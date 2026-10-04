Das entregas de Raquel ao desgaste de Lula as urnas deixaram recados

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Raquel venceu com uma campanha centrada nas entregas do governo enquanto João viu sua força no Recife encolher e sua aposta estadual fracassar.

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Pernambuco e o Brasil saíram das urnas com respostas que a campanha e as pesquisas não haviam dado inteiramente. Raquel Lyra (PSD) venceu no primeiro turno. João Campos (PSB) perdeu por uma diferença maior do que se projetava. O lulismo mostrou força para o Senado pernambucano, mas não para o governo. E Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente de Lula (PT). Cada resultado deixa uma lição que merece ser examinada.

Governo

Há uma informação muito importante na vitória de Raquel Lyra. Fazia tempo que Pernambuco não tinha uma eleição estadual tão diretamente associada aos serviços prestados, às obras realizadas e à avaliação positiva de um governo. Uma reeleição sustentada pelo que foi feito e pela expectativa de continuidade do que está em andamento. Parece uma razão óbvia para escolher um governante, mas na política brasileira isso se tornou quase uma novidade.

Não foi uma eleição baseada no menos ruim. Não foi uma eleição baseada apenas em emoção ou em estrutura financeira. Ódio, rejeição e desprezo estiveram presentes na campanha, mas não formam o resultado que deu à governadora cerca de 53% dos votos válidos. Havia uma lista de obras feitas, de projetos em execução e de compromissos por cumprir. Raquel apresentou essa lista e pediu mais quatro anos. O eleitor respondeu positivamente.

Talvez seu maior mérito político tenha sido conseguir proporcionar isso ao estado, apesar de todos os ataques que suportou. A governadora atravessou crises e denúncias, enfrentou uma candidatura adversária que começou como favorita e conseguiu manter sua administração no centro da escolha do eleitor. Fez o pernambucano discutir o governo de Pernambuco e decidir se ele merecia continuar.

É raro uma eleição terminar com uma vitória tão associada ao próprio governo. Fazia tempo que isso não acontecia em Pernambuco. E aconteceu. Ainda bem.

Patrimônio

João Campos perdeu mais do que a eleição para governador. Seu maior patrimônio político era a hegemonia construída no Recife. Sai da disputa com ela reduzida. Dos 14 municípios da Região Metropolitana, venceu em apenas três. Na capital, onde havia sido reeleito prefeito dois anos antes com aproximadamente 78% dos votos, terminou perto de 49%, apenas, com uma vantagem pouco acima de três pontos sobre Raquel.

Passou boa parte da apuração atrás da governadora na capital que administrava até poucos meses antes. Virou perto do fim. Ganhou no Recife, mas a dimensão dessa vitória ficou muito distante da força que sustentava o projeto estadual. A comparação entre eleições para cargos diferentes, como ele tentou fazer, exige cuidado. Ainda assim, a distância entre os dois resultados revela o tamanho da aposta feita e o limite que ela encontrou.

Durante mais de um ano, houve quem dissesse que João não deveria concorrer este ano. Ele trocaria uma posição extremamente confortável na prefeitura por uma disputa contra uma governadora no exercício do cargo, com obras para entregar e tempo para recuperar a avaliação de sua gestão. A aposta feita pelos que o cercavam, com ingenuidade vistosa, foi a de que sua popularidade municipal poderia alcançar Pernambuco praticamente na mesma proporção. Já que não ouviram ninguém, a urna mostrou que não podia.

João olhou para a própria popularidade e talvez tenha enxergado nela um tamanho estadual que ainda não existia. Como nunca havia perdido uma eleição, incorporar a hipótese da derrota também devia ser mais difícil. Os conselhos de políticos experientes que o aconselhavam a esperar ganharam, neste domingo, outro significado.

Perder faz parte da formação de um político. Frequentemente, ensina mais do que ganhar. O futuro mostrará se João Campos aprendeu com sua primeira derrota.

Senado

Eleições para o governo de Pernambuco costumam resistir à nacionalização. Neste domingo, o eleitor voltou a separar as escolhas. Raquel venceu uma candidatura diretamente associada a Lula. Para o Senado, porém, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) ficaram com as duas vagas. Os candidatos vinculados à chapa da governadora reeleita ficaram de fora.

É preciso separar a força de João da força de Lula nesse resultado. Os dois senadores eleitos estavam na chapa do candidato do PSB, mas isso não significa que tenham sido puxados por ele. João teve menos votos que Humberto e terminou apenas cerca de 35 mil votos acima de Marília. A votação permite uma leitura bem diferente daquela em que o candidato ao governo comanda sozinho o desempenho de toda a chapa.

O eleitor lulista parece ter compreendido de maneira mais direta a importância de formar uma bancada no Senado alinhada ao presidente. Ao mesmo tempo, parte desse eleitorado escolheu manter Raquel no governo. Não viu contradição entre as duas decisões. Era o voto Luquel.

Lula não conseguiu transferir força suficiente para eleger João Campos governador, mas ajudou decisivamente a definir quem Pernambuco mandaria para o Senado. Foi ali que sua influência apareceu com maior nitidez. O voto para um cargo não carregou automaticamente o voto para o outro.

Aviso

No plano nacional, acabou a zona de conforto. O PT passou boa parte da campanha trabalhando com Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Em alguns momentos, aliados chegaram a projetar uma vantagem confortável. A urna produziu o inverso. Flávio ficou na frente e obrigou o presidente a entrar na etapa seguinte em uma situação que o próprio lulismo parecia resistir a considerar.

É um choque de realidade para o petismo. O resultado não determina o segundo turno, que começa agora, mas desmonta a impressão de que Lula chegaria a ele protegido por uma vantagem consolidada. A urna mostrou um grau de desgaste do presidente que seus aliados pareciam não querer enxergar. Estar no governo, anunciar benefícios e lembrar os riscos do adversário não bastou para colocá-lo na liderança.

Vem aí um segundo turno no estilo “tirem as crianças da sala”. A agressividade deve aumentar, assim como o esforço de provar que o outro representa a pior escolha possível. O país já passou boa parte da campanha assistindo a esse duelo. Continua esperando saber o que cada candidato pretende fazer com os próximos quatro anos.

Se Lula e o PT responderem ao resultado repetindo apenas os riscos representados pelo adversário, sem apresentar um projeto reconhecível para o futuro, estarão ignorando o aviso que receberam. O eleitor tem problemas concretos para resolver. Não pode passar mais uma eleição ouvindo somente quem deve temer. Mas provavelmente é isso que vai ocorrer.