Lula vai transformar o Nordeste ou apenas agradecer por outra vitória?

Depois de sucessivas vitórias sustentadas pelo Nordeste, presidente precisa decidir qual legado econômico deixará para os eleitores da região.

por Igor Maciel
Lula vai transformar o Nordeste ou apenas agradecer por outra vitória?
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife - Ricardo Stuckert.

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O Nordeste deu a Lula (PT) uma vantagem de 13,65 milhões de votos sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A diferença nacional foi de 4,43 milhões. É uma contribuição que autoriza da parte dos nordestinos uma cobrança muito maior do que os agradecimentos habituais depois da apuração.

Porque a verdade é que Lula tem atenção pelo Nordeste, mas nunca transformou a região ao ponto de que ela não precisasse mais dele para viver. E este é seu último governo.

A população que sustenta eleitoralmente o presidente há décadas continua convivendo com uma distância econômica brutal em relação ao Sudeste. Em 2025, a renda mensal por morador de um domicílio nordestino era de R$ 1.470, diante de R$ 2.669 no Sudeste, segundo o IBGE. Para cada R$ 100 disponíveis por pessoa na região mais rica, havia aproximadamente R$ 55 no Nordeste. Essa desigualdade deveria ocupar o centro das negociações sobre o próximo governo.

Nem cabe aqui cobrá-lo pelos anos de dependência da região, cuja rotina sempre esteve no limite entre sobreviver e precisar dele para continuar sobrevivendo. Lula terá coragem de usar seus últimos anos na presidência como instrumento para garantir que os nordestinos não fiquem a vida toda dependendo dos próximos Lulas?

Pernambuco chegou a ter sete ministros simultaneamente neste terceiro governo Lula, incluindo o chefe da Advocacia-Geral da União: José Múcio Monteiro, Luciana Santos, André de Paula, Silvio Costa Filho, Frederico de Siqueira Filho, Jorge Messias e Wolney Queiroz. Tamanho espaço no primeiro escalão deveria ter produzido muito mais para enfrentar os entraves ao desenvolvimento do estado e da região. 

Distância

O mercado de trabalho reforça essa cobrança. No último trimestre de 2025, o rendimento médio de quem trabalhava era de R$ 2.498 no Nordeste e R$ 4.033 no Sudeste. Entre as pessoas com 14 anos ou mais, 50,8% estavam ocupadas na região nordestina, diante de 61,6% na sudestina. Ganha-se menos e uma parcela menor da população consegue participar da produção.

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Capital

Em 2025, a carteira de novos projetos privados em estruturação, excluídos os federais, somava R$ 270,7 bilhões no Sudeste e R$ 75,9 bilhões no Nordeste. São investimentos potenciais, ainda sujeitos a sair do papel, mas a diferença revela onde se concentram as oportunidades de infraestrutura e logística.

A cobrança precisa alcançar a integração entre investimento público e privado. Concluir ferrovias, conectar polos produtivos aos portos e reduzir o custo do transporte são condições para atrair empresas e melhorar salários. O governo deve ser cobrado pela capacidade de alterar essa geografia econômica, com entregas que sobrevivam ao calendário de inaugurações e das eleições. 

Urnas

O Nordeste já ajudou a eleger Collor e Fernando Henrique Cardoso. Mas, desde 2002, tornou-se a principal base regional do PT. Em 2014, deu a Dilma Rousseff uma vantagem superior a 12 milhões de votos. Em 2022, o saldo favorável a Lula chegou a aproximadamente 12,6 milhões, numa eleição decidida nacionalmente por 2,1 milhões. Agora, em 2026, essa importância se repetiu com quase 14 milhões.

Trabalho

A redução da jornada, por exemplo, tão celebrada entre eleitores lulistas, exige discutir como pequenos negócios, confecções, comércio e serviços vão absorver a mudança em lugares com menor renda e dificuldades de financiamento. Não é questão ideológica e sim de sobrevivência dos empregos daqui. Alguém pensou nisso?

A adaptação das empresas ao fim da jornada 6x1 depende de crédito, tecnologia, qualificação e produtividade. Isso é mais abundante no Sudeste, embora mais necessário por aqui. Aplicar a mesma obrigação a estruturas econômicas tão diferentes exige instrumentos capazes de enfrentar essas diferenças. Os políticos nordestinos estão pensando nisso?

O trabalhador nordestino tem direito a melhores condições de vida e mais descanso como todos os outros. Anunciar o benefício e deixar a adaptação por conta de cada pequeno empreendedor, sendo que um lida com esses desafios num mercado como o de São Paulo e outro precisa resolver os mesmos problemas em Riacho das Almas, é irresponsável. A chance de o primeiro negócio sobreviver e o segundo fechar, é grande.

Escolhas

Lula terá seus últimos quatro anos para mostrar que a sua atenção pelo Nordeste é maior do que um arranjo eleitoral sazonal. É seu último governo. Pode ser, outra vez como já foi várias vezes, apenas uma gestão que cuida dos nordestinos pensando na próxima eleição. Lamentável se for assim. Ou pode ser a gestão que transforme para sempre a região que o salvou de derrotas por mais de 20 anos. Então, o que vai ser?

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Igor Maciel

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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