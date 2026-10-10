Raquel Lyra abre caminho nacional com autonomia diante da polarização

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Vitória em Pernambuco fortalece a governadora, que precisará ampliar sua base de prefeitos e disputar o Recife antes de um eventual salto nacional.

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O Brasil cobra de suas lideranças uma escolha permanente entre lulismo e bolsonarismo. Isso é cansativo. Pernambuco acaba de reeleger uma governadora que se recusou a organizar sua trajetória em torno dessa obrigação. Raquel Lyra (PSD), a única mulher eleita para um governo estadual no primeiro turno de 2026, conquistou aproximadamente 53,3% dos votos válidos, contra 44,8% de João Campos (PSB).

O resultado abre uma possibilidade que ultrapassa as fronteiras pernambucanas. Ela reúne condições para caminhar em direção ao posto de mulher mais importante da política nacional nos próximos anos. E pode tentar facilmente um voo nacional com essa proposta bem consolidada, não de ignorar os eixos programáticos da esquerda e da direita, mas de absorver de cada lado aquilo que importa para o brasileiro.

Autonomia

A condição de mulher dá singularidade à vitória pernambucana, mas a autonomia diante da polarização ajuda a explicar seu potencial político. Raquel conseguiu manter uma posição própria numa eleição em que a pressão era para que assumisse um dos lados. Essa pressão persiste até hoje, por causa do segundo turno nacional. Mas é a capacidade de conversar com ambos que permite apresentar ao país uma liderança que não precisa transformar cada decisão administrativa numa profissão de fé ideológica.

Há espaço para isso num Brasil em que a disputa presidencial continua alimentada pela rejeição. O Datafolha divulgado nesta semana mostrou que 46% não votariam em Lula (PT) e 43% não votariam em Flávio Bolsonaro (PL). Esses números medem rejeição aos candidatos, não diretamente cansaço com a polarização. Ainda assim, ajudam a dimensionar uma política na qual o medo do adversário ocupa um espaço enorme.

Raquel tem a oportunidade de construir uma resposta a esse ambiente com uma combinação que faz sentido na vida cotidiana. Proteção social para enfrentar a pobreza e firmeza na segurança pública para enfrentar a criminalidade, por exemplo, tendo Pernambuco como vitrine. O eleitor quer ajuda para alimentar os filhos e quer que eles voltem vivos para casa. Ninguém deveria precisar escolher entre essas necessidades para demonstrar fidelidade à esquerda ou à direita.

O Mães de Pernambuco é um exemplo concreto dessa possibilidade. O programa oferece R$ 300 mensais a mulheres em situação de vulnerabilidade que atendam aos critérios, complementando a proteção de famílias já alcançadas pelo Bolsa Família. É uma política que dialoga com a base social historicamente atendida pelo PT, executada por uma governadora que preserva sua independência em relação ao partido.

Na segurança pública, o reforço das forças policiais e das atividades investigativas permite conversar com o eleitor que cobra autoridade e rigor, pautas fortemente associadas à direita. Nenhum campo tem exclusividade sobre essas políticas. Uma gestora pode aproveitar o que há de melhor de um lado e do outro. Sua obrigação é avaliar o que funciona e entregar resultados.

A autonomia também produz um efeito imediato. Raquel afirmou ter sido procurada pelas campanhas de Lula e Flávio, mas manteve a decisão de não declarar apoio presidencial. Ambos precisam conversar com ela. Isso não significa que seus votos sejam transferíveis por ordem, mas mostra que a posição própria conquistada em Pernambuco tem valor na negociação nacional.

Adversário

A dimensão dessa vitória no estado também passa por João Campos (PSB). Durante muito tempo, a narrativa sobre a eleição pernambucana, especialmente no eixo Rio-São Paulo, tratou sua chegada ao governo como um desfecho praticamente contratado. João já era governador porque era João Campos. Faltava apenas a eleição confirmar.

O sobrenome, a força do PSB e a projeção do então prefeito do Recife alimentavam essa expectativa. O apoio de Lula acrescentava peso à candidatura. Raquel enfrentou esse conjunto e encerrou a disputa no primeiro turno. A urna mostrou o tamanho do erro de tratar prestígio como vitória antecipada.

Derrotar um adversário desse porte amplia o significado da reeleição. A governadora ganhou autoridade para ser ouvida fora do estado porque venceu uma candidatura que já circulava nacionalmente como promessa de futuro. E conseguiu isso sem subordinar sua campanha à disputa presidencial.

Prefeitos

A próxima grande prova será a eleição municipal de 2028, com a Prefeitura do Recife no centro da disputa. Raquel precisará eleger um número de prefeitos aliados ainda maior do que na eleição anterior, ampliar a presença de seu grupo nas diferentes regiões de Pernambuco e buscar o comando da capital.

O Recife terá um peso especial nesse processo. É onde o grupo de João Campos construiu sua principal base de poder. Conquistar a prefeitura daria outra dimensão à vitória de Raquel sobre o PSB e mostraria sua capacidade de transformar a força conquistada na eleição estadual em um projeto político com raízes na capital.

Será a oportunidade de demonstrar que consegue unir Pernambuco em torno desse projeto. O número de prefeitos aliados dará uma medida concreta da expansão. A conquista do Recife reforçaria a consolidação de sua liderança no conjunto do estado.

Só depois dessa etapa uma tentativa de eleição nacional poderá entrar no horizonte, se esse for o caminho escolhido. A reeleição deu a Raquel projeção para crescer no Brasil. A eleição municipal, sobretudo no Recife, mostrará se ela consolidou em Pernambuco a força necessária para sustentar esse salto e se tornar uma opção natural para um futuro em que presidentes sejam eleitor por boas propostas e não por medo do outro.