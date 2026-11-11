Adiar a reforma tributária é uma necessidade econômica

Indefinições sobre alíquotas, custos de adaptação e riscos de alta nos preços tornam prudente adiar por um ano a implementação da reforma tributária.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A reforma tributária brasileira precisa ser adiada por um ano. A menos de dois meses da entrada em vigor de uma das maiores mudanças no sistema de impostos do país, empresas ainda enfrentam indefinições fundamentais para organizar suas atividades em 2027. A alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), por exemplo, que substituirá o PIS e a Cofins, poderá ser definida apenas em 15 de dezembro.

Isso deixaria pouco mais de duas semanas, em pleno período de Natal e Ano-Novo, para que milhares de empresas calculassem os efeitos da nova tributação, revisassem preços, renegociassem contratos e ajustassem procedimentos internos.

Há dificuldades operacionais, sistemas que precisam de aperfeiçoamento e dúvidas sobre a aplicação das regras. O governo federal conhece esses problemas, mas insiste na manutenção do calendário. A pressa pode comprometer os benefícios de uma reforma que pretende simplificar a tributação, reduzir custos e melhorar o ambiente de negócios.

É difícil encontrar justificativa econômica para expor empresas e consumidores a tantos riscos quando existe a possibilidade de dedicar mais um ano à preparação.

Custos

A implementação da reforma exige investimentos consideráveis. Empresas precisam atualizar programas de gestão, adaptar a emissão de notas fiscais, reorganizar a contabilidade, treinar funcionários e rever seus mecanismos de controle de créditos tributários. São despesas que se somam aos custos normais da atividade econômica, independentemente do porte ou da rentabilidade de cada negócio.

Para as grandes companhias, o desafio já é significativo. Para pequenos empresários, pode ser ainda maior. Uma loja de bairro, um restaurante ou uma empresa familiar de serviços dificilmente dispõe da mesma estrutura técnica e financeira de uma grande rede. Muitos dependem de escritórios de contabilidade terceirizados e de sistemas fornecidos por outras empresas, que também precisam concluir suas adaptações.

Em Pernambuco e no restante do Nordeste, onde a renda média é menor e a capacidade de investimento de muitos negócios é limitada, esse problema merece atenção especial. A implementação apressada pode representar um peso adicional justamente para quem dispõe de menos recursos para absorvê-lo.

Preços

Existe também um risco que interessa diretamente ao consumidor. Os custos extraordinários de adaptação podem ser incorporados aos preços de produtos e serviços. Além disso, a indefinição sobre alíquotas e aproveitamento de créditos tributários dificulta o planejamento financeiro e a formação de preços das empresas.

O efeito dependerá das características de cada setor. Alguns poderão ganhar eficiência com as novas regras, enquanto outros enfrentarão custos maiores. O problema é que decisões comerciais importantes terão de ser tomadas sem que todos os parâmetros estejam suficientemente claros.

Isso ocorre quando o Brasil precisa preservar o poder de compra da população, ampliar investimentos e fortalecer a atividade econômica. E num momento em que fala em ajuste fiscal de até R$ 80 bilhões Acrescentar incertezas tributárias a esse ambiente pode prejudicar o consumo, pressionar margens de lucro e comprometer decisões de contratação. A reforma promete ganhos econômicos importantes no longo prazo.

Uma implantação precipitada ameaça produzir custos imediatos que poderiam ser evitados.

Pressão

A reivindicação pelo adiamento ganhou representatividade. Um manifesto da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), com 1.491 entidades signatárias, defende a transferência das etapas previstas para 2027 para o ano seguinte. Outras organizações empresariais e jurídicas fizeram cobranças semelhantes.

Mesmo diante dessas manifestações, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou o adiamento. O governo admite flexibilizar prazos e penalidades para empresas que enfrentarem dificuldades, mas pretende manter a cobrança da CBS em janeiro.

Essa disposição merece ser questionada. Se existem problemas suficientes para justificar a flexibilização das exigências, por que insistir na entrada em vigor imediata? A tolerância com eventuais erros poderá reduzir punições, mas não eliminará os prejuízos operacionais nem os custos decorrentes de uma preparação incompleta.

Responsabilidade

A saída mais responsável seria reservar 2027 à conclusão dos testes, à estabilização dos sistemas e à adaptação das empresas, transferindo para 2028 a implementação efetiva das etapas previstas para janeiro. Isso exigiria mudanças legislativas, inclusive constitucionais, para preservar a arrecadação dos tributos atuais durante o período adicional.

O presidente Lula começará seu quarto mandato diante de dificuldades fiscais importantes. Terá de recuperar a confiança na economia, estimular investimentos e administrar os efeitos do ajuste necessário nas contas públicas. Uma reforma tributária implementada em condições inadequadas acrescentaria problemas a uma agenda que já será suficientemente difícil.

O que é injustificável é obrigar empresas e consumidores a pagar pelos atrasos e pelas indefinições do próprio poder público. Se o governo insistir no calendário atual, terá escolhido assumir esse risco. E deverá responder pelas consequências econômicas de sua decisão.