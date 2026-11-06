De bons discursos o inferno, e o governo Lula 3, estão cheios.

Depois dos gastos e promessas da reeleição, o presidente prepara nova fala sobre ajuste. O desafio é transformar o compromisso em decisões concretas.

por Igor Maciel
De bons discursos o inferno, e o governo Lula 3, estão cheios.
Tem que sair do discurso e ir à prática - Ricardo Stuckert

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O presidente Lula disse uma frase curiosa na quinta-feira (05), durante uma reunião sobre a exploração de minerais críticos e estratégicos: “Ninguém vai colocar dinheiro aqui pelos belos cabelos do Lula ou do Alckmin”. A ironia serviu para defender a necessidade de responsabilidade fiscal e segurança jurídica para atrair investimentos ao Brasil.

O presidente reconheceu que empresas precisam de previsibilidade, regras confiáveis e perspectivas de retorno financeiro. São condições fundamentais para projetos industriais que exigem bilhões de reais e levam anos para apresentar resultados. O reconhecimento é muito curioso, porque é tudo o que o próprio governo Lula se recusou a fazer nos últimos quatro anos.

Lula acaba de conquistar a reeleição depois de uma campanha marcada, na reta final, por anúncios de novas despesas e benefícios, cujos impactos precisarão ser acomodados nas contas públicas. Ele também mudou as regras de medidas que ele mesmo havia anunciado, gerando todo tipo de insegurança jurídica.

Agora, o presidente prepara um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, previsto para domingo, no qual deverá reafirmar seu compromisso com a responsabilidade fiscal e a previsibilidade. Chega a ser engraçado, quando não é revoltante.

O discurso, quando ocorrer, poderá esclarecer suas intenções para o futuro, mas as decisões que efetivamente alterarão a trajetória das contas públicas continuam pendentes. É sobre essas decisões que o quarto mandato precisará oferecer respostas.

Herança

A dívida bruta brasileira alcançou 82,9% do Produto Interno Bruto em setembro, depois de começar o governo, em janeiro de 2023, em 71,7%. Para 2026, as projeções de mercado apontavam, em outubro, um déficit primário de aproximadamente R$ 53 bilhões. A situação se tornou mais complexa com os compromissos assumidos durante a disputa eleitoral, que pressionam o Orçamento de 2027.

A campanha terminou, mas os efeitos financeiros das decisões tomadas naquele período permanecem. O presidente terá de administrar simultaneamente as promessas feitas ao eleitorado, a necessidade de preservar programas sociais e a trajetória crescente da dívida pública. É como tentar fazer com que chova, faça sol e caia neve, tudo ao mesmo tempo.

Esse é o quadro que torna insuficiente qualquer declaração genérica de compromisso com o equilíbrio fiscal no pronunciamento de domingo.

Confiança

A discussão sobre minerais críticos oferece um exemplo concreto das consequências econômicas dessa situação. O Brasil pretende ampliar sua participação na produção de componentes industriais de alto valor agregado, aproveitando recursos como lítio, grafita, cobre e terras raras.

Para isso, precisará atrair empresas dispostas a investir em tecnologia, infraestrutura e unidades industriais. São projetos cujo retorno pode demorar muitos anos. Investidores precisam avaliar, entre outros fatores, a estabilidade da legislação, a segurança dos contratos e a capacidade do governo de manter uma política econômica previsível. Mudanças repentinas de regras ou intervenções motivadas por necessidades políticas imediatas elevam os riscos desses empreendimentos.

Escolhas

O governo começou a discutir alternativas para melhorar as contas públicas. Entre as possibilidades em estudo aparecem a revisão de benefícios tributários, medidas contra supersalários e mudanças relacionadas à Previdência dos militares. Depois de uma reunião com ministros e economistas, na quinta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que as propostas específicas serão submetidas ao presidente após seu retorno da viagem internacional prevista para novembro.

Ainda faltam definições sobre o alcance das medidas, o impacto financeiro esperado e o calendário de implementação. Também permanece a discussão sobre a equipe econômica do próximo mandato.

Domingo

O pronunciamento previsto para domingo será a primeira oportunidade de Lula apresentar diretamente à população sua visão sobre a economia depois da reeleição. A expectativa é que fale da dívida pública, das metas fiscais e da continuidade dos compromissos sociais. A ausência de medidas específicas, caso se confirme, deixará para as semanas seguintes a parte decisiva dessa discussão.

Lula já afirmou que investidores precisam de responsabilidade fiscal, segurança jurídica e perspectivas de retorno. O discurso de domingo poderá reforçar esse compromisso. Mas a verdade é que de bons discursos o inferno, e o governo Lula 3, estão cheios.

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Igor Maciel

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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