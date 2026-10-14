Quaest indica que o cansaço com Lula pode perder para o medo de Flávio

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Eleitor brasileiro deseja mudança com estabilidade e pode preferir mais quatro anos do atual presidente ao risco de novos conflitos dos Bolsonaro.

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A primeira pesquisa Quaest do segundo turno é boa para Lula (PT). Mesmo atrás de Flávio Bolsonaro (PL), o presidente tem uma diferença administrável pela frente e um motivo para acreditar que o ambiente pode melhorar.

Os 46% a 44%, em empate técnico na margem de dois pontos percentuais, deixam a vitória ao alcance. E outro indicador ajuda a explicar por que a campanha petista pode gostar do resultado. O medo da volta da família Bolsonaro está aumentando, segundo o levantamento. E a maior parte da culpa por isso é do próprio Flávio.

Medo

Na pesquisa divulgada às vésperas do primeiro turno, em 3 de outubro, 43% diziam ter mais medo de Lula continuar e 40% temiam mais a volta dos Bolsonaro. Agora, os dois estão em 43%. O receio em relação ao presidente permaneceu igual. O temor do retorno da família bolsonarista cresceu. Entre os jovens de 16 a 34 anos, o movimento foi ainda maior. O medo de Lula caiu de 48% para 45%, enquanto o dos Bolsonaro subiu de 39% para 45%. Uma distância de nove pontos desapareceu em uma semana e meia.

A pesquisa não determina os motivos dessa mudança, mas a campanha oferece algumas pistas. Flávio saiu na frente nas urnas, recebeu adesões partidárias e passou os primeiros dias do segundo turno cercado pela repercussão favorável do resultado. Era um ambiente propício para ampliar a vantagem. E isso não ocorreu.

Na série da Quaest, ele passou de 44% para 46% e Lula, de 42% para 44%. Ambos avançaram e a distância continuou igual. Depois de tanto impulso político, dois pontos começam a parecer uma proteção curta para uma campanha que estava entusiasmada e chegou a ser acusada de achar que já havia vencido.

Família

A família não ajuda. Eduardo Bolsonaro vem dando declarações que mais atrapalham o irmão do que ajudam, como a ideia de que influenciaria o governo mudando todo o Itamaraty. Flávio precisa convencer o brasileiro de que teria autonomia para governar, enquanto o irmão fala como alguém que teria poder sobre a administração. O eleitor tem o direito de perguntar quem mandaria no governo e quanto das decisões dependeria das vontades da família.

A própria campanha de Flávio erra ao permitir declarações como a de que irá soltar o pai para que ele lhe passe a faixa na posse. O candidato deveria estar explicando como pretende melhorar a vida do brasileiro. Acaba colocando o destino de Jair Bolsonaro no centro da conversa. Para o eleitor que deseja mudança, mas não tem compromisso com o bolsonarismo, a dúvida é bastante objetiva. A Presidência seria usada para governar o país ou para resolver os problemas da família?

Confiança

Também há os movimentos erráticos do próprio candidato. Dizer que não irá a um debate, perceber a repercussão ruim e depois explicar que tudo foi uma espécie de pegadinha com Lula, porque irá participar, compromete a confiança na sua palavra. Uma decisão de campanha sendo tratada como brincadeira provoca desgaste. Quem pretende oferecer estabilidade precisa demonstrar firmeza nas próprias escolhas. O eleitor pode querer saber se essa maneira de agir ficaria restrita à eleição ou a administração também será assim.

A campanha do PT tem sido forte nas críticas que incentivam o medo da volta dos Bolsonaro. E encontra material nas declarações do candidato e dos parentes. Eduardo fala sobre interferir no governo, Flávio promete soltar o pai e a participação num debate vira um jogo de anúncio e recuo. A propaganda petista reúne esses episódios e os apresenta como sinais de retorno à instabilidade. O próprio adversário ajuda a abastecer o argumento governista.

Estabilidade

O eleitor que garante ou impede a vitória de qualquer um dos dois é o independente. Não é bolsonarista nem lulista. Está cansado do governo Lula, quer respostas melhores para a própria vida e pode desejar uma mudança. Mas também quer estabilidade. Esse eleitor não deve fidelidade à família Bolsonaro e não tem obrigação de aceitar seus conflitos como parte do preço de trocar o presidente.

É esse voto que Flávio deveria estar se esforçando para conquistar. A insatisfação com Lula abre uma oportunidade, mas não entrega automaticamente a eleição. O candidato precisa mostrar que consegue governar com autonomia, previsibilidade e controle sobre o próprio entorno. Quando o pai e os irmãos ocupam o centro do projeto, fica mais difícil convencer alguém de que haverá um governo capaz de cuidar do país sem arrastá-lo para as disputas familiares.

O que complicou é que bastou o cheiro da vitória para que todo caos familiar e de aliados com o qual o Brasil penou entre 2019 e 2022 voltasse a ter volume na rotina. Isso aumenta o temor da eleição que, fala-se faz tempo, deve ser decidida por esse sentimento.

Lula continua atrás. Mas, se Flávio não conseguir oferecer estabilidade, o eleitor independente pode avaliar, como já pode estar avaliando, que é melhor aguentar o cansaço com Lula por mais quatro anos do que arriscar a estabilidade com Flávio e seu ambiente caótico herdado do bolsonarismo, do pai e dos irmãos.