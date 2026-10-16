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Cena Política | Análise

Bendita eleição que fez o PT descobrir que o brasileiro mudou

Lula revê posição sobre maioridade penal e governo amplia atenção aos MEIs depois de uma campanha marcada pela dificuldade de ouvir o eleitor.

Por Igor Maciel Publicado em 16/10/2026 às 12:03
Lula (PT) em discurso após o primeiro turno das Eleições 2026
Lula (PT) em discurso após o primeiro turno das Eleições 2026 - Estadão Conteúdo

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A Cena Política já havia alertado, antes do primeiro turno, que Lula e o PT enfrentavam um problema que ultrapassava as dificuldades de comunicação. O presidente insistia em dizer aos brasileiros o que deveriam pensar, quais deveriam ser suas prioridades e o que seria melhor para suas vidas.

Enquanto Lula continuava falando, parte da população começava a demonstrar que já não queria ouvi-lo. A eleição parece ter provocado uma mudança interessante, quase um milagre. Bendita derrota de primeiro turno que abriu os ouvidos de um grupo que se achava conhecedor do povo brasileiro e os fez descobrir que o povo brasileiro mudou. A pressão tirou a cera do ouvido petista. Se vai durar, é outra conversa.

Surdez

Durante décadas, o PT construiu uma identidade política baseada na convicção de que compreendia as necessidades dos trabalhadores e das parcelas mais pobres da população. Essa relação foi fundamental para as vitórias eleitorais do partido. Mas a sociedade brasileira passou por transformações econômicas, culturais e comportamentais que nem sempre encontraram correspondência no discurso petista.

O primeiro turno mostrou que a identificação histórica com Lula já não é suficiente para garantir o apoio de todos os segmentos que o elegeram no passado. A reação da campanha foi inicialmente atribuir parte das dificuldades à comunicação. Como se o problema fosse explicar melhor aquilo que o governo já fazia.

Talvez fosse necessário começar por uma atitude mais simples: perguntar ao brasileiro o que ele quer.

Segurança

Na quinta-feira, durante entrevista ao Jornal Nacional, Lula declarou ser favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos. A ressalva é que pretende discutir o assunto depois da aprovação da PEC da Segurança Pública. A posição representa uma mudança importante em relação à resistência histórica do PT a essa proposta.

O partido passou décadas combatendo a redução da maioridade penal. Agora, seu principal líder admite uma alteração que encontra resistência até dentro da esquerda. Não significa que a medida resolverá a violência, nem dispensa uma discussão séria sobre seus resultados. Mas demonstra que uma preocupação relevante para muitos brasileiros começa a encontrar respostas diferentes dentro do próprio PT.

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Seria interessante saber o que mudou na avaliação de Lula. Surgiram evidências novas? O presidente passou a considerar argumentos que antes rejeitava? Ou descobriu que, faltando poucos dias para a eleição, determinadas posições históricas já não ajudam tanto a conquistar votos?

Trabalho

A descoberta parece alcançar também o mundo do trabalho. O PT sempre demonstrou muita facilidade para falar ao empregado com carteira assinada, aos sindicatos e às categorias organizadas. Mas existe um Brasil formado por milhões de pessoas que trabalham por conta própria, mantêm pequenos negócios e não desejam necessariamente voltar à condição de empregados.

Isso não significa ignorar os brasileiros que empreendem por necessidade ou enfrentam condições precárias. Significa reconhecer que há também aqueles que procuram autonomia, querem ampliar seus negócios e preferem ganhar a vida sem depender de um patrão.

Na quinta-feira, o Senado aprovou por unanimidade o projeto que eleva o limite anual de faturamento dos microempreendedores individuais de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A proposta também permite contratar até dois empregados e prevê perdão de determinadas dívidas com a União. Mais de 17 milhões de MEIs poderão ser alcançados pelas mudanças.

É uma iniciativa relevante para um segmento que nem sempre encontra espaço proporcional à sua importância no discurso político tradicional da esquerda. O trabalhador brasileiro não cabe mais em uma única definição, e a carteira assinada não é o único projeto de vida profissional que merece atenção do governo.

É uma realidade ululante que a cera no ouvido do PT não permitia ouvir. Pelo jeito, desentupiu.

Conveniência

Segurança pública e empreendedorismo são assuntos diferentes, mas ajudam a revelar uma transformação na maneira como Lula e o PT procuram conversar com a sociedade. Posições antigas são revistas e demandas que antes encontravam resistência passam a receber atenção.

A mudança pode representar uma compreensão mais ampla do Brasil. Também pode ser apenas uma adaptação eleitoral. O problema é que, quando tantas descobertas acontecem entre o primeiro e o segundo turno, torna-se inevitável perguntar por que o governo precisou de uma eleição para começar a fazê-las.

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Igor Maciel

imaciel@sjcc.com.br

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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