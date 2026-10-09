O Nordeste precisa cobrar propostas antes de entregar os seus votos

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Decisiva nas disputas presidenciais, a região tem que exigir dos candidatos prioridades de investimento e condições concretas para gerar empregos.

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Quem quer o voto daqui precisa detalhar obra, prazo e dinheiro. Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) precisam explicar o que pretendem fazer pelo Nordeste caso sejam eleitos. Quais estradas vão melhorar, quais ferrovias vão concluir e quais condições vão oferecer para que empresas se instalem na região. Pedir voto exige apresentar um projeto para quem vai votar.

Campanha

No primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro não discutiram nada de objetivo para o Nordeste. A região apareceu como território eleitoral, como reserva de votos, como lugar onde um precisava preservar vantagem e o outro precisava reduzir a distância. O futuro econômico dos nordestinos ficou esperando sua vez. Pelo rumo deste segundo turno, pode continuar esperando.

Os dois continuam apontando o dedo um para o outro. Apelam para a emoção, para o medo, para a paixão ou para a gratidão. O eleitor recebe diariamente uma explicação sobre o perigo de eleger o adversário. Falta receber uma explicação sobre o que ganhará ao eleger quem está falando. Elogiar a honestidade do povo nordestino não responde como esse povo poderá trabalhar, produzir e melhorar de renda.

Obras

Pernambuco oferece exemplos concretos do que deveria estar sendo discutido. A ligação da Transnordestina entre Salgueiro e Suape precisa entrar na campanha acompanhada de compromissos sobre execução, financiamento e prazo. É um eixo para conectar o interior ao porto e ampliar as possibilidades de transporte da produção. Uma ferrovia tem valor pelo que consegue transportar e pela atividade econômica que ajuda a viabilizar.

O mesmo vale para as estradas, os acessos aos portos e a infraestrutura dos aeroportos. Uma indústria precisa receber matéria-prima e entregar mercadoria. Um produtor precisa alcançar mercados. Quem pensa em instalar uma empresa calcula frete, tempo de viagem, segurança e regularidade das entregas. Os candidatos precisam explicar quais intervenções consideram prioritárias e como vão trabalhar com estados e municípios para executá-las. A promessa precisa ter responsável, orçamento e sequência de execução.

Produção

A cobrança inclui tributação e incentivos fiscais para a produção local. O Polo de Confecções do Agreste pernambucano precisa aparecer nessa conversa pelo que produz e pelas pessoas que trabalham nele. Qual será a política para quem fabrica aqui? Como reduzir os obstáculos à expansão das empresas? Que condições serão oferecidas para atrair investimentos e permitir que os negócios existentes cresçam?

O debate sobre a taxa das blusinhas deveria obrigar os candidatos a responder também a essas perguntas. O consumidor quer comprar mais barato. Quem produz no Brasil precisa competir e manter sua atividade. Lula e Flávio devem explicar como pretendem tratar a tributação das compras internacionais e da produção nacional. Não basta escolher uma frase popular e deixar o problema econômico para depois da eleição.

Incentivos fiscais precisam vir acompanhados de critérios, custo e resultado esperado. Quais atividades serão estimuladas? Que investimento se pretende atrair? Como será avaliado o efeito sobre o emprego? A região precisa de condições para produzir e vender, com infraestrutura, trabalhadores qualificados e regras que permitam planejar. São decisões de governo que os candidatos já deveriam estar apresentando.

Prioridade

O Nordeste foi a única região em que Lula venceu Flávio Bolsonaro neste primeiro turno. O presidente recebeu 21,49 milhões de votos, equivalentes a 63,77% dos válidos, contra 10,39 milhões do adversário, que teve 30,85%. Uma vantagem de aproximadamente 11,1 milhões de votos. Lula precisa explicar o que pretende entregar para preservar esse apoio. Flávio precisa apresentar propostas para conquistar os eleitores de uma região onde reduzir a distância pode fazer diferença decisiva no resultado nacional.

Essa importância vem de outras eleições. No segundo turno de 2014, Dilma Rousseff recebeu 71,69% dos votos válidos nordestinos. No segundo turno de 2022, Lula teve 69,34%, com uma vantagem regional de aproximadamente 12,6 milhões de votos sobre Jair Bolsonaro. Sua vitória no conjunto do Brasil foi por apenas 2,1 milhões. O Nordeste foi fundamental para compensar as desvantagens do petista em outras partes do país.

Esse peso eleitoral precisa aparecer também nas decisões de governo. A região não pode ser tão disputada na hora do voto e depois ser preterida em favor de outras quando se definem investimentos, obras e prioridades. Eleitores e lideranças nordestinas precisam exigir compromissos antes de oferecer apoio. O que cada um vai fazer pelo Nordeste precisa ser dito antes do voto, com prazo e dinheiro para executar. Quem precisa do Nordeste para vencer precisa tratar o Nordeste como prioridade para governar.