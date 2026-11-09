Renda baixa e Bolsa Família revelam prioridades erradas no Nordeste

Enquanto quase 9 milhões de famílias recebem auxílio, salários nordestinos seguem muito abaixo dos do Sudeste e exigem outras prioridades.

por Igor Maciel
Renda baixa e Bolsa Família revelam prioridades erradas no Nordeste
A Transnordestina está atrasada há 16 anos. Entrega era para 2010. - TLSA

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Os governos que se revezaram em Brasília e nos estados do Nordeste desenvolveram uma habilidade notável: transformar a quantidade de famílias atendidas pelo Bolsa Família em troféu político. Isso independe de ser direita ou esquerda.

Os números aparecem em discursos e peças de propaganda. São milhões de pessoas protegidas da fome e da miséria, um mérito inegável. Mas o país se acostumou a comemorar o tamanho da assistência sem cobrar resultados que a tornem menos necessária. Depois de mais de vinte anos, o Nordeste ainda concentra quase metade das famílias contempladas pelo programa.

A pergunta incômoda é simples: quais foram, afinal, as prioridades dos governos ao longo desse tempo para os nordestinos? Manter o Bolsa Família é prioridade justa, mas melhorar a renda do trabalhador para que ele não dependa tanto do benefício esteve no radar em algum momento?

Desigualdade

O Nordeste reúne 26,8% da população brasileira, mas responde por 46,4% das famílias do Bolsa Família. São quase 9 milhões de famílias e 22 milhões de pessoas, o equivalente a 38,4% dos nordestinos. Pernambuco ocupa o segundo lugar regional em número de famílias beneficiárias, atrás apenas da Bahia: 1,5 milhão de famílias, com 3,5 milhões de pessoas. Mais de um terço da população pernambucana vive em lares atendidos pelo programa.

Entre 2013 e 2026, a população nordestina cresceu apenas 2,8%, enquanto a brasileira avançou 6,6%. Mas o total de famílias beneficiárias cresceu 27,5%. Isso não significa que as mesmas famílias tenham permanecido no programa por treze anos. Houve mudanças nas regras, na composição dos domicílios e na entrada e saída de beneficiários.

Ainda assim, o contingente atual revela uma vulnerabilidade econômica persistente, que merece explicações muito mais convincentes do poder público. A população do Nordeste cresce menos de 3% e o número de beneficiários da assistência cresce 31%. Tem algo muito errado nesse resultado.

Salários

A renda do trabalho ajuda a entender o problema. Em 2025, o trabalhador nordestino recebeu, em média, R$ 2.475 por mês, contra R$ 3.958 no Sudeste. São 37,5% a menos. Em Pernambuco, o rendimento médio efetivamente recebido foi de R$ 2.827, cerca de 25% inferior à média brasileira pelo mesmo indicador, de R$ 3.776. A média estadual esconde uma desigualdade maior: metade dos pernambucanos vivia com rendimento domiciliar de até R$ 837 mensais por pessoa.

A precariedade completa o quadro. No Nordeste, 50,8% dos ocupados trabalhavam na informalidade em 2025. Em Pernambuco, eram 47,8%. São milhões de trabalhadores expostos à oscilação de ganhos e à falta de proteção. Ter ocupação está longe de significar possuir renda suficiente para sustentar uma família e planejar o futuro. A situação do Nordeste não melhorou nos últimos anos, incluindo dois governos Dilma/Temer, um governo Bolsonaro e um governo Lula.

Desde outubro, o Bolsa Família assegura um piso de R$ 691 por família, com benefício médio nacional estimado em R$ 777. O valor é muito baixo e não sustenta a ideia defendida por alguns de que "ninguém quer trabalhar porque ganha muito dinheiro do governo". Mas é verdade que quem avalia abrir mão da bolsa por um emprego com salário precário precisa considerar transporte, alimentação, cuidado dos filhos e o risco de ficar sem trabalho e sem a ajuda do governo meses depois.

Salários baixos e vínculos instáveis tornam a autonomia econômica uma conquista muito mais difícil.

Prioridades

A transferência de renda cumpre uma função indispensável, mas os sucessivos governos trataram a expansão da proteção social como grande medida de êxito, enquanto a transformação econômica do Nordeste avançou aquém do necessário. Os governos dessa última década e meia teimam em não garantir condições para o desenvolvimento de um mercado que melhore a renda média dos trabalhadores.

Faltaram continuidade, escala e prioridade a políticas capazes de elevar produtividade e salários: educação de qualidade, qualificação profissional, infraestrutura, logística, inovação e atração de investimentos duradouros. Há um olhar sobre o Nordeste e ele tem sido mais de subsistência presente do que voltado para o futuro.

Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e novamente Lula governaram um país em que essa desigualdade regional permaneceu enorme.

Houve redução da pobreza e melhora de indicadores de emprego e renda. Mas reconhecer esses avanços não absolve governantes de responder pela distância que continua separando o Nordeste do restante do Brasil. O erro de prioridades aparece quando a folha de beneficiários do Bolsa Família ganha mais destaque político do que a qualidade dos empregos criados e a quantidade de famílias que conquistam independência financeira.

Questão

O Nordeste tem peso decisivo nas eleições presidenciais e merece importância equivalente nas estratégias nacionais de desenvolvimento. Pernambuco, por sua dimensão econômica e política, deveria estar entre os primeiros a exigir essa mudança. É hora de trocar a régua das comemorações: quantas famílias receberam auxílio, sim, mas também quantas passaram a viver com segurança da própria renda? E quantas décadas mais serão necessárias para que essa segunda resposta comece a merecer o mesmo destaque que a primeira?

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Igor Maciel

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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