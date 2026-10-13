A independência de Raquel Lyra pode valer mais que um apoio presidencial

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Com experiência de gestão e trânsito entre campos adversários a governadora pode construir um espaço próprio na reorganização política nacional.

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Por que Raquel Lyra deveria escolher um lado na eleição presidencial depois de vencer duas eleições resistindo à pressão para fazer exatamente isso? É possível dar esta resposta apontando os motivos para ela não declarar apoio a ninguém.

A cobrança para que a governadora de Pernambuco entre na campanha de Lula (PT) ou de Flávio Bolsonaro (PL) atende aos interesses dos dois candidatos. Para ela, a conta é outra. Apoiar alguém agora pode comprometer um dos patrimônios políticos que conseguiu construir em meio a uma disputa nacional que exige de quase todo mundo uma declaração de pertencimento.

Coerência

Raquel Lyra (PSD) reafirmou que não pretende montar palanque presidencial neste segundo turno. Foi assim em 2022 e assim atravessou a campanha de 2026. Resistiu às tentativas de ser tragada pela polarização afetiva que tomou conta do Brasil, na qual a avaliação de uma liderança frequentemente começa pela identificação de quem ela apoia e de quem rejeita. Depois de duas vitórias, manter essa posição dá consistência à sua trajetória. Mudar imediatamente após a reeleição permitiria perguntar se a independência oferecida ao eleitor tinha prazo de validade.

Há também uma razão bastante concreta dentro de Pernambuco. A maioria que reelegeu Raquel reúne lulistas e bolsonaristas, eleitores que discordam sobre o destino do país e encontraram motivos para concordar sobre o governo do estado. Essa convivência tem valor político. Foram pessoas que aceitaram avaliar a governadora pelas obras, pelos serviços e pela expectativa de continuidade das entregas. Escolher um presidenciável agora introduziria uma divisão dentro da base que ela acabou de consolidar. E daria aos adversários uma oportunidade de reorganizar contra ela parte desse eleitorado.

Governo

É evidente que a neutralidade também desagrada. Os dois lados querem apoio, palanque e estrutura. Raquel terá de conviver com essa cobrança. Mas preservar uma maioria plural faz sentido para quem ainda tem quatro anos de governo pela frente. A governadora precisa aprovar projetos, ampliar alianças e negociar com prefeitos que fazem escolhas nacionais diferentes. Levar a disputa presidencial para dentro dessa articulação pode criar dificuldades onde ela conseguiu construir acordos. A eleição municipal de 2028, inclusive no Recife, será um teste importante dessa capacidade de expansão.

A relação com Brasília deve seguir a mesma lógica. Raquel reconheceu as parcerias e agradeceu a Lula pelos investimentos destinados a Pernambuco. Esse reconhecimento é correto. A cooperação entre governos, porém, não pode funcionar como uma fatura eleitoral a ser paga na campanha seguinte. Recursos públicos pertencem à população. Uma governadora reeleita tem legitimidade para negociar com quem vencer, apresentar as necessidades do estado e cobrar compromissos. Sua capacidade de conseguir obras e dinheiro precisa sobreviver ao resultado de uma eleição presidencial.

Futuro

A independência também preserva a liberdade de Raquel diante do próximo governo. Ela poderá apoiar medidas que beneficiem Pernambuco e criticar decisões que prejudiquem o estado. Um engajamento intenso na campanha criaria expectativas de fidelidade ao presidente escolhido, inclusive quando suas decisões produzissem desgaste. Para uma liderança que pretende crescer, conservar a possibilidade de fazer avaliações próprias é relevante. Ela precisa continuar sendo reconhecida por aquilo que entrega e defende.

É aí que o presente encontra uma possível construção nacional. Em um cenário de 2030 sem Lula e Jair Bolsonaro como candidatos, lideranças capazes de conversar com os eleitores dos dois campos podem ganhar valor. A ausência dos dois não apagaria o lulismo nem o bolsonarismo. Uma eventual vitória de Flávio, aliás, poderia levá-lo à disputa pela reeleição. Ainda assim, a reorganização desses espaços pode abrir oportunidades para quem chegar com identidade própria. Raquel poderá apresentar experiência administrativa, capacidade de construir maiorias e um histórico de vitórias sem depender da adesão a um polo.

Esse perfil exige conteúdo. A independência terá de continuar acompanhada de decisões, entregas e posições claras sobre os problemas do país. A governadora tem a oportunidade de construir uma projeção nacional sustentada pela gestão e pela capacidade de reunir pessoas que a política brasileira acostumou a separar. Gastar esse patrimônio para atender à urgência eleitoral de outra candidatura seria uma escolha difícil de justificar. Raquel tem razões para preservar o que a fez vencer.