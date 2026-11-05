A nova comunicação de Lula precisa sobreviver à festa pela vitória

Formato com Janones favorece a espontaneidade do presidente e pode pautar a imprensa; o teste será manter as lives quando chegarem as notícias ruins.

A primeira novidade de Lula (PT) depois da reeleição começa pela maneira de conversar com o eleitor. A live desta quinta-feira (5) com André Janones indica uma disposição de levar para o governo a comunicação mais solta que ajudou sua campanha.

Há uma boa ideia aí, embora Jair Bolsonaro (PL) pudesse cobrar direitos autorais pela inspiração. O ex-presidente explorou sistematicamente as transmissões para conversar com apoiadores, cultivar proximidade e produzir declarações que pautavam a imprensa.

Lula tem recursos pessoais para aproveitar até melhor esse formato: sabe contar histórias, fazer graça, provocar adversários e explicar questões complexas com referências do cotidiano. Durante muito tempo, sua comunicação institucional acomodou essas habilidades em formatos burocráticos e engessados. A conversa com Janones aponta para uma mudança que pode fazer bem ao presidente e ao governo. Só tem uma questão: precisa sobreviver à comemoração da vitória.

Memória

Convém lembrar que Lula já tentou estabelecer uma rotina de transmissões para a internet. Em junho de 2023, lançou o “Conversa com o Presidente”, apresentado pelo jornalista Marcos Uchôa. Foram 22 edições até dezembro daquele ano. A experiência durou cerca de seis meses e acabou abandonada, sem construir a continuidade que uma estratégia desse tipo exige. O formato também era completamente equivocado.

O programa tinha a cara da televisão tradicional: entrevista comportada, sequência previsível de perguntas e espaço para o presidente apresentar as realizações do governo. A impressão era de uma conversa presa ao roteiro, com pouca abertura para o imprevisto. Estava na internet, mas conservava o ritmo e a linguagem de um produto pensado para outro ambiente. Colocar uma câmera diante do presidente e transmitir pelo YouTube, por si só, jamais resolveria essa distância.

Proximidade

O formato com Janones permite que apareça um Lula menos engessado. Até chorar ele chorou. Os assuntos se encadeiam, uma lembrança puxa outra, há brincadeiras, interrupções e espaço para improvisar. O espectador acompanha reações que dificilmente sobreviveriam à edição de uma peça institucional. Essa aparente desordem ajuda a construir a sensação de estar perto de uma pessoa, com seu humor, suas opiniões e sua maneira de falar.

É um terreno favorável ao presidente. Lula construiu parte de sua força política conversando com as pessoas e reconhecendo, na experiência delas, exemplos para sustentar seus argumentos. Uma comunicação excessivamente controlada desperdiça essa habilidade. Na transmissão mais informal, ele pode parecer mais acessível e mais próximo dos problemas cotidianos de quem está assistindo.

O efeito continua depois que a live termina. Uma conversa longa produz dezenas de trechos que podem circular durante dias. Uma resposta vira vídeo curto, uma provocação chega aos grupos de mensagens, uma declaração ganha espaço no noticiário. O público alcançado por esses recortes pode ser muito maior do que aquele disposto a acompanhar a transmissão inteira.

Agenda

Bolsonaro compreendeu a utilidade política dessa rotina em seu governo. Suas lives alimentavam o vínculo com a base e lhe davam iniciativa na escolha dos assuntos. O presidente falava diretamente com seus seguidores, estabelecia um enquadramento e obrigava o restante do debate público a reagir. A imprensa frequentemente começava o dia seguinte discutindo o que ele havia dito.

Olhando bem agora, é simplesmente inexplicável que ninguém na comunicação de Lula tenha pensado nisso durante o terceiro governo. Uma prova de como sua equipe é analógica e limitada.

Seriedade

A informalidade exige responsabilidade. Lula é o presidente da República, e uma conversa descontraída precisa comportar os assuntos difíceis do país. É perfeitamente possível falar de maneira simples e tratar com seriedade das decisões de governo. O humor pode aproximar o público e a explicação precisa dar a esse público alguma coisa além de diversão e entusiasmo.

O ajuste fiscal ficou de fora dessa primeira live, por exemplo. Uma ausência relevante para quem se prepara para governar por mais quatro anos e terá de enfrentar um país que causa muita preocupação pelas sua economia.

Ao final da transmissão, Janones propôs encontros semanais, com horário definido. Está aí uma condição central para a experiência funcionar. A repetição cria hábito, expectativa e vínculo. Permite que o eleitor saiba quando encontrará o presidente e dá continuidade à conversa para além dos momentos de euforia. As lives terão que ser feitas mesmo quando um assunto espinhoso estiver na pauta.

Será nessas ocasiões que essa disposição de conversar diretamente com a população terá mais utilidade para o governo e para quem espera explicações dele.