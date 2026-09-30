Último debate pode mudar eleição apertada ao Governo de Pernambuco

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Encontro do Sistema Jornal do Commercio ganha peso com empate na Quaest e pouco tempo para candidatos corrigirem erros antes da votação.

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O último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco, que acontecerá nesta quinta-feira (1°), pode ser decisivo justamente porque não precisa mudar muita coisa. Basta um pouquinho pra modificar uma eleição inteira. Numa disputa apertada, deslocar uma pequena parcela dos votos pode definir quem termina na frente e até se haverá segundo turno.

O encontro do Sistema Jornal do Commercio acontece quando cada oportunidade de convencer o eleitor ganha importância e o tempo para corrigir um erro praticamente acabou. Até a propaganda eleitoral em Rádio e TV termina junto, no mesmo dia.

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Margem

A Quaest divulgada na terça-feira (29) mostrou Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) empatados com 42% das intenções de voto. O resultado reforça a incerteza desta reta final. Também ajuda a dimensionar o peso do debate.

Nenhum dos dois precisa sair do estúdio da TV Jornal com uma vitória esmagadora sobre o adversário para obter um resultado eleitoral relevante. Uma resposta convincente ou uma contradição mal explicada pode fazer diferença suficiente numa eleição desse tamanho.

Isso não significa que o eleitor esteja esperando diante da televisão para abandonar tudo o que pensou nos últimos meses. As pesquisas mostram uma definição de voto que já atinge 80%. Boa parte já tem candidato e encontrará no debate argumentos para defender a própria escolha.

Mas há quem ainda esteja em dúvida, quem tenha uma preferência sem muita convicção e quem procure uma razão para decidir se vai mesmo votar. É nessa parcela que uma boa atuação pode produzir o efeito mais importante.

Também será uma oportunidade de preservar votos. Nesta altura, perder um eleitor pode custar tanto quanto deixar de conquistar outro. A firmeza de uma resposta, a capacidade de explicar uma decisão e o comportamento diante de uma pergunta incômoda ajudam a sustentar a confiança. A arrogância, a evasiva e o descontrole podem abrir uma dúvida onde ela ainda não existia.

Tempo

O calendário amplia o risco. Quando o debate começar, os programas eleitorais que serão exibidos na quinta-feira já estarão praticamente prontos. Haverá pouco espaço para incorporar ao material daquele último dia de propaganda no rádio e na televisão uma resposta mais elaborada ao que acontecer no estúdio. Um candidato pode sair do encontro precisando explicar uma fala enquanto sua campanha exibe um programa produzido para outra situação.

As redes sociais continuarão disponíveis, assim como as entrevistas e as atividades de rua. Mas a reação terá que disputar atenção com os próprios trechos do debate. Uma explicação posterior pode circular menos do que a frase que provocou o problema. E o eleitor terá apenas alguns dias para absorver o episódio antes de chegar à urna.

Por isso, a última impressão tem um peso particular. Uma atuação segura pode oferecer ao eleitor a confiança que faltava. Um erro pode acompanhar o candidato até domingo. As campanhas sabem disso e precisarão administrar uma escolha difícil. Atacar abre oportunidades, mas também expõe. Evitar qualquer risco pode significar desperdiçar uma das últimas chances de conquistar votos.

Desfecho

O debate também pode influenciar uma segunda definição desta eleição. Além de escolher quem ficará à frente, os eleitores decidirão se a disputa termina neste domingo ou segue para o segundo turno. Num cenário tão apertado, uma pequena movimentação de votos pode alterar as duas coisas.

Os 42% de Raquel e João na Quaest são calculados sobre o total de entrevistados. Na urna, a conta considera apenas os votos válidos. Quem ultrapassar a metade deles vence no primeiro turno. Por isso, as decisões de quem ainda está em dúvida ou pensa em votar branco ou nulo podem pesar tanto na definição do vencedor quanto na necessidade de uma nova votação. A abstenção pode decidir essa eleição.

Ivan Moraes (PSOL) também pode influenciar esse desfecho. Além de disputar votos, terá a oportunidade de fazer perguntas e levantar assuntos capazes de expor fragilidades dos dois principais concorrentes. Sua participação pode interferir na avaliação que o eleitor fará de Raquel e João.

Não é possível dizer que o debate decidirá a eleição. Mas o empate aumenta o valor de cada voto conquistado ou perdido. Quem sair do estúdio com uma boa impressão terá poucos dias para aproveitá-la. Quem sair com um problema terá os mesmos poucos dias para tentar resolvê-lo.