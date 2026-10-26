Lula precisa rever seu círculo de poder para dar futuro ao país e à esquerda

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A influência de Janja e as resistências do PT precisam entrar na revisão de governo que pode abrir espaço para Fonteles e outros possíveis sucessores.

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A possibilidade de Rafael Fonteles (PT) deixar o governo do Piauí para assumir o Ministério da Fazenda coloca uma pergunta importante na montagem do quarto governo de Lula (PT). Quanto poder o presidente está disposto a entregar a alguém que possa sucedê-lo na presidência? O governador aparece entre os cotados para a equipe econômica e teria, em Brasília, a oportunidade de ganhar dimensão nacional. Precisaria saber, antes de aceitar, se terá autorização para fazer o que considera necessário, inclusive quando isso contrariar o PT.

Caso contrário, por qual motivo deixaria a cadeira para a qual acabou de ser reeleito? Com Haddad, que tinha o mesmo objetivo de se fortalecer e suceder Lula, até Janja se metia e atrapalhava. O PT não deixava ele agir.

Se for para consertar o que está errado, Fonteles tem expertise e plenas condições de ter muito sucesso. Mas se for para, junto ao PT, fingir que está tudo bem, a tragédia está à porta do país e o governador do Piauí deveria ficar onde está.

Aposta

A Fazenda oferece exposição, interlocução com o empresariado e a oportunidade de demonstrar competência. Também entrega ao ministro a tarefa de explicar por que o dinheiro acabou antes de terminar a lista de compromissos do presidente. Vai pagar pelo que foi prometido nessa eleição também.

Fernando Haddad (PT) conhece o caminho. Muita gente apresentou sua passagem pela Fazenda como preparação para suceder Lula. Saiu bastante desgastado, submetido à cobrança por resultados e à resistência dentro do próprio campo político às medidas necessárias para alcançá-los. Fonteles teria bons motivos para perguntar quem ficaria ao seu lado quando fosse preciso contrariar o partido, Janja e até o próprio presidente.

A fotografia da posse sempre tem muito mais gente do que a defesa de uma decisão impopular.

Poder

Lula precisará dar uma resposta também sobre a influência de Janja e de outras figuras de seu círculo próximo. O péssimo terceiro governo exige uma revisão de prioridades, interlocutores e métodos. A vitória eleitoral não absolve os erros da administração nem transforma todos os que cercam o presidente em conselheiros indispensáveis. Muito gente fez muita bobagem nesse governo. Parte desse grupo precisa se afastar das decisões por uma questão de sobrevivência do país e de futuro político da própria esquerda.

A mesma cobrança vale para dirigentes partidários e auxiliares que pretendam interferir nas decisões sem assumir o custo dos resultados. Lula escolhe quem escuta, autoriza espaços e arbitra conflitos. É dele a responsabilidade pela confusão que permite e pela autoridade que retira de seus ministros. E a sua baixa aprovação ao longo dos últimos quatro anos demonstra que ele não vem trabalhando direito.

Fonteles dificilmente representaria uma renovação submetido às mesmas pressões que desgastaram Haddad. Se Lula deseja preparar uma liderança, terá de sustentá-la quando as decisões provocarem reclamações dentro de casa. Concentrar os anúncios populares no presidente e distribuir o desgaste entre os auxiliares pode preservar Lula por algum tempo. Mas para quem pretende disputar uma eleição depois dele, é um arranjo ingrato, injusto e cruel.

Projeto

A esquerda também precisa explicar o que pretende oferecer ao país depois de Lula. A quarta vitória reforça a dimensão histórica do presidente e expõe a dependência de um campo político que continua recorrendo à mesma liderança para chegar ao Planalto. Há quatro anos disponíveis para construir uma alternativa. Seria um desperdício gastá-los apenas discutindo quem receberá a bênção presidencial. Além disso, a benção de Lula pode não ter valor nenhum se ele fizer um governo ruim como foi o atual.

O próximo governo terá de responder a quem cobra segurança, renda, serviços públicos e condições de trabalhar por conta própria. Precisa compreender o empreendedor que não sonha com carteira assinada, o trabalhador cansado de pagar por serviços que não recebe e a família cuja rotina é organizada pelo medo da violência. A esquerda terá dificuldades para conquistar essas pessoas enquanto tratar suas aspirações como um "desvio que precisa ser corrigido".

Sucessão

Camilo Santana (PT), Fernando Haddad e Rui Costa (PT) têm trajetórias que os colocam nessa discussão também. Camilo pode se apoiar na educação e na experiência administrativa. Haddad possui projeção nacional, mas carrega dificuldades eleitorais que o prestígio junto a Lula não resolveu. Rui tem experiência de gestão e precisa ampliar sua identificação com o eleitor. Fonteles pode construir um caminho pela economia, desde que tenha resultados para apresentar e autoridade para produzi-los.

Nenhum deles herdará automaticamente os votos lulistas. Terá de convencer o eleitor de que consegue governar e de que oferece alguma perspectiva de melhora. Lula precisará permitir que essa liderança cresça. Se terminar o quarto mandato cercado pelas mesmas influências e concentrando toda a autoridade, terá contribuído pessoalmente para deixar a esquerda sem futuro depois dele.