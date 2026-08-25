Carlos declara seu voto mas não demonstra empolgação com Zema
Candidato ao senado oferece clareza sobre seu campo político porém sua disposição ao falar de Flávio contrasta com a escolha do próprio partido.
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Carlos Sant’Anna (Novo) não deixou dúvidas sobre o campo político em que pretende disputar uma vaga no Senado. Durante sabatina no Passando a Limpo, da Rádio Jornal, declarou voto em Romeu Zema (Novo), definiu Lula (PT) como “retrocesso e atraso”, apresentou Flávio Bolsonaro (PL) como "representante da mudança" e defendeu o impeachment de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Carlos escolhe a direita, nacionaliza sua candidatura e oferece ao eleitor uma ideia antecipada de como pretende votar em algumas das principais disputas do Senado. Em outros pontos, porém, as respostas abriram contradições que a campanha precisará resolver.
Escolha
Quando perguntado se Romeu Zema o representava, Carlos começou dizendo que o Novo é formado por uma pluralidade e que a construção de uma liderança partidária nem sempre produz unanimidade. Somente após nova pergunta respondeu que votará no governador mineiro. A justificativa foi simples e pode deixar dúvidas sobre a preferência pessoal: “É o candidato do partido.”
A resposta teve o tom de uma obrigação partidária. O entusiasmo apareceu quando falou sobre Flávio Bolsonaro. Carlos disse que o candidato do PL representa uma mudança de cenário, classificou-o como o antagonismo de Lula e informou que, num eventual segundo turno, o apoio do Novo a Flávio é questão fechada.
Carlos vota em Zema, mas encontrou maior identificação discursiva quando falou de Flávio. A diferença expõe uma dificuldade do Novo na eleição presidencial. O partido tem candidato próprio, porém é o bolsonarismo que continua oferecendo a parte mais mobilizadora do discurso de seus candidatos.
Ao caracterizar Flávio como "novidade", Carlos também lhe concedeu um tratamento diferente daquele aplicado a Lula. Argumentou que, quando o eleitor aposta num nome novo e o político falha, a responsabilidade é do político. Quando insiste em alguém que já falhou, a responsabilidade passa a ser também do eleitor. A eleição de Flávio seria, nessa lógica, uma experiência pela qual o eleitor precisa estar disposto a passar.
Sentença
A posição mais contundente apareceu na discussão sobre o STF. Carlos afirmou que Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes cometeram crimes de responsabilidade e merecem passar por processos de impeachment. Citou episódios que, em sua avaliação, demonstrariam a mistura indevida entre interesses públicos e privados.
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O candidato ressaltou que compete ao Senado processar e julgar ministros do Supremo por crimes de responsabilidade. Disse ainda que garantiria aos acusados devido processo legal, ampla defesa e contraditório, direitos que, segundo ele, não foram respeitados nos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro.
Há uma tensão evidente. Carlos promete assegurar aos ministros um julgamento justo, mas já anuncia publicamente que os três cometeram crimes antes da abertura dos processos, da apresentação formal das acusações e do exercício da defesa.
Não há contradição em defender a abertura de um processo para investigar fatos determinados. A dificuldade surge quando o candidato deixa de afirmar que existem fatos a apurar e anuncia que o crime já foi cometido. Entre garantir o processo e antecipar a sentença existe uma distância que o discurso da sabatina não preservou. Talvez por isso, em momento seguinte o candidato do Novo voltou a reforçar que o devido processo legal teria que ser observado.
Neutralidade
O Novo tomou duas decisões em Pernambuco. A primeira foi não estar onde PT e PSB estivessem. A segunda foi apoiar a reeleição de Raquel Lyra (PSD). Carlos considera que a governadora realiza um bom trabalho e utiliza sua passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para afirmar que encontrou, em 2023, um estado desacreditado diante do setor empresarial.
A aliança reúne posições presidenciais diferentes. Carlos votará em Zema e apoiará Flávio se houver um segundo turno contra Lula. Raquel decidiu não declarar sua preferência. Questionado sobre a neutralidade, o candidato evitou criticá-la e afirmou que cada político escolhe a maneira mais adequada de se comunicar com o próprio eleitorado.
A resposta é conveniente para os dois. Carlos pode dialogar diretamente com a direita e declarar o voto que Raquel prefere esconder. A governadora recebe o apoio de um candidato identificado com o bolsonarismo sem precisar assumir essa identidade ou afastar eleitores de Lula.
Carlos oferece clareza sobre sua posição, mas aceita a indefinição presidencial da candidata ao governo que apoia. A justificativa é que disputam cargos diferentes. Pode funcionar enquanto as campanhas mantiverem autonomia. Caso a eleição estadual seja nacionalizada, ele terá de decidir se preserva a neutralidade de Raquel ou se cobra dela a mesma definição que oferece aos seus eleitores.