Lula conquista bairros ricos enquanto perde terreno entre os pobres

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Resultados do Rio de Janeiro e de São Paulo mostram contradições no voto petista esperado enquanto a vantagem histórica de Lula no Nordeste diminui.

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O que explica Lula ter mais votos nos bairros ricos do Rio de Janeiro do que nos bairros pobres? E como entender que o presidente, cuja trajetória política está associada à defesa dos trabalhadores e das populações de menor renda, esteja perdendo espaço em antigos redutos populares? O primeiro turno de 2026 revelou contradições que deveriam provocar uma reflexão dentro do PT. Talvez o partido esteja convencido de que sabe o que os brasileiros mais pobres precisam, sem perceber que as prioridades dessas pessoas podem ter mudado.

Um levantamento realizado na semana passada, cruzando dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com informações de renda do Censo do IBGE, analisou 149 bairros do Rio de Janeiro. Nos 20% de bairros mais pobres, Flávio Bolsonaro recebeu 51% dos votos válidos, enquanto Lula ficou com 41,2%. Nos 20% de maior renda, a situação se inverteu. Lula chegou a 49,7%, contra 41,3% de Flávio.

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É uma diferença de 8,5 pontos percentuais na votação do presidente entre os dois extremos de renda. Lula teve um desempenho proporcionalmente melhor nos bairros mais ricos do que nos mais pobres. Isso não significa que todos os ricos votaram nele ou que os pobres escolheram Flávio. Mas demonstra que a identificação histórica entre o PT e as populações de baixa renda já não é suficiente para explicar a distribuição dos votos.

O resultado também merece atenção porque não representa uma mudança generalizada em relação a 2022. Apenas cinco dos 149 bairros trocaram o partido mais votado. A divisão social já estava presente e continuou aparecendo nas urnas. O PT precisa compreender por que isso acontece, mas não parece querer entender o fenômeno.

São Paulo

Na capital paulista, o fenômeno apresenta algumas dessas características também. Lula venceu em bairros de renda elevada, como Pinheiros, Perdizes e Vila Mariana, mas perdeu a liderança em algumas áreas populares onde havia derrotado Jair Bolsonaro quatro anos antes.

Em Sapopemba, na zona leste, Lula recebeu 43,7% dos votos em 2022, contra 42,9% de Jair Bolsonaro. Neste ano, Flávio Bolsonaro venceu com 45,2%, enquanto o presidente ficou com 43,8%. O petista praticamente manteve seu percentual, mas o adversário cresceu o suficiente para ultrapassá-lo. Mudanças semelhantes ocorreram no Cangaíba e na Ponte Rasa, também bairros mais pobres.

Lula continua vencendo em importantes periferias paulistanas, como Grajaú e Cidade Tiradentes. Mas o avanço bolsonarista em alguns desses territórios populares mostra que esse eleitorado não pode mais ser tratado como uma propriedade política adquirida. O fato de um partido ter construído sua história defendendo determinada parcela da população não significa que continuará recebendo seus votos indefinidamente.

Nordeste

O Nordeste oferece o exemplo mais importante dessa discussão em escala regional. É a região de menor renda média do Brasil e continua sendo o principal território eleitoral de Lula. O presidente venceu nos nove estados nordestinos, conquistando 63,77% dos votos válidos, contra 30,85% de Flávio Bolsonaro. Foram mais de 21,4 milhões de votos e uma vantagem superior a 11 milhões.

Mas essa maioria já não tem o mesmo tamanho. Em 2022, Lula havia recebido 66,76% dos votos válidos na região. Perdeu quase três pontos percentuais e aproximadamente 258 mil votos. Enquanto isso, a votação bolsonarista cresceu 1,6 milhão de votos em comparação com o desempenho de Jair Bolsonaro quatro anos antes. O crescimento ocorreu em todos os nove estados.

A força eleitoral de Lula no Nordeste continua evidente. Seria absurdo ignorá-la. Mas é igualmente equivocado usar essa maioria para desprezar a redução da vantagem. O PT tem uma relação histórica com a região, construída por políticas sociais, investimentos públicos e pela identificação pessoal de Lula com milhões de nordestinos. Essa relação permanece importante, mas os resultados sugerem que já não produz exatamente a mesma resposta eleitoral.

Prioridades

Talvez a pergunta que o PT precise fazer seja diferente daquela que costuma responder. O eleitor de menor renda continua preocupado com alimentação, emprego e sobrevivência. Mas também pode estar dando importância crescente à segurança pública, à possibilidade de melhorar de vida, à qualidade dos serviços públicos, à religião e aos valores que orientam sua família. Não é possível determinar apenas pelos resultados eleitorais quanto cada um desses fatores pesou no voto, mas não ter investigado isso desde que perdeu a eleição em 2018, quando esses elementos já apreciam, é soberba. E soberba é o que sempre precede a queda.

O recebimento de um benefício social, o reconhecimento de uma obra ou a gratidão por uma política pública não obrigam ninguém a votar em quem os proporcionou. O cidadão pode considerar tudo isso importante e, ainda assim, avaliar que outras preocupações se tornaram mais urgentes.

O primeiro turno não demonstrou que os pobres abandonaram Lula, mas que a relação eleitoral é mais complexa do que sugerem antigas divisões políticas. Se as prioridades dos brasileiros estão mudando, o PT precisa descobrir quais são. Não basta continuar oferecendo as respostas que sempre deu sem verificar se são essas as perguntas que o eleitor ainda está fazendo. Pelo jeito, não são.