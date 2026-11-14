Lula pode estar aceitando ser refém de Motta e Alcolumbre por legado

Motta e Alcolumbre ajudaram Lula a aprovar o fim da 6x1 e a acelerar o ajuste fiscal. O custo disso agora pode durar mais que o atual mandato deles.

Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil) têm prestado serviços importantes a Lula (PT). Ajudaram a entregar o fim da escala 6x1 no ano eleitoral e agora trabalham na tramitação do ajuste fiscal que o governo deixou para depois da eleição. Como intermediários do Centrão, articulam as maiorias de que o presidente precisa e negociam influência sobre o governo. Comportam-se como “donos do Brasil”, enquanto Lula aceita ficar cada vez mais refém deles.

Talvez o presidente imagine garantir um último capítulo de sua biografia marcado por uma gestão que funcionou melhor que o Lula 3. Mas o poder concedido a esses grupos pode sobreviver por muito tempo após o mandato do petista. E é preciso calcular se isso será bom para o país. Os episódios recentes ajudam a entender o tamanho da conta.

Calendário

O fim da escala 6x1 foi aprovado pela Câmara, sob Motta, em maio. No Senado, Alcolumbre conduziu a votação dos dois turnos em 14 de outubro, entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial. A proposta já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça em setembro. O calendário especial permitiu concluir a votação e entregar a Lula uma vitória política na reta final da disputa.

Uma mudança dessa dimensão exige respostas sobre os efeitos nas empresas, nos empregos e nas economias regionais que sobrevivam à propaganda eleitoral. Ao conduzir a votação naquele momento, Alcolumbre demonstrou quanto o controle da pauta pode valer para um presidente em campanha. Motta já havia feito sua parte na Câmara.

Pressa

Passada a eleição, chegou a urgência do ajuste. O projeto foi apresentado em 11 de novembro. No dia seguinte, o Senado aprovou o texto-base por 45 votos a 31. Durante a eleição qualquer menção à situação fiscal do país era tratada como apoio ao adversário de Lula. Foi passar a eleição e veio um ajuste sem nem dar tempo a uma discussão. A situação econômica tornou-se urgente, mas só no dia 26 de outubro. Antes era “fascismo”.

Restaram destaques para a semana seguinte, antes do envio à Câmara. Mas a disposição para acelerar estava evidente: Alcolumbre já discutiu com Motta a possibilidade de os deputados analisarem a proposta imediatamente depois dos senadores.

Há uma conveniência política nessa corrida: aprovar agora permite a Lula evitar a negociação dessas medidas com o Congresso mais duro que assumirá em 2027. O governo invoca a necessidade de viabilizar o próximo Orçamento. A antecipação também o poupa de enfrentar uma correlação de forças menos favorável. Na eleição, a dupla Motta e Alcolumbre ajudou a entregar a boa notícia. Depois das urnas, oferece passagem para a conta.

Recursos

Até o ajuste contém espaço para preservar influência parlamentar. O texto aprovado no Senado permite que parte da economia com bloqueios seja usada, acredite, por indicação dos próprios parlamentares. Alguém se surpreende?

Preço

As pretensões têm endereço. Nos bastidores da montagem do governo, Alcolumbre aparece interessado na presidência do Banco do Brasil e já teria avisado que não apoiará a permanência de Waldez Góes no ministério. As indicações para agências reguladoras também entram nas articulações do senador para reunir apoio à própria recondução. A estrutura federal serve às negociações de quem pretende continuar comandando o Senado.

Na Câmara, o Republicanos usa a força de Motta para reivindicar um segundo ministério. A posição do presidente da Casa como fiador da governabilidade sustenta a cobrança por mais espaço. Lula, além de apoiar a permanência dos dois nas presidências, admite negociar indicações pessoais para a Esplanada, fora das cotas dos partidos. A conta reúne banco, agências, ministérios e continuidade no poder.

Os dirigentes ajudam o presidente a aprovar suas prioridades e negociam participação nas estruturas que executarão decisões e administrarão recursos. Lula aceita fortalecer os intermediários dos quais depende. Cada concessão amplia a capacidade de cobrar a seguinte.

Perigo

Esse comprometimento é perigoso para o país. A pauta nacional fica sujeita ao calendário de conveniências de poucas lideranças. Quem fiscaliza também negocia indicações para a máquina fiscalizada. E o presidente, em busca de resultados imediatos, ajuda a consolidar uma dependência que poderá limitar tanto seu governo quanto o de seus sucessores.

Lula conhece o mecanismo e participa dele por escolha. Pode considerar que esse é o preço para terminar sua trajetória com entregas e uma avaliação melhor. A sociedade tem o direito de recusar a naturalização dessa conta. A biografia é dele, mas o país comprometido nas negociações pertence aos brasileiros.

Herança

Os “donos do Brasil”, Alcolumbre e Motta, dispõem de um horizonte maior que o de Lula. Seus grupos continuarão na política, negociando com o próximo presidente e cobrando para permitir que o país funcione. Quanto tempo o Brasil terá de pagar o preço deles para que Lula escreva o último capítulo de sua história como deseja?