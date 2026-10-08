Datafolha pressiona Lula e exige cautela de Flávio

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Pesquisa mostra o presidente atrás no início do segundo turno, mas aponta riscos concretos para quem age como se já tivesse vencido a disputa.

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O primeiro Datafolha do segundo turno coloca Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos e Lula (PT) com 48%. Nos votos totais, são 49% contra 45%, com 5% de brancos e nulos e 1% de indecisos. O resultado foi pior do que a campanha de Lula esperava nos bastidores. A expectativa era mais próxima do empate numérico.

A margem de erro de dois pontos mantém os candidatos no limite do empate técnico, mas não apaga a informação política de uma vantagem de quatro pontos percentuais. Depois de terminar à frente na urna, Flávio começa a nova etapa com bons números e notícias de apoios de partidos e ex-adversários.

Lula precisa encontrar uma resposta para um eleitor que já ouviu sua campanha e essa resposta precisa vir em quantidade suficiente para contrariar o favoritismo evidente do adversário. Em Brasília, nos corredores do Congresso Nacional, Flávio presidente em 2027 já é tratado como algo concreto e o Datafolha vai reforçar a percepção.

Medo

A resposta que a campanha petista prepara é insistir no medo do que pode acontecer com uma vitória de Flávio, especialmente na possibilidade de perda de programas sociais. O eleitor deve votar em Lula porque "o outro pode piorar sua vida". Essa conversa já aconteceu no primeiro turno. Os alertas sobre o bolsonarismo, as ameaças e a apresentação da eleição como uma escolha entre proteção e desastre não impediram que Flávio surpreendesse na urna.

Isso não significa que o discurso tenha sido inútil. Isso pode ter mobilizado eleitores e evitado uma diferença maior. Mas foi insuficiente e continuará sendo. Se quiser fazer diferente, a campanha lulista precisa explicar por que um brasileiro insatisfeito deveria renovar a confiança no presidente. Dizer que ele deveria estar satisfeito, ou que não compreendeu tudo o que o governo fez, prolonga a desconexão que ajudou a produzir o resultado do último domingo. Fazer a mesma coisa duas vezes esperando resultado diferente é a uma boa definição para estupidez.

Lula precisa ouvir o que o brasileiro pensa e deseja. O eleitor preocupado com a conta do supermercado, com o dinheiro que acaba antes do mês e com a insegurança na rua quer saber o que será feito. Pedir mais quatro anos exige explicar o que pretende mudar e por que essa mudança ainda não aconteceu.

Ausentes

A busca por quem deixou de votar também é uma das apostas da campanha para recuperar terreno. O medo de perder benefícios também será usado nessa mobilização. Há, porém, uma diferença entre identificar um público que pode votar em Lula e conseguir levá-lo à urna. O ausente não é um voto petista guardado em casa, esperando transporte. Pode estar desanimado, desconfiado, insatisfeito ou simplesmente sem enxergar motivo suficiente para participar. E mais, esse ausente pode não ter ido votar porque, se for, escolhe Flávio. Já pensou?

Com apenas 1% de indecisos no Datafolha desta quinta-feira (8), há pouco espaço para tratar a disputa como se uma multidão ainda estivesse esperando conhecer os candidatos. Lula precisa convencer parte de quem escolheu a outra opção, de quem pretende anular e de quem pode faltar novamente. Para isso, terá de oferecer alguma perspectiva de melhora. Se continuar insistindo no que já fez, vai perder.

Flávio

Flávio tem outra tarefa que também é difícil. Precisa preservar a vantagem sem agir como se já estivesse eleito, como estão fazendo alguns aliados que podem prejudicar toda a campanha. A disputa aponta para um esforço de detalhar propostas. Isso importa porque o desejo de tirar o PT do poder não responde, sozinho, às dúvidas sobre o governo que entraria em seu lugar. O candidato terá de explicar suas escolhas, sustentar compromissos e responder aos questionamentos que o acompanham. Nessa fase não basta querer tirar o PT, é preciso dar concretude ao que pode ser um governo com o candidato do PL no comando. E isso, no caso de Flávio, é um novo risco. Porque ele está sempre tendo que "explicar o que queria dizer", como foi a frase sobre "mudar a Constituição".

Se Lula pretende explorar o medo, cada promessa precipitada, ameaça ou declaração confusa pode abastecer a campanha petista. Flávio tentou mostrar que é diferente do pai em relação à previsibilidade. Quanto mais mensagens truncadas mandar em seus discursos, mais terá que dar explicações. Numa campanha eleitoral, ainda mais num espaço de três semanas, se você precisar ficar explicando o que diz, já perdeu o bonde.

Debates

Os confrontos entre os dois, que faltaram no primeiro turno a todos os debates, estão previstos para esta nova etapa. Os debates podem ser essenciais numa disputa apertada. Lula teve atuações ruins nos debates de 2022 e voltou a mostrar dificuldades diante de perguntas incômodas este ano. Flávio ainda terá de demonstrar como enfrenta um confronto presidencial direto, sob cobrança e sem poder escolher o assunto seguinte. Num dos únicos debates que participou, anos atrás, passou mal e desmaiou no estúdio.

Assessores podem preparar respostas, organizar números e ensaiar ataques. Mas quem vai precisar responder será o candidato. Nos debates, nas entrevistas e nas sabatinas, se acontecerem mesmo, ficará mais difícil recorrer à lógica do “se a culpa é minha eu boto em quem eu quiser”.

Uma resposta ruim não poderá ser atribuída ao responsável pelas redes sociais ou ao coordenador da campanha. Numa disputa em que um pede voto dizendo que o outro é pior, pode se dar bem quem conseguir ser menos ruim nos embates diretos.