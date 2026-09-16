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Cena Política | Análise

A democracia não pode ser usada para impedir perguntas sobre Moraes

Na Ucrânia soviética e na ditadura brasileira denúncias foram julgadas pela ideologia de quem as fazia. O expediente reaparece no debate sobre Moraes.

Por Igor Maciel Publicado em 16/09/2026 às 12:00
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - Alejandro Zambrana/STF

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Chamar a investigação de um ministro do Supremo de ameaça à democracia é transformar a defesa da democracia em proteção artificial para o ministro. A frase parece absurda até ser ouvida no debate sobre Alexandre de Moraes. Há mensagens e documentos cuja interpretação está em disputa. Seria razoável examiná-los. Mas a pergunta sobre o que eles mostram mal chega à mesa e outra toma seu lugar. Quem trouxe o assunto estaria trabalhando para os inimigos do país por vingança?

Vingança

Alexandre de Moraes nega irregularidades e afirma que a investigação foi construída para atingi-lo por razões políticas. Essa alegação também merece exame. Se houve manipulação do relatório, é preciso demonstrá-la. Ocorre que uma possível motivação política de quem apresenta uma denúncia não resolve o conteúdo da denúncia. Um documento não perde o que contém porque alguém pretende usá-lo numa eleição. Moraes ainda não se preocupou em explicar as mensagens em que foi flagrado ou as mentiras que contou quando dizia que mal conhecia Vorcaro. Correu para dizer que é alvo de vingança política.

Descrédito

Em 1933, o jornalista Gareth Jones foi à Ucrânia soviética e relatou o que encontrou nas aldeias. Camponeses passavam fome e lhe contavam que vizinhos haviam morrido. A denúncia era devastadora para a imagem da União Soviética. Em vez de verificar o relato de quem tinha percorrido aquelas aldeias, preferiu-se desacreditá-lo usando outros jornalistas ligados ao regime. Jones passou a ter de defender a própria credibilidade enquanto os camponeses continuavam morrendo.

Inimigos

Na ditadura brasileira, o sinal ideológico se inverteu. Denunciar a tortura era frequentemente tratado como fazer o jogo do comunismo. Bastava atribuir uma intenção política ou ideológica ao denunciante para afastar a atenção do que ele denunciava. De repente a discussão era se o sujeito era comunista e não se pessoas estavam sendo torturadas.

Em ambos os casos, o fato objetivo foi descartado para discutir se as denúncias eram "de esquerda" ou "de direita".

Democracia

Hoje, a palavra capaz de interromper o exame dos fatos é “democracia”. Ela tem peso porque o Brasil enfrentou ameaças às suas instituições. Moraes teve papel decisivo na resposta a essas ameaças. Justamente por isso, é grave usar sua atuação como razão para dispensar perguntas sobre sua conduta. Um ministro que defendeu a democracia continua sujeito às regras que a sustentam. Investigá-lo, se houver elementos para tanto, não apaga o que fez antes.

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O Supremo pode concluir que as mensagens foram interpretadas de forma errada, que o relatório é inválido ou que faltam elementos para investigar. Precisa chegar a essa conclusão enfrentando o material e explicando seu raciocínio. O país tem o direito de conhecer os motivos. Invocar uma ameaça à democracia no lugar deles deixa a suspeita de pé e enfraquece a própria palavra usada para afastá-la.

A lição que une esses episódios históricos é incômoda para todos os lados. Quem protege uma causa à custa dos fatos acaba dando aos fatos um poder ainda maior quando eles finalmente aparecem. No caso de Moraes, a investigação pode confirmar suspeitas ou desfazê-las. Impedir que a pergunta seja feita só garante uma coisa. A cada novo documento, alguém voltará a fazê-la. E ele nunca mais terá sua credibilidade devolvida, contaminando, infelizmente, o próprio STF.

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Igor Maciel

imaciel@sjcc.com.br

Jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há 19 anos em Rádio, TV, Impresso e Internet. Editor-chefe e apresentador da TV Jornal/SBT por 10 anos. Comunicador na Rádio Jornal por 8 anos. Atualmente é colunista de política do Sistem

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