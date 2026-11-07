Lula vai transformar o Nordeste ou apenas agradecer por outra vitória?

O Nordeste deu a Lula (PT) uma vantagem de 13,65 milhões de votos sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A diferença nacional foi de 4,43 milhões. É uma contribuição que autoriza da parte dos nordestinos uma cobrança muito maior do que os agradecimentos habituais depois da apuração.

Porque a verdade é que Lula tem atenção pelo Nordeste, mas nunca transformou a região ao ponto de que ela não precisasse mais dele para viver. E este é seu último governo.

A população que sustenta eleitoralmente o presidente há décadas continua convivendo com uma distância econômica brutal em relação ao Sudeste. Em 2025, a renda mensal por morador de um domicílio nordestino era de R$ 1.470, diante de R$ 2.669 no Sudeste, segundo o IBGE. Para cada R$ 100 disponíveis por pessoa na região mais rica, havia aproximadamente R$ 55 no Nordeste. Essa desigualdade deveria ocupar o centro das negociações sobre o próximo governo.

Nem cabe aqui cobrá-lo pelos anos de dependência da região, cuja rotina sempre esteve no limite entre sobreviver e precisar dele para continuar sobrevivendo. Lula terá coragem de usar seus últimos anos na presidência como instrumento para garantir que os nordestinos não fiquem a vida toda dependendo dos próximos Lulas?

Pernambuco chegou a ter sete ministros simultaneamente neste terceiro governo Lula, incluindo o chefe da Advocacia-Geral da União: José Múcio Monteiro, Luciana Santos, André de Paula, Silvio Costa Filho, Frederico de Siqueira Filho, Jorge Messias e Wolney Queiroz. Tamanho espaço no primeiro escalão deveria ter produzido muito mais para enfrentar os entraves ao desenvolvimento do estado e da região.

Distância

O mercado de trabalho reforça essa cobrança. No último trimestre de 2025, o rendimento médio de quem trabalhava era de R$ 2.498 no Nordeste e R$ 4.033 no Sudeste. Entre as pessoas com 14 anos ou mais, 50,8% estavam ocupadas na região nordestina, diante de 61,6% na sudestina. Ganha-se menos e uma parcela menor da população consegue participar da produção.

Lula e o PT vivem dos votos do Nordeste há mais de duas décadas. Quem lucrou mais?

Capital

Em 2025, a carteira de novos projetos privados em estruturação, excluídos os federais, somava R$ 270,7 bilhões no Sudeste e R$ 75,9 bilhões no Nordeste. São investimentos potenciais, ainda sujeitos a sair do papel, mas a diferença revela onde se concentram as oportunidades de infraestrutura e logística.

A cobrança precisa alcançar a integração entre investimento público e privado. Concluir ferrovias, conectar polos produtivos aos portos e reduzir o custo do transporte são condições para atrair empresas e melhorar salários. O governo deve ser cobrado pela capacidade de alterar essa geografia econômica, com entregas que sobrevivam ao calendário de inaugurações e das eleições.

Urnas

O Nordeste já ajudou a eleger Collor e Fernando Henrique Cardoso. Mas, desde 2002, tornou-se a principal base regional do PT. Em 2014, deu a Dilma Rousseff uma vantagem superior a 12 milhões de votos. Em 2022, o saldo favorável a Lula chegou a aproximadamente 12,6 milhões, numa eleição decidida nacionalmente por 2,1 milhões. Agora, em 2026, essa importância se repetiu com quase 14 milhões.

Trabalho

A redução da jornada, por exemplo, tão celebrada entre eleitores lulistas, exige discutir como pequenos negócios, confecções, comércio e serviços vão absorver a mudança em lugares com menor renda e dificuldades de financiamento. Não é questão ideológica e sim de sobrevivência dos empregos daqui. Alguém pensou nisso?

A adaptação das empresas ao fim da jornada 6x1 depende de crédito, tecnologia, qualificação e produtividade. Isso é mais abundante no Sudeste, embora mais necessário por aqui. Aplicar a mesma obrigação a estruturas econômicas tão diferentes exige instrumentos capazes de enfrentar essas diferenças. Os políticos nordestinos estão pensando nisso?

O trabalhador nordestino tem direito a melhores condições de vida e mais descanso como todos os outros. Anunciar o benefício e deixar a adaptação por conta de cada pequeno empreendedor, sendo que um lida com esses desafios num mercado como o de São Paulo e outro precisa resolver os mesmos problemas em Riacho das Almas, é irresponsável. A chance de o primeiro negócio sobreviver e o segundo fechar, é grande.

Escolhas



Lula terá seus últimos quatro anos para mostrar que a sua atenção pelo Nordeste é maior do que um arranjo eleitoral sazonal. É seu último governo. Pode ser, outra vez como já foi várias vezes, apenas uma gestão que cuida dos nordestinos pensando na próxima eleição. Lamentável se for assim. Ou pode ser a gestão que transforme para sempre a região que o salvou de derrotas por mais de 20 anos. Então, o que vai ser?