Trump nos EUA e Bolsonaro no Brasil enfrentam a questão da sucessão

Após reveses eleitorais, os dois grupos precisam definir como preservar suas bandeiras e quem terá a palavra decisiva nas disputas de 2028 e 2030.

A maior ameaça política a Donald Trump depois da derrota nas eleições de meio de mandato pode nascer dentro do próprio Partido Republicano. Os democratas conquistaram a Câmara e o Senado e passaram a reunir a maioria dos governadores americanos. Venceram até no Texas, onde uma derrota republicana parecia improvável poucos meses atrás.

Trump terá dois anos de mandato pela frente, mas já sabe que enfrentará uma oposição com instrumentos para limitar seu governo. A questão mais delicada, porém, está entre aqueles que o sustentaram. Durante uma década, o presidente fez do Partido Republicano uma organização submetida à sua liderança, com espaço cada vez menor para a dissidência.

A derrota introduz outra variável no cálculo de senadores, deputados, governadores e dirigentes: o que cada um ganhará continuando a obedecer a Trump quando a próxima eleição presidencial já está no horizonte? A política americana depende de alianças, recursos e candidaturas, e Trump se acostumou a arbitrar essas disputas. Agora, outros republicanos poderão querer participar das decisões.

Fidelidade partidária costuma ser muito celebrada até o momento em que começa a cobrar um preço eleitoral. E isso já pode ser visto no Brasil com os bolsonaro também.

Freios

A partir de janeiro, Trump encontrará um Congresso capaz de barrar projetos, nomeações e verbas, além de investigar seu governo. Os democratas poderão examinar decisões e interesses da família presidencial. Trump conserva o veto e pode recorrer a ordens executivas, sobretudo em comércio e política externa. Terá, porém, o confronto institucional que evitou nos últimos dois anos.

A derrota foi alimentada por assuntos que Trump prometeu resolver: o custo de vida, a inflação e a impopular guerra com o Irã. Tarifas comerciais apresentadas como demonstração de força entraram na discussão sobre os preços pagos pelo consumidor. Os republicanos terão de responder a essas cobranças sem a proteção de uma maioria congressual.

Sucessão

Existe um agravante: Trump não poderá disputar a eleição de 2028. Seu prazo na Casa Branca está definido pela Constituição. O do Partido Republicano, evidentemente, não. Quem pretende disputar a Presidência, manter um mandato no Congresso ou governar um estado precisará olhar para os próprios eleitores e financiadores. E decidir até onde vale a pena carregar as escolhas de Trump.

O debate sobre a sucessão já começou. JD Vance, Marco Rubio e Ron DeSantis estão entre os nomes mencionados nas articulações republicanas. A derrota pode acelerar uma disputa que muitos preferiam adiar. Trump ainda mobiliza a base partidária, mas cada liderança em busca de espaço fará seus cálculos. Em política, até os aliados mais devotos conhecem a diferença entre gratidão e dependência.

Herança

O trumpismo pode permanecer no programa republicano. Imigração, protecionismo, conservadorismo nos costumes e desconfiança das instituições tradicionais mobilizam parcelas de seu eleitorado. Essas bandeiras podem ser defendidas por dirigentes interessados em reorganizar o partido sob outras lideranças. O controle da agenda e da escolha dos candidatos estará em disputa.

A incógnita é a reação de Trump. Ele pode tentar conservar o comando por meio das indicações eleitorais, da influência sobre militantes e das ameaças habituais aos dissidentes. Mas o resultado oferece aos republicanos uma razão concreta para questionar a obediência irrestrita.

Brasil

A discussão tem um eco evidente no Brasil depois da derrota de Flávio Bolsonaro (PL). Partidos de centro-direita podem incorporar bandeiras defendidas pelo eleitorado bolsonarista e disputar o comando da direita em 2030 com outras lideranças, entre elas Tarcísio de Freitas. Isso permitiria manter parte da agenda conservadora e reduzir a dependência política da família Bolsonaro. O isolamento dos antigos chefes passa a ser uma possibilidade concreta na disputa pela sucessão.

Questão

Trump ainda ocupa a Casa Branca e continuará sendo uma figura central da política americana. O que está aberto é o grau de autoridade que conseguirá exercer sobre um partido obrigado a preparar 2028 depois de uma derrota expressiva. Nos próximos meses, as escolhas dos republicanos sobre candidaturas, votos no Congresso e relação com o presidente indicarão quanto dessa autoridade resistiu às urnas.