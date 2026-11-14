Victor Marques tem condições de crescer e precisa cuidar do próprio futuro

Prefeito tem condições de construir uma trajetória própria e disputar a reeleição sem permitir que as demandas do PSB determinem sua gestão.

por Igor Maciel
Victor Marques tem condições de crescer e precisa cuidar do próprio futuro
Victor Marques, prefeito do Recife - JAILTON JR/JC IMAGEM

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Victor Marques tem deixado uma boa impressão entre aqueles com quem se relaciona à frente da Prefeitura do Recife. De empresários a jornalistas, são frequentes os relatos sobre a disposição para conversar, a objetividade e a facilidade de interlocução. Há uma diferença perceptível em relação ao distanciamento que marcava o contato com João Campos (PSB).

Os atos do atual prefeito, mais concentrados nas questões administrativas e menos preocupados com a repercussão nas redes sociais, também ajudam a construir essa avaliação. Victor reúne condições para desenvolver uma identidade própria, fortalecer sua gestão e disputar a reeleição. Essa possibilidade merece atenção desde agora, especialmente porque a derrota de João na eleição estadual colocou a prefeitura numa posição ainda mais importante para o futuro do grupo.

A maneira como o prefeito vai lidar com as demandas de acomodação dos aliados do PSB poderá influenciar tanto os resultados de sua administração quanto o espaço que terá para decidir sobre o próprio caminho político.

Reorganização

Presidente do PSB, João precisa reorganizar suas forças depois da derrota e preservar as condições para uma nova candidatura ao governo de Pernambuco em 2030. Esse esforço envolve manter aliados próximos, atender a grupos partidários e oferecer perspectivas a quem ficou sem mandato. É a receita e ele estará certíssimo em seguir esse caminho. Existe, por isso, uma preocupação com o uso da Prefeitura do Recife para acomodar os interesses necessários ao fortalecimento de seu projeto.

A gestão municipal tem estrutura, visibilidade e espaços cobiçados. É natural que receba pressões. mas o peso que essas pressões terão nas decisões depende também de quem ocupa a cadeira de prefeito.

Pedidos

João tem sido procurado, por exemplo, por candidatos a deputado que perderam a eleição e desejam uma acomodação na administração municipal. Alguns buscam uma função para si. Outros pretendem que parlamentares eleitos sejam convidados a integrar a prefeitura, permitindo que eles, hoje suplentes, assumam uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) ou até na Câmara Federal. São movimentos que podem ajudar o presidente do PSB a recompor sua base e administrar insatisfações. Para Victor, entretanto, cada escolha precisa ser examinada a partir de uma responsabilidade concreta: conduzir a cidade, responder pelos resultados e ter sua própria identidade.

Critérios

A composição política faz parte de qualquer governo. O prefeito no cargo precisa de aliados, apoio parlamentar e capacidade de articulação. O cuidado está em preservar critérios para as nomeações e impedir que as necessidades de acomodação determinem as prioridades da prefeitura. Quem chega deve ter condições de contribuir com o trabalho, assumir responsabilidades e prestar contas e não apenas servir ao propósito partidário.

A abertura de uma vaga numa casa legislativa pode interessar ao partido, mas o Recife precisa ganhar alguma coisa com a escolha de seu novo secretário. Essa pergunta deveria acompanhar cada negociação.

Limites

Victor tem potencial para construir uma trajetória própria e precisa reconhecer isso ao discutir o futuro da própria administração. Ele é o prefeito. E essa postura é perfeitamente compatível com a amizade de longa data e a aliança com João. Não há necessidade de rompimento, encenação de independência ou disputa pública entre os dois. Há necessidade de conversar e estabelecer limites, pelo bem da cidade.

O prefeito deve poder avaliar pedidos, negociar alternativas e recusar soluções que comprometam a objetividade de sua gestão. Uma relação de confiança também precisa comportar essas decisões, sobretudo quando as responsabilidades administrativas e eleitorais estão concentradas em quem governa.

Identidade

A boa impressão que Victor vem produzindo é um ponto de partida valioso. Para chegar fortalecido à reeleição, precisará transformá-la em reconhecimento pelas entregas da prefeitura. O eleitor deve conseguir identificar o que ele fez, quais prioridades estabeleceu e como respondeu aos problemas da cidade. O apoio de João pode contribuir bastante para esse percurso. Ao mesmo tempo, será Victor quem terá de explicar as escolhas da equipe, os serviços que funcionaram e as promessas que ficaram pelo caminho. Faz sentido, portanto, que tenha autoridade sobre as decisões pelas quais será cobrado.

Histórico

Há ainda uma experiência partidária que recomenda atenção. O PSB tem um histórico de sacrificar projetos e figuras do próprio grupo para garantir a sobrevivência ou a ascensão de quadros ligados diretamente à família Campos-Arraes. Victor conhece esse ambiente e pode observar o que ele ensina sobre a distribuição de oportunidades. A lealdade tem valor, mas convém que venha acompanhada de clareza sobre o lugar reservado a cada um. O prefeito está numa posição que lhe permite construir resultados, confiança e condições de continuidade. Ao organizar os espaços da prefeitura, faria bem em reservar espaço também para o próprio futuro.

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Imagem de Igor Maciel

Igor Maciel

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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