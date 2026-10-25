Lula vence eleição difícil mas recebe um mandato de paciência curta

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Petista reuniu as condições para uma recuperação improvável e chega ao quarto mandato com promessas caras e eleitores que continuam insatisfeitos.

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Lula (PT) conseguiu cumprir uma lista de tarefas que, depois do primeiro turno, parecia quase impossível. E venceu. Ele precisava levar mais gente às urnas, ampliar sua vantagem no Nordeste, recuperar terreno no Sul e no Sudeste e virar a eleição em Minas Gerais. Tudo isso em três semanas, carregando o desgaste do próprio governo e enfrentando um adversário que havia terminado a primeira votação à frente.

A conquista do quarto mandato tem uma dimensão histórica que merece ser reconhecida. Também exige examinar quanto custou essa recuperação para o pagador de impostos e a contribuição que a incompetente campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ofereceu à vitória do atual presidente.

Virada

Com a apuração praticamente concluída quando este texto foi escrito, Lula havia acrescentado cerca de 10,4 milhões de votos à votação do primeiro turno. Flávio cresceu aproximadamente 3,7 milhões. Uma desvantagem de 2,2 milhões se transformou numa vantagem de 4,4 milhões. É uma recuperação expressiva para um presidente que parecia ter esgotado sua capacidade de convencer o eleitor.

O cansaço com Lula continuou existindo, mas sua campanha encontrou espaço para crescer entre brasileiros que chegaram à reta final sem entusiasmo por qualquer dos candidatos, mas com muito mais medo de uma volta bolsonarista do que da continuidade do atual gestor.

Mobilização

A abstenção caiu de 21,08% para aproximadamente 19,21%, com cerca de três milhões de comparecimentos a mais. No Nordeste, recuou de 18,39% para 16,44%. Bahia e Pernambuco oferecem exemplos importantes. Os ausentes passaram de 19,97% para 16,74% entre os baianos e de 18,17% para 15,19% entre os pernambucanos.

Como discutimos nesta coluna várias vezes nos últimos dias, manter a estrutura eleitoral funcionando depois de encerradas tantas disputas estaduais seria uma tarefa difícil. Fazer as pessoas irem votar, dependendo da região, decidiria o pleito.

O comparecimento cresceu mesmo nessas condições, em uma eleição na qual cada esforço de mobilização tinha potencial para alterar o resultado nacional. E Lula foi mais competente nisso.

Território

Lula chegou a aproximadamente 71,3% dos votos válidos na Bahia e 69,2% em Pernambuco. Também conseguiu virar Minas Gerais, onde alcançou cerca de 50,4%, contra 49,6% de Flávio. Em São Paulo e no Rio, reduziu a distância e venceu nas capitais. Considerando apenas os votos dos dois finalistas em ambos os turnos, o petista avançou de 42,4% para 46,1% entre os paulistas e de 42,7% para 46,9% entre os fluminenses.

A maior queda regional da abstenção ocorreu justamente no Sudeste, de 22,70% para 20,24%. A recuperação ganhou escala porque alcançou também os maiores colégios eleitorais fora de sua principal base.

Máquina

Houve muito dinheiro envolvido nesse esforço. As medidas do governo somaram aproximadamente R$ 298 bilhões, reunindo crédito, despesas, renúncias fiscais e recursos fora do orçamento. O montante inclui anúncios e financiamentos reembolsáveis, portanto não corresponde integralmente a dinheiro já gasto pelo Tesouro. Ainda assim, revela o tamanho do pacote colocado diante do eleitor em ano de eleição.

O governo encontrou disposição para anunciar benefícios, renegociar dívidas e atender públicos cuja insatisfação demorou a compreender. Bendita eleição que abriu os ouvidos de quem parecia tão convencido de que não precisava ouvir o povo brasileiro. Se esses ouvidos lulistas continuarão abertos é um mistério.

Erros

Flávio colaborou bastante também para a vitória do PT. Sua campanha abriu o segundo turno de salto alto e desperdiçou oportunidades de oferecer segurança a quem queria substituir Lula, mas desconfiava das confusões da família Bolsonaro.

Foi mal nos debates. Na Band, a agressividade comprometeu sua apresentação como alguém preparado para governar. Na Globo, tentou moderar o comportamento e tropeçou na referência aos “nove dedos” do presidente. Uma provocação desnecessária, seguida de desculpas, que expôs a fragilidade daquela moderação.

A campanha bolsonarista tinha um país para convencer de que Flávio era um “estadista” sério e ele fez graça com a mutilação de um adversário.

Nenhum desses erros, sozinho, fez Flávio perder. Mas todas as falhas, reunidas, criaram um ambiente que assustou o eleitor independente, que decide a eleição.

Medo

Na Quaest da véspera, 45% diziam temer a volta da família Bolsonaro, contra 42% que receavam a reeleição de Lula. O primeiro índice havia oscilado de 44% para 45%, dentro da margem de erro. A pesquisa não mede quantos votos os debates custaram, mas ajuda a compreender o ambiente em que Flávio desperdiçou suas oportunidades. Havia eleitores cansados do presidente e do PT que ainda precisavam confiar na alternativa. O senador, em vez de ajudar, alimentou dúvidas sobre sua capacidade de ser sério.

Judiciário

O desfecho ganhou um complicador com a confusão entre TSE e STF. A demora na resposta aos pedidos de prorrogação e a decisão de Cristiano Zanin de estender a votação das 17h às 19h, depois limitada às urnas ainda abertas, produziram incerteza quando a Justiça deveria garantir clareza.

Flávio anunciou que pedirá a anulação do pleito, embora sua própria campanha também tenha solicitado extensão do horário em três estados.

A condução judicial ofereceu combustível para prolongar o confronto, embora a confusão, por si só, não demonstre irregularidade no resultado.

Futuro

Toda essa composição ajuda a explicar a vitória lulista, mas também estabelece seus limites. O voto dado por receio de Flávio não apaga as cobranças sobre Lula, nem garante paciência para mais quatro anos. O presidente precisa entender que os brasileiros ainda estão cansados dele e só o reelegeram porque a alternativa foi entendida como pior. O mérito existe, mas é curto.

O presidente terá de explicar como pretende financiar os benefícios anunciados e cumprir as promessas que espalhou durante a campanha. A contestação bolsonarista deve prolongar o conflito político, mas não lhe dará dispensa de responder pelo próprio governo. Lula mostrou que ainda sabe ganhar uma eleição dificílima. Bom para ele. Mas o eleitor que ajudou a reelegê-lo, apesar do cansaço, tem todo o direito de exigir um governo melhor.