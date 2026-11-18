Motta e Alcolumbre precisam de votos para a reeleição, enquanto Moraes pode se beneficiar da permanência de um aliado no Senado. Bolsonaro é a moeda.

O que Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil) foram fazer juntos no gabinete de Alexandre de Moraes esta semana?

Oficialmente, pedir que o ministro libere para julgamento, ainda este ano, as ações sobre a Lei da Dosimetria. A norma, suspensa por Moraes, pode reduzir o tempo que Jair Bolsonaro (PL) cumprirá em regime fechado. Tudo isso é público. O que merece atenção é a conveniência do encontro e o momento. Os presidentes do Congresso tentarão se reeleger em fevereiro. Moraes enfrenta pedidos de impeachment que dependem, para avançar, da presidência do Senado. E o bolsonarismo procura uma saída para o ex-presidente. Três interesses diferentes podem ter encontrado uma mesma oportunidade.

A sequência é simples. Motta e Alcolumbre procuram Moraes para acelerar o julgamento. Se o Supremo validar a lei, Bolsonaro poderá ter a pena recalculada e a progressão de regime antecipada. Não haverá soltura automática, nem decisão exclusiva do relator. Mas seria um resultado valioso para quem fez da situação do ex-presidente a principal bandeira depois da eleição. Os dirigentes das duas Casas poderiam apresentar o desfecho como fruto de sua intervenção e transformar o gesto em argumento na disputa de fevereiro. O PL, que hoje pressiona ambos, teria de decidir se aceita o benefício e oferece votos em troca. Uma questão jurídica pode se converter em vantagem parlamentar.

Votos

Motta enfrenta resistência ostensiva de parte do bolsonarismo. Nikolas Ferreira ameaçou deixar o PL caso o partido apoie sua recondução à Câmara. Alcolumbre encara cenário ainda mais sensível no Senado, onde Rogério Marinho se movimenta como alternativa da direita. Ambos precisam ampliar apoios. E os bolsonaristas conhecem o preço político dos próprios votos.

No começo do mês, Alcolumbre já acenava a senadores do PL com a possibilidade de destravar medidas favoráveis aos condenados pelo 8 de Janeiro. O encontro com Moraes dá sequência ao movimento. Ainda que a Corte não valide a lei, os dois poderão dizer que fizeram sua parte. Se validar, chegam à disputa interna com uma entrega para exibir.

Proteção

Mas há um terceiro personagem nessa conta. Alexandre de Moraes não disputa votos em fevereiro. Precisa conviver com um Senado que tem competência constitucional para processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes de responsabilidade. E o presidente da Casa controla, na prática, o primeiro passo dos pedidos de impeachment.

Alcolumbre tem resistido à pressão para abrir processos contra Moraes. Essa resistência ganhou importância depois das revelações do caso Banco Master, que intensificaram cobranças por apuração sobre a conduta do ministro.

A recondução de Alcolumbre preservaria no comando do Senado alguém que já se mostrou disposto a barrar esses pedidos. Seria conveniente para Moraes? Um interlocutor com esse histórico certamente lhe oferece uma condição política mais confortável. Isso não prova que o ministro tenha negociado proteção. Mas torna legítima a pergunta sobre quem mais se beneficia de uma eventual composição.

Contradição

Para os bolsonaristas, a conta é ainda mais embaraçosa. Passaram a campanha exigindo o impeachment de Moraes. Elegeram senadores prometendo enfrentar o Supremo. Agora poderiam apoiar justamente Alcolumbre, o dirigente que resiste a dar andamento aos pedidos contra o ministro? O prêmio seria a perspectiva de ver Bolsonaro deixar mais cedo o regime fechado.

Esta coluna já perguntou, no início de novembro, se a direita aceitaria uma impunidade em troca de outra. A visita ao Supremo dá nova urgência à questão. O que acontecerá com o discurso contra Moraes se o caminho para beneficiar Bolsonaro passar pela reeleição de quem o protege no Senado?

Donos

Há poucos dias, mostramos também como Motta e Alcolumbre se comportam como “donos do Brasil” na relação com Lula (PT). Ajudam a aprovar prioridades do governo e cobram influência sobre ministérios, bancos e agências. Lula aceita o arranjo para conseguir governar e melhorar o legado do último mandato. A conta pode ultrapassar seu tempo no Planalto.

Agora, a lógica alcança o Supremo. A presidência do Senado interessa ao governo, aos partidos e aos ministros que enfrentam pedidos de afastamento. E parlamentares que exigem punição podem acabar fortalecendo quem mantém esses pedidos parados.

Não há prova de acordo entre os três lados. Há uma reunião, uma eleição marcada, uma lei suspensa e pedidos de impeachment sem andamento.

É suficiente para, em um país sério, exigir explicações. A questão: o Brasil é um país sério?