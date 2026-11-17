Sem sucessor, o presidente começará o quarto mandato diante de aliados que já enxergam oportunidades políticas em bater nele por visibilidade.

Lula ainda não começou seu quarto mandato na Presidência da República e a esquerda já iniciou uma disputa pela herança política dele. Começou pelo ajuste fiscal. O projeto foi apresentado pelo governo menos de um mês depois da eleição e abriu uma crise entre aliados que até poucas semanas atrás estavam unidos para garantir a reeleição do petista.

Uma reportagem de Pedro Beija, publicada no Jornal do Commercio esta semana, mostra que o chamado "Exército do Lula", organizado por André Janones para mobilizar milhões de apoiadores durante a campanha, agora é utilizado em confrontos dentro da própria esquerda.

O grupo, que ultrapassou 10 milhões de integrantes, perdeu mais de 300 mil durante a controvérsia, segundo levantamento do UOL citado pela reportagem. A confusão revela divergências econômicas legítimas, mas não é só isso que está no radar. É uma primeira demonstração das dificuldades que Lula enfrentará para preservar sua autoridade política. Afinal, o presidente continuará no poder por mais quatro anos, enquanto possíveis herdeiros começam a enxergar oportunidades de construir uma liderança própria depois disso.

Divergências

O conflito ganhou força depois que Lindbergh Farias, do próprio PT, confrontou o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, sobre a condução do ajuste fiscal. Jones Manoel, deputado federal eleito pelo PSOL de Pernambuco, também criticou o projeto e acabou envolvido numa disputa com Janones. Guilherme Boulos, Erika Hilton e setores do PCdoB manifestaram preocupações com as restrições às despesas. Até José Dirceu (sim, até ele), que defendeu os principais instrumentos da proposta, reconheceu erros políticos na articulação do governo.

As divergências têm fundamento. Lula prometeu ampliar investimentos e políticas sociais durante a campanha, mas agora precisa convencer seus aliados de que o equilíbrio das contas públicas exige medidas menos populistas. É como tentar fazer uma palestra sobre a importância de ser lúcido tendo como palco o "planeta encantado da utopia".

A contradição abre espaço para críticas malucas, mas também para movimentos de diferenciação política de olho no futuro da esquerda. Quem pretende disputar esse futuro pode descobrir que contrariar o presidente rende mais protagonismo do que acompanhá-lo em decisões amargas. É uma mistura de oportunismo com abandono do líder. E isso pode ocorrer dentro ou fora do PT.

Dependência

O problema sucessório acompanha Lula há décadas, embora tenha sido sistematicamente adiado por sua capacidade de vencer eleições e reorganizar o campo progressista em torno do próprio nome. O PT construiu uma estrutura partidária nacional, ocupou governos estaduais, comandou ministérios e formou quadros importantes, mas nunca deixou que eles saíssem da sombra lulista com algum oxigênio. Saiu, sufoca.

Fernando Haddad (PT) foi escolhido para disputar a Presidência em 2018, quando Lula estava impedido de concorrer. Dilma Rousseff chegou ao Planalto com o apoio decisivo do petista, mas também não conseguiu se consolidar como liderança capaz de substituí-lo na condução da esquerda. A experiência demonstra como a transferência de votos numa eleição pode ser insuficiente para construir uma liderança política duradoura.

Lula terminará o quarto mandato com 85 anos. Depois de tanto tempo ocupando o centro das decisões, ainda não existe um sucessor com capacidade eleitoral comparável à dele. O presidente mostrou extraordinária competência para construir e preservar sua própria liderança, mas resultados muito mais modestos na preparação de quem poderá dar continuidade ao projeto político que representa.

Autoridade

Existe uma contradição particularmente difícil para Lula administrar. O presidente precisa fortalecer novas lideranças para garantir a sobrevivência política de seu projeto, mas também depende da disciplina dos aliados para governar. Quanto mais essas lideranças enxergarem vantagens em se diferenciar, maiores poderão ser as dificuldades para aprovar medidas impopulares e preservar a unidade da base. O curioso é que Lula precisará fazer um governo excepcional, tão excepcional que torne a sua autoridade eleitoral para indicar um sucessor condição sine qua non à legitimidade. Teria que repetir a popularidade do segundo mandato, quase 20 anos atrás.

Caso contrário, com popularidade mediana ou baixa, haverá autofagia na esquerda, com todo mundo brigando com todo mundo. E num ambiente de baixa aprovação popular, a esquerda vai atacar até o próprio Lula. Partidos como o PSB, o PSOL e o PDT, por exemplo, podem ser os primeiros a abandonar o barco em busca de protagonismo longe de Lula.

Divergências ideológicas e interesses políticos frequentemente caminham juntos. Uma liderança pode discordar sinceramente do governo e, ao mesmo tempo, perceber que essa discordância ajuda a ampliar seu espaço.

Também seria conveniente demais responsabilizar exclusivamente os possíveis sucessores pelo problema. Lula ajudou a construir a dependência que hoje caracteriza seu campo político. Sua ambição de liderar o campo sozinho foi tão predominante que, durante anos, a discussão sobre quem ocuparia seu lugar parecia desnecessária ou inconveniente. Quando não era um assunto proibido.

Agora, essa conta começa a chegar