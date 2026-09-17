Governo descobriu a inflação no Bolsa Família justo quando Flávio passou Lula

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Após três anos negando a necessidade de aumento o governo subiu o benefício assim que Flávio assustou a campanha lulista. Pura coincidência, claro.

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O governo Lula (PT) levou três anos e meio para perceber que existe inflação no Brasil. A descoberta aconteceu exatamente 17 dias antes da eleição. Nesta quinta-feira (17), o presidente elevou de R$ 600 para R$ 691 o piso do Bolsa Família. O reajuste de 15,04% corresponde ao INPC acumulado desde março de 2023. A corrosão do benefício vinha ocorrendo desde o início do mandato. A urgência para corrigi-la só apareceu quando a reeleição começou a correr perigo. Algumas horas após pesquisas colocarem Flávio Bolsonaro (PL) à frente do atual presidente. Os pagamentos? Por uma "grande coincidência", começarão a ser feitos entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Tudo por acaso, óbvio.

Negação

A versão oficial sustenta que o aumento recompõe o poder de compra das famílias. É verdade. R$ 600 já não compram hoje o que compravam em 2023. O governo apenas não considerou isso relevante durante quase todo o mandato. Ao contrário, seus principais ministros passaram esse período explicando exatamente o inverso: que o Bolsa Família não precisava de reajuste.

Fernando Haddad (PT) descartou a necessidade de aumento em junho de 2025. O então ministro da Fazenda argumentou que o valor pago estava dentro do parâmetro internacional assumido pelo Brasil no combate à fome. A renda crescia, o emprego avançava e a valorização do salário mínimo ajudaria os beneficiários a deixarem o programa. Pela lógica apresentada naquele momento, o Bolsa Família não precisava subir nem mesmo em 2026.

Wellington Dias (PT) foi ainda mais explícito ano passado. Em julho, o ministro do Desenvolvimento Social afirmou que o programa pagava cerca de R$ 230 por integrante da família, valor superior ao colchão de proteção internacional equivalente a US$ 40. Concluiu que não havia razão para reajuste. O Bolsa Família, explicou ele de forma didática, não era salário e deveria funcionar como socorro até que o beneficiário encontrasse trabalho ou outra fonte de renda.

Quando perguntado sobre a possibilidade de aumento em 2026, Wellington recordou a disputa eleitoral de 2022. Classificou como uma "loucura" a elevação promovida por Jair Bolsonaro (PL) e chamou a competição em torno do valor do benefício de leilão. Um ano depois, estamos aqui com Lula fazendo o mesmo.

A contradição ficou ainda mais evidente em maio deste ano. Questionado sobre notícias de que o governo poderia aumentar o Bolsa Família, o ministro do Planejamento no exercício do cargo, Bruno Moretti, respondeu com três palavras. “Sem projeção de ajuste.” Naquele mesmo dia, a equipe econômica anunciou o bloqueio de R$ 23,7 bilhões em despesas para obedecer ao arcabouço fiscal. Porque as contas estão apertadas.

E nesta quinta-feira foi o próprio Moretti quem apareceu ao lado de Lula para explicar que a inflação acumulada desde 2023 tornava o reajuste necessário. O ministro do Planejamento fingindo que não disse o que disse em maio. A inflação não surgiu nos quatro meses que separam as duas declarações. Quem apareceu foi Flávio Bolsonaro.

Orçamento

O discurso do governo muda de acordo com a proximidade da urna. O Orçamento, porém, deixou a contradição registrada em papel. Em 31 de agosto, o Planalto enviou ao Congresso a proposta para 2027. O texto reservava R$ 157,1 bilhões para o Bolsa Família e não previa qualquer reajuste.

Dezessete dias depois, Lula assinou um decreto que acrescentará R$ 22,7 bilhões ao custo anual do programa. Se a recomposição era indispensável desde 2023, deveria estar no Orçamento apresentado duas semanas antes. Não estava. A necessidade social não entrou na proposta orçamentária. Entrou na campanha.

A mudança coincide com o pior momento eleitoral de Lula. Na Quaest divulgada na segunda-feira, Flávio Bolsonaro apareceu com 42% em uma simulação de segundo turno. Lula ficou com 40%. Os dois permanecem tecnicamente empatados, mas foi a primeira vez nesta campanha que o candidato do PL surgiu numericamente à frente na série do instituto. Na rodada anterior, estavam com 41% cada.

Urnas

O Bolsa Família alcança 19,3 milhões de famílias e quase 50 milhões de brasileiros. Tem peso especial entre os eleitores de menor renda, as mulheres responsáveis pelo domicílio, os moradores de cidades pequenas e a população do Nordeste. É justamente nesse território que Lula precisa ampliar sua vantagem para compensar as perdas registradas em outros segmentos.

O novo valor começa a ser pago em 19 de outubro, seis dias antes de um eventual segundo turno. Os beneficiários com NIS terminado de 1 a 5 receberão antes da votação. Os demais receberão depois. Aproximadamente metade das famílias terá o aumento depositado na semana decisiva da eleição. Todas saberão, antes de votar, que o benefício subiu por decisão de Lula.

Conta

O reajuste custará R$ 5,8 bilhões nas três últimas folhas deste ano e R$ 22,7 bilhões em 2027. O governo promete encontrar o dinheiro por meio de remanejamentos e de uma suposta economia obtida com a redução da fila do INSS. Ainda não explicou quais áreas perderão recursos.

Economistas consultados pelo próprio Ministério da Fazenda já projetaram déficit de R$ 45,35 bilhões em 2027. A dívida bruta pode chegar a 87% do PIB. Previdência, saúde, educação, precatórios e outras despesas obrigatórias avançam enquanto o espaço para investimentos e funcionamento da máquina pública encolhe. O presidente eleito terá de cortar gastos, elevar receitas ou continuar empurrando a conta para a dívida.

Lula entrega os R$ 91 agora. O custo anual de R$ 22,7 bilhões ficará para o governo que tomar posse em janeiro. Pode ser o próprio Lula. Pode ser Flávio Bolsonaro.

A inflação corrói o Bolsa Família desde 2023. A pesquisa eleitoral corroeu os nervos do governo em três dias. E o brasileiro paga a conta.