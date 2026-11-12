Raquel rearruma forças e prepara o próximo ciclo político em Pernambuco

A foto com Marília tornou pública uma aproximação antiga; nos bastidores, a possível nomeação de Lara pode ampliar a força petista na Assembleia.

A foto de Raquel Lyra e Marília Arraes no Palácio do Campo das Princesas, na quarta-feira, tornou pública uma aproximação que já vinha sendo construída. Uma fonte ouvida pela coluna, sob reserva, confirmou que as duas conversam desde o fim do primeiro turno e que Marília já havia estado no Palácio antes. A visita de quarta foi a primeira com registro público.

A imagem não inaugurou o diálogo entre elas. Deu visibilidade a uma relação que pode ganhar peso nos próximos meses, conforme se definam os caminhos partidários de Marília e a nova composição política do governo estadual.

Caminhos

O futuro de Marília no PDT está ligado às conversas sobre uma possível federação do partido com o PSB. Se a aliança se concretizar, a senadora eleita poderá deixar a legenda. Se o PDT seguir outro caminho, ela poderá permanecer no partido. Em qualquer cenário, a aproximação com Raquel tende a se aprofundar.

Há razões políticas para isso. Marília e Raquel estiveram em campos opostos na eleição, mas a disputa terminou. A governadora precisa ampliar suas pontes com Brasília e com a bancada pernambucana no Congresso. Marília, por sua vez, terá de definir como atuará no Senado e que espaço ocupará na política estadual. E tudo passa também pelas próximas eleições, inclusive a do Recife em 2028.

Na reunião pública, foram mencionadas demandas como a Transnordestina, o abastecimento de água e a articulação com o governo federal. São assuntos relevantes para Pernambuco e que exigem interlocução entre governo estadual, parlamentares e União. A agenda institucional existe. A política também.

Alepe

Outro movimento pode ter efeito direto na Assembleia Legislativa. Há quem diga que Raquel está prestes a convidar Lara Santana, do PV, para o secretariado. Como Lara ocupa uma cadeira na Alepe, sua saída abriria espaço para Doriel Barros, primeiro suplente da federação formada por PV, PT e PCdoB.

Se confirmada, a nomeação levará Doriel de volta à Assembleia e aumentará a representação dos petistas na Casa. O PT, que defende uma posição independente em relação ao governo, passaria a contar com mais força parlamentar e reforça o número de aliados do Palácio no grupo dentro da Casa.

Esse ponto merece atenção porque a direção petista afirma que não discute cargos na gestão Raquel. O senador Humberto Costa (PT) também disse que sua conversa com a governadora tratou de pautas de Pernambuco. Ao mesmo tempo, admitiu que o partido veria com bons olhos um gesto que permitisse a volta de Doriel à Alepe. Há, portanto, uma diferença entre participar formalmente do governo e ampliar o espaço político do partido na Assembleia.

A independência petista pode conviver com uma relação mais próxima com Raquel. O partido preserva liberdade para apoiar determinadas pautas, rejeitar outras e negociar a composição da Alepe. Para a governadora, contar com um interlocutor mais forte dentro da federação pode facilitar conversas e votações, ainda que não haja adesão formal do PT à gestão.

Arranjos

A aproximação com Marília e a possível nomeação de Lara acontecem depois da exoneração de cerca de 150 servidores comissionados ligados ao PL. Raquel afirmou que as demissões fazem parte de uma reorganização administrativa. A sequência, porém, também repercute no mapa político do governo: enquanto reduz o espaço de um grupo que esteve em sua base, a governadora abre canais de diálogo com lideranças que apoiaram João Campos (PSB) até outubro.

Isso não basta para afirmar que exista uma nova aliança fechada. Mostra, contudo, que a governadora está reorganizando interlocuções para o próximo período. A eleição terminou, mas a disputa por espaço, influência e capacidade de articulação continua.

No fim, a fotografia no Palácio é apenas a parte mais visível da negociação. O peso real dessa aproximação será medido pelas decisões que vierem a seguir: quem ocupará os espaços do governo, quem ganhará força na Alepe e que projetos sairão do papel para Pernambuco.

Um fato é importante aqui em toda essa discussão. Quem dizia nos últimos anos que Raquel não sabia fazer política pode estar bastante surpreso com as movimentações dela. E, pelas informações que circulam nos bastidores, podem se surpreender ainda mais.