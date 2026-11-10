Quem fiscaliza Moraes após o arquivamento do inquérito das Fake News?

Fachin encerrou o inquérito a pedido da PGR, mas o arquivamento não responde quem controlou os poderes de Moraes nem quem examinará possíveis abusos.

por Igor Maciel
Quem fiscaliza Moraes após o arquivamento do inquérito das Fake News?
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) - Antônio Augusto/STF

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O inquérito das Fake News foi arquivado. Depois de mais de sete anos, o Supremo Tribunal Federal encerrou o procedimento que Alexandre de Moraes conduziu com poderes extraordinários e que virou instrumento de perseguição a adversários políticos.

O processo termina. A pergunta sobre quem fiscalizou o ministro continua sem resposta. Outra pergunta sem resposta é se alguém vai responsabilizar devidamente o magistrado que utilizou esse inquérito como ferramenta de coação e vingança.

Controle

O inquérito foi aberto em 2019 por iniciativa do então presidente do STF, Dias Toffoli, que escolheu Moraes como relator. A justificativa era proteger o tribunal de ataques. Com o passar dos anos, porém, o procedimento ganhou alcance e poder. Serviu para definir alvos, determinar medidas e conduzir apurações contra críticos do próprio ministro e de qualquer um que ameaçasse questioná-lo. Inclusive a imprensa.

A concentração de poderes já seria preocupante em qualquer instituição. No Supremo, assumiu uma dimensão ainda mais grave e antidemocrática. O tribunal se apresentava como vítima dos ataques, enquanto um de seus ministros comandava investigações sobre eles. Quem fiscalizava a escolha dos alvos? Quem avaliava se as medidas eram necessárias? Quem garantia que a defesa da instituição não se convertesse em proteção ao poder de seus integrantes?

O arquivamento não responde a essas perguntas. Edson Fachin encerrou o inquérito a pedido da Procuradoria-Geral da República, mas a decisão não anula o que foi feito durante a investigação. Os procedimentos derivados também terão de ser examinados individualmente. Arquivar o processo matriz não pode significar arquivar a cobrança por transparência e responsabilidade.

Demora

Foram necessários mais de sete anos e uma sequência de escândalos de suposta corrupção envolvendo os magistrados, inclusive o próprio Alexandre de Moraes, para que a PGR concluísse que uma investigação não pode permanecer aberta indefinidamente. O procurador-geral estava onde esse tempo todo? Fumando charutos de Vorcaro? Agora, depois que a situação apertou, Paulo Gonet pediu o encerramento do inquérito.

A demora não é detalhe burocrático. Durante todo esse período, pessoas foram investigadas e submetidas a medidas determinadas no âmbito de um procedimento cuja duração e alcance estavam sob contestação. O encerramento tardio não devolve automaticamente o tempo, a privacidade ou a liberdade que tenham sido atingidos.

Cobrança

O Supremo protege a Constituição, na teoria. Essa missão não dá a nenhum ministro autorização para agir sem limites, nem dispensa o tribunal de prestar contas quando suas decisões são questionadas. A independência judicial protege o Judiciário de pressões políticas, mas não transforma seus integrantes em autoridades imunes à fiscalização.

A discussão agora precisa sair do silêncio dos autos e chegar ao debate público. Quais medidas foram tomadas? Com que fundamento? Quais foram revistas? E quem vai apurar se houve abuso de poder? Não se pode tratar a simples decisão de arquivar como resposta suficiente a uma controvérsia que atravessou sete anos. O STF protege a Constituição. E quem protege a Constituição e o país dos ministros do STF se eles estiverem mal intencionados?

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Igor Maciel

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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