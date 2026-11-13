Raquel deve ter lealdade e legado como critérios para distribuir cargos

Apoio efetivo na eleição e compromisso com as próximas entregas devem orientar a distribuição de espaços no segundo mandato da governadora.

por Igor Maciel
Raquel deve ter lealdade e legado como critérios para distribuir cargos
Governadora Raquel Lyra durante entrega de 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC Imagem

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Existem algumas apostas sobre como Raquel Lyra (PSD) deve conduzir a distribuição de espaços dentro do governo para a nova gestão. A exoneração de quadros do PL chamou a atenção e ajuda a compreender um recado, por exemplo. E a mensagem é que quem esteve formalmente na aliança, mas trabalhou pouco pela vitória, terá dificuldades.

Duas questões devem orientar a montagem da equipe. A primeira é a efetividade do apoio que cada grupo entregou na eleição. A segunda é a contribuição que poderá oferecer às ações prioritárias do próximo mandato. Raquel precisa construir um legado que justifique a confiança renovada pelos pernambucanos e sustente uma trajetória nacional, seja como senadora, seja numa chapa majoritária presidencial em 2030. A distribuição de cargos terá de atender a esses objetivos.

Alguns aliados que se imaginavam confortavelmente instalados no segundo governo começam a perceber que o cálculo feito pelo Palácio considera muito mais do que a presença numa fotografia de campanha.

Recados

Os irmãos Ferreira estão entre os exemplos mais evidentes dessa mudança de tratamento. Durante a campanha, foram muito criticados internamente pela contribuição considerada pequena à reeleição da governadora. No Palácio, chegou-se a falar em má vontade. Depois da eleição, as conversas dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), com ameaças à condução política de Raquel na disputa pela Mesa Diretora, foram interpretadas como a gota d’água. A

s exonerações de quadros do PL precisam ser observadas nesse contexto. A governadora indica que não pretende aliviar para quem teve espaço, entregou pouco e ainda passou a criar dificuldades depois.

Desgaste

Mendonça Filho (PL) também viu seu status mudar drasticamente em poucos meses. Em determinado momento, o núcleo duro da campanha discutia a necessidade de ajudá-lo a garantir a reeleição como deputado federal. Havia disposição para preservar seu mandato e sua participação no grupo. Mas a decisão dele de disputar o Senado alterou completamente esse ambiente.

Na avaliação do Palácio, sua candidatura impediu a vitória de Eduardo da Fonte (PP) e contribuiu para que a governadora terminasse a eleição sem eleger qualquer dos senadores de sua chapa. Hoje, falar em Mendonça provoca muito mais irritação do que simpatia entre os que cercam Raquel.

Sertão

Miguel Coelho (União) e seu grupo também estão numa posição diferente daquela imaginada no começo da campanha. O diagnóstico palaciano é de que, depois de ficar fora da disputa pelo Senado, Miguel trabalhou menos do que poderia pela reeleição da governadora no Sertão. A impressão negativa é parcialmente aliviada pela própria derrota dele, que expôs dificuldades eleitorais do grupo.

Ainda assim, essa circunstância pode ser insuficiente para assegurar a manutenção de espaços importantes na administração, como se esperava. A participação no próximo governo terá de passar por uma negociação menos confortável.

Reconhecimento

Do outro lado estão os que apostaram na vitória de Raquel e não fraquejaram nos momentos de maior indefinição da campanha. Esses nomes são bem vistos e chegam à composição do governo com argumentos mais consistentes.

Para identificar quem pode crescer, vale observar as lideranças municipais e regionais das cidades em que a governadora ampliou sua votação em relação a 2022. Os grupos da Região Metropolitana que lhe garantiram a maioria dos votos estão em boa conta. O mesmo vale para as lideranças do Recife que ajudaram a produzir um resultado que surpreendeu e deixou Raquel perto de vencer também na capital. Esse trabalho deve ser considerado na distribuição de responsabilidades e influência.

Assembleia

A costura passará com força também pela eleição da Mesa Diretora da Alepe e pela formação das comissões. Evitar a repetição das dificuldades entre o Palácio e a Assembleia nos últimos anos é uma prioridade. A governadora precisa de condições para executar seu programa, aprovar projetos e organizar o segundo mandato sem uma crise política permanente. Por isso, a avaliação do comportamento eleitoral dos aliados estará acompanhada de outra cobrança: o compromisso com a sustentação do governo daqui para a frente. Quem procura espaço terá de explicar também como pretende contribuir para essa relação.

Calendário

Essas diretrizes ajudam a entender o movimento, mas convém controlar a ansiedade com nomes e datas. Raquel não é conhecida por antecipar suas decisões a ninguém. Há relatos de gestões anteriores em que secretários descobriram que seriam secretários ao receber o convite no dia 31 de dezembro, por volta das 16h. Isso quando a posse era no dia 1º. Imagine agora que será no dia 6.

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Imagem de Igor Maciel

Igor Maciel

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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