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Cena Política | Análise

Bolsa Família: Lula aposta no que já tem e arrisca perder o que podia conquistar

Governo reforça o segmento em que já vence com ampla vantagem e abre espaço para insatisfação entre empreendedores e não beneficiários

Por Igor Maciel Publicado em 19/09/2026 às 18:00
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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Lula anunciou o reajuste do Bolsa Família diante de uma eleição tecnicamente empatada e de um eleitorado dividido de maneira quase cirúrgica pelo acesso ao programa. Os números ajudam a entender a aposta do governo e fazem o movimento parecer certeiro. Mas também levantam uma dúvida sobre até onde essa “genialidade” pode chegar. Explico.

O Datafolha divulgado nesta quinta-feira (17) aponta Lula com 53% das intenções de voto no primeiro turno entre os eleitores que recebem o Bolsa Família ou moram com algum beneficiário. Flávio Bolsonaro tem 28%. Num eventual segundo turno, Lula alcança 60% nesse grupo e Flávio chega a 33%. A margem de erro do segmento é de cinco pontos percentuais.

Entre os eleitores que não recebem o benefício e não vivem com alguém atendido, o cenário do primeiro turno muda. Lula aparece com 36% e Flávio com 37%. Todos os dados são do Datafolha.

Fronteira

O recorte revela uma fronteira eleitoral clara. Lula possui ampla vantagem entre os beneficiários, que representam 20% da amostra. Fora desse grupo, a pesquisa registra equilíbrio numérico.

A medida anunciada pelo governo incide diretamente sobre o segmento em que o presidente já concentra sua maior parcela de apoio. Lula investe onde já tem. Pode aumentar a fidelidade, reduzir a abstenção e recuperar algum eleitor que esteja deixando sua base. Ainda assim, sua margem de crescimento nesse universo é naturalmente menor porque ele já parte de 53% no primeiro turno e de 60% no segundo.

O risco aparece nos outros 80%. É ali que Lula está empatado ou precisa crescer para vencer uma eleição apertada. Também é ali que estão empresários, microempreendedores, autônomos, trabalhadores formais e milhões de brasileiros de renda baixa ou instável que não recebem o Bolsa Família.

O reajuste oferece um ganho concreto a quem já vota majoritariamente em Lula e entrega apenas uma explicação técnica a quem ficou de fora.

Esquecidos

O empresário pode enxergar mais uma despesa permanente num país que já discute dificuldades fiscais para 2027. O pequeno empreendedor pode olhar para o reajuste e sentir que o governo encontrou dinheiro para ampliar a transferência de renda, mas continua cobrando impostos e oferecendo pouco a quem tenta sobreviver por conta própria.

Há ainda o trabalhador que ganha pouco, não recebe o benefício e não se reconhece no discurso destinado aos empresários. Ele está alguns centímetros acima da linha que dá acesso ao programa e muitos quilômetros abaixo da tranquilidade financeira. Paga imposto no consumo, enfrenta aluguel caro, transporte caro e comida cara. Quando o governo anuncia um aumento para um grupo específico, esse trabalhador pode se perguntar por que nunca chega a sua vez.

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Nada disso significa que os 80% reagirão da mesma maneira. Significa que o reajuste abre espaço para uma percepção perigosa num eleitorado em que Lula já não possui vantagem. O benefício é concentrado. A insatisfação pode ser difusa.

Reajuste

O piso do Bolsa Família passará de R$ 600 para R$ 691, uma correção de 15,04%. O benefício médio subirá de R$ 675 para R$ 777. Os novos valores começarão a ser pagos em 19 de outubro, seis dias antes do eventual segundo turno.

O custo informado é de R$ 5,8 bilhões em 2026 e de R$ 22,7 bilhões por ano em 2027 e 2028. O governo sustenta que a mudança recompõe a inflação acumulada desde a reformulação do programa, em 2023, e que a despesa deste ano será acomodada no orçamento existente.

A justificativa econômica pode ser tecnicamente defensável. O calendário, porém, impõe sua própria narrativa. O reajuste foi anunciado 17 dias antes do primeiro turno, quando Lula e Flávio estão tecnicamente empatados e a possibilidade de derrota deixou de ser uma abstração.

Desespero

Para o beneficiário, o aumento chega como dinheiro. Para quem ficou de fora, o anúncio chega como mensagem política. E a mensagem pode ser a de um presidente que olhou as pesquisas, percebeu o risco e correu para reforçar às vésperas da votação o vínculo com seu eleitorado mais fiel.

O governo chama de recomposição do poder de compra. A oposição chama de desespero. A proximidade da eleição não prova que a decisão tenha finalidade eleitoral, mas oferece ao adversário o calendário inteiro como argumento.

Flávio nem sequer precisa defender o fim do programa. Pode prometer manter o novo valor e, simultaneamente, acusar Lula de ter descoberto a urgência do reajuste quando descobriu que poderia perder a eleição. Fica com o benefício sem carregar o desgaste da decisão. Se for esperto para isso. Resta saber se será.

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Igor Maciel

imaciel@sjcc.com.br

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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