Fura-teto dá a João um bônus, mas devolve o ônus do fura-fila ao debate

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João Campos conseguiu criar o fato novo do debate mas cada repetição do ataque pode ajudar Raquel Lyra a renovar o desgaste do adversário

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João Campos criou o fato novo do primeiro debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. Ao chamar Raquel Lyra (PSD) de “fura-teto”, o candidato do PSB tentou produzir um rótulo capaz de sobreviver às quase duas horas de confronto promovido pela Rádio Cidade Caruaru, com retransmissão pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

A expressão foi a principal novidade de um evento que, no restante, serviu para explicitar os papéis já assumidos pelos candidatos nesta campanha, quase repetindo o programa eleitoral de Rádio e TV.

Raquel administrou a vantagem. João tensionou porque precisa mudar a disputa. Ivan Moraes procurou um espaço próprio dentro de uma eleição que insiste em apertá-lo contra as bordas.

Preservação

Raquel Lyra fez o debate de quem entrou na campanha à frente e não pretende oferecer atalhos ao adversário. Repetiu entregas, projetos e argumentos que já aparecem no guia eleitoral. Sua missão não era reinventar a própria candidatura, mas atravessar o encontro sem perder o controle da agenda e sem permitir que João transformasse o debate numa largada nova.

A governadora e candidata do PSD também levou para o estúdio uma arma conhecida. Ao relacionar João ao episódio “fura-fila”, recuperou a controvérsia sobre a nomeação de um procurador do Recife para uma vaga destinada a pessoas com deficiência. O caso já havia provocado desgaste político, pedidos de investigação e, posteriormente, o cancelamento da nomeação pela Prefeitura. Não precisou de muita elaboração. O rótulo estava pronto, já havia circulado bastante e podia ser acionado assim que o confronto direto exigisse.

Essa é uma vantagem de quem disputa a preservação de uma posição. Raquel pode repetir. Pode esperar. Pode escolher o momento de reagir. Seu debate depende menos da criação de novidades e mais da capacidade de impedir que as novidades do adversário reorganizem a eleição.

Urgência

João vive a situação inversa. Quem está atrás não pode transformar debate em audiência burocrática. Precisa encontrar uma frase, uma acusação ou um episódio capaz de continuar circulando depois que os microfones são desligados. Foi o que tentou fazer com o “fura-teto”.

A acusação e a contestação de Raquel agora seguirão seus próprios caminhos. A campanha de João sustentará que encontrou uma contradição administrativa para explorar. A governadora apresentará sua versão e tentará esvaziar o ataque. A coluna não precisa mergulhar na discussão jurídica para reconhecer a intenção política do movimento. João encontrou um nome curto para uma crítica que, explicada em linguagem técnica, provavelmente morreria antes de alcançar o eleitor.

O centro do debate esteve justamente nesse duelo de rótulos. De um lado, o “fura-fila”, uma memória preservada e pronta para ser reutilizada. Do outro, o “fura-teto”, uma memória ainda em construção, lançada no ar pela primeira vez e dependente de repetição para ganhar algum peso eleitoral. Um chega ao debate carregando história. O outro sai dele tentando começar uma.

Espaço

Ivan Moraes, candidato do PSOL, foi bem no debate. Conseguiu se diferenciar dos dois principais concorrentes, apresentou discussões próprias e soube explorar as oportunidades que teve para confrontar tanto Raquel quanto João. Não ocupou o centro da manhã, mas também não passou por ela como figurante. Dentro do espaço disponível, marcou posição e mostrou domínio sobre o papel que decidiu desempenhar.

A limitação de Ivan está menos em sua atuação no debate e mais no contexto em que ela ocorreu. A disputa pernambucana está concentrada em duas candidaturas com maior estrutura, tempo, alianças e intenção de voto. Isso dificulta que um bom desempenho se converta imediatamente em protagonismo. Ivan atuou bem dentro dessas condições.

Risco

O problema para João é que o “fura-teto” dificilmente circulará sozinho. Sempre que sua campanha repetir o novo rótulo, Raquel terá a oportunidade de responder com o “fura-fila”. Um ataque criado para desgastar a governadora pode acabar renovando a lembrança de um episódio que interessa diretamente a ela manter vivo.

Isso cria uma relação de risco entre as duas expressões. Para consolidar o “fura-teto”, João precisará insistir, repetir e dar ao termo tempo suficiente para alcançar o eleitor. Cada repetição, porém, oferece à campanha adversária o gancho perfeito para recolocar o “fura-fila” na conversa. João tenta construir uma memória contra Raquel enquanto ela aproveita o movimento para preservar uma memória contra ele.

O bônus de João foi ter criado o fato novo do debate e encontrado um rótulo com potencial para acompanhar a campanha. O ônus é que talvez não consiga dizer “fura-teto” sem ouvir “fura-fila” de volta.