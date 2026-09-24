Quaest apontou desgaste e Datafolha indica recuperação de Raquel. O que explica?

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João Campos se aproxima na Quaest, mas o Datafolha marca 48% para ela e os mesmos 51% dos votos válidos da rodada anterior. A diferença é o campo.

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Raquel Lyra (PSD) chegou à semana atingida pela repercussão da fala sobre laqueadura. Mas termina ela ainda na liderança numérica da disputa pelo Governo de Pernambuco e com 51% dos votos válidos no Datafolha. A governadora teve de pedir desculpas por um erro grave, enfrentou críticas especialmente entre as mulheres e viu João Campos (PSB) se aproximar. Os dois levantamentos divulgados nesta semana mostram o desgaste, mas também mostram a força que ela conservou.

Na Quaest, Raquel passou de 43% para 41%, enquanto João subiu de 37% para 39%. A vantagem dela caiu de seis para dois pontos. Entre as mulheres, João chegou a 43%, contra 34% da governadora. Já no Datafolha, Raquel foi de 47% para 48%, e João, de 42% para 44%. A distância diminuiu de cinco para quatro pontos. Os dois seguem tecnicamente empatados, mas a governadora manteve os 51% dos votos válidos que tinha na rodada anterior. E a tendência de subida chama atenção.

As duas pesquisas podem parecer contraditórias, mas se complementam.

Tempo

A aparente contradição começa a se dissipar quando se olha para o período das entrevistas. A Quaest ouviu eleitores entre sábado, dia 19, e terça-feira, dia 22. O Datafolha começou na terça e seguiu até quinta, dia 24. As pesquisas tiveram apenas um dia de campo em comum, embora tenham sido divulgadas com apenas 24 horas de diferença.

O episódio da laqueadura ganhou força no começo da semana, quando Raquel ainda tentava responder à repercussão da fala. É possível que a Quaest tenha captado um momento mais intenso da reação negativa e que o Datafolha tenha encontrado o eleitorado em outra etapa da discussão. Os levantamentos não permitem dizer quantas pessoas mudaram de voto por causa do vídeo nem se depois voltaram atrás. Permitem afirmar que as entrevistas foram feitas em momentos diferentes de uma crise que se desenrolava rapidamente.

Resistência

A Quaest trouxe uma notícia ruim para Raquel. A perda de vantagem, sobretudo entre as mulheres, deu a João um argumento e uma oportunidade na reta final. O Datafolha, porém, mostrou que o episódio não desorganizou a candidatura da governadora. Mesmo sob pressão, ela oscilou um ponto para cima na intenção de voto e preservou os 51% dos votos válidos. João também repetiu os 46% que tinha nesse cálculo.

Há outro sinal de sustentação dela. A aprovação do governo permanece em 65%, enquanto a parcela dos que consideram a gestão ótima ou boa passou de 48% para 50%. A oscilação na avaliação positiva cabe na margem de erro, mas a estabilidade da aprovação ajuda a entender por que Raquel atravessou a semana sem perder o patamar de votos registrado pelo Datafolha. Um eleitor pode reprovar a fala da governadora e, ainda assim, manter uma avaliação favorável de seu governo ou a intenção de votar nela.

O efeito político de uma crise depende também de quanto tempo ela permanece na decisão do eleitor.

Depois de enfrentar o episódio mais delicado de sua campanha, Raquel entra na reta final com a aprovação preservada, à frente numericamente no Datafolha e perto da marca necessária para vencer no primeiro turno. A crise a atingiu. Sua candidatura mostrou que consegue resistir. É o resumo da semana até aqui.