O debate infantilizado ajuda a proteger os poderosos no Brasil de hoje

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O caso Moraes/Vorcaro revela uma sociedade que escolhe a regra conforme o acusado e transforma apurações em disputas entre facções

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A defesa mais infantil diante de um erro não é negar o que aconteceu. É responder que outra pessoa também fez. A criança flagrada aponta imediatamente para o irmão, como se a falha alheia diminuísse a própria responsabilidade. O debate público brasileiro incorporou essa lógica, a transformou em método de proteção política e isso está evidente no escândalo Moraes/Vorcaro.

A polarização afetiva tornou a responsabilidade "condicional". A falha só parece grave quando cometida pelo "adversário". Quando envolve alguém do próprio campo, a primeira reação deixa de ser cobrar explicações e passa a ser procurar uma conduta equivalente no outro lado. A pergunta sobre o que aconteceu perde espaço para outra, bem mais conveniente: isso ajuda meu inimigo?

O “mas fulano também fez” não é um argumento. É um salvo-conduto. Se todas as irregularidades podem ser relativizadas pelas irregularidades dos adversários, nenhuma precisa ser devidamente esclarecida. É o "liberou geral" moral e ético, desde que seja meu aliado.

Cada grupo preserva as acusações contra o outro para usá-las como escudo quando um dos seus estiver sob suspeita. Forma-se uma espécie de pacto informal de indulgência recíproca, mesmo entre facções que passam o dia prometendo destruir umas às outras. Infantilizaram o debate público.

Supremo

As revelações sobre as relações entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro submetem o Brasil a mais um desses testes. Há mensagens atribuídas ao ex-banqueiro, encontros com o ministro, um contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes e a emissão de cartões com limites elevados para dois filhos do magistrado. Também foi revelada uma mensagem na qual Vorcaro pergunta se deveria deixar o país pouco antes de ser preso.

Essas informações não autorizam uma condenação antecipada. Autorizam perguntas. Qual era a natureza da relação? O ministro foi consultado sobre assuntos que posteriormente seriam investigados? Houve alguma atuação em favor de interesses privados? O contrato com o escritório de sua esposa teve interferência direta ou indireta de Moraes? As mensagens receberam resposta? Quais providências foram tomadas?

A reação faccionada que se viu em parte do público, porém, tenta levar o debate para outro lugar. De um lado, há quem já trate as revelações como prova definitiva de todas as acusações acumuladas contra Moraes. Do outro, há quem considere que a identidade política dos acusadores basta para tornar irrelevante o conteúdo das mensagens. "Se quem acusou foi indicado ao STF pela direita, é tudo mentira".

Uns dispensam a investigação porque já condenaram. Outros dispensam a investigação porque já absolveram. As duas posições substituem a apuração pela torcida.

Facções

A polarização afetiva aprofunda esse comportamento. O adversário deixa de ser alguém que pensa diferente e passa a representar uma ameaça. A partir daí, admitir uma falha cometida pelo próprio campo parece uma concessão ao inimigo. A fidelidade ao grupo fica acima da fidelidade à regra.

Se uma relação deve ser investigada quando envolve um adversário, também deve ser investigada quando alcança um aliado. Apontar que outras autoridades cometeram falhas semelhantes pode justificar novas apurações. Jamais pode substituir aquela que já está sendo cobrada. A resposta adulta seria investigar todos, e não oferecer impunidade a todos, como vem acontecendo nesse debate infantil.

Eleições

Num período eleitoral, a lógica se torna ainda mais perigosa. O acusado passa a depender menos de demonstrar a correção de sua conduta. Basta convencer seu grupo de que está sendo perseguido. Os fatos viram narrativas, a investigação vira ataque e a responsabilidade individual desaparece dentro de uma guerra coletiva. E, também por isso, Moraes foi flagrado rindo, menos de 24h após sua relação escandalosa com Daniel Vorcaro ser exposta.

As redes sociais aceleram esse processo. A apuração exige tempo, dúvida, contexto e distinções. O algoritmo recompensa indignação, certeza e antagonismo. Enquanto a investigação pergunta o que aconteceu, o algoritmo já "exige" saber de que lado cada um está.

É nesse ambiente que autoridades, empresários e dirigentes envolvidos em escândalos encontram proteção. Sempre haverá um adversário com falhas a serem lembradas, uma eleição capaz de explicar a denúncia e uma militância disposta a trocar perguntas por palavras de ordem.

A polarização deixa de ser somente uma disputa entre projetos de poder e passa a funcionar como sistema de proteção para poderosos.