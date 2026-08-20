Raquel Lyra não declara o voto, mas declara Lula

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Raquel Lyra (PSD) não declarou voto para presidente durante a sabatina da Rádio Jornal. Não precisou. Ao longo da entrevista, citou nominalmente Lula (PT) ou se referiu a ele apenas como "presidente" em 12 oportunidades. Quase sempre para agradecer, reconhecer uma parceria ou associá-lo a alguma entrega de seu governo.

O silêncio diante da pergunta objetiva sobre a eleição presidencial contrastou com a disposição para destacar o papel de Lula em obras, programas e investimentos realizados em Pernambuco. Ela não confirma, não nega, mas procura deixar claro que a relação institucional responde por tudo. O resto é interpretação.

Preferência

Raquel agradeceu ao presidente e aos ministros dele. Reconheceu a decisão de Lula para a retomada da Transnordestina, citou a participação federal no Arco Metropolitano, na Adutora do Agreste, na construção de hospitais, nos programas habitacionais e na compra de ônibus elétricos. Contou ainda que ouviu dele uma frase que guardou consigo. “Se alguém lhe atrapalhar, me avise”. Perguntada se reclamou de alguém que a atrapalhou para o presidente, evitou comentar.

Não foram referências burocráticas. Lula apareceu como um "parceiro que abriu portas, garantiu recursos e ajudou a retirar projetos do papel". Ao mesmo tempo, Raquel se recusou a dizer qual número digitará na urna. Sustenta que não deve impor sua escolha pessoal aos pernambucanos, que desejam ver os problemas resolvidos para além das disputas partidárias.

O argumento é conveniente para a eleição e politicamente eficiente. Permite que ela demonstre proximidade com Lula sem assumir uma vinculação com o PT. Preserva o diálogo com o eleitor lulista e evita afastar o eleitor antipetista que a considera a alternativa possível. Raquel não esconde exatamente o voto, mas fala tanto em Lula que torna desnecessário revelá-lo.

Ao repetir o nome do presidente, agradecer pelas parcerias e reconhecer a importância do governo federal, deixa clara sua preferência. A declaração não ocorre pela fórmula tradicional do pedido de voto, mas pela construção de um vínculo institucional. Lula está presente no discurso, embora Raquel tente mantê-lo fora da definição formal de seu palanque.

Estado

A governadora também explicitou a estratégia ao afirmar que "tentarão nacionalizar a eleição", mas que "o debate deve ser sobre Pernambuco". Ela quer Lula dentro do balanço administrativo e fora da cédula estadual. Dessa forma, impede que João Campos (PSB) monopolize a associação com o presidente e, ao mesmo tempo, resiste à tentativa do adversário de transformar a disputa pelo governo numa extensão da eleição nacional entre esquerda e direita.

Raquel apresenta a relação com Lula como consequência de uma obrigação institucional. Pernambuco perdeu, segundo ela, quando governos estaduais brigaram com presidentes da República. Governar seria construir pontes com quem estiver no Palácio do Planalto. A explicação permite que a candidata transforme a proximidade política em responsabilidade administrativa e ofereça respostas diferentes a públicos distintos.

Para o lulista, ela demonstra gratidão e parceria. Para o antipetista, afirma que não se submeteu a um partido e apenas fez o que era necessário para obter investimentos. Para os dois, apresenta resultados. E espera que todos reconheçam isso.

Entregas

O cientista político Adriano Oliveira, numa entrevista à Rádio Jornal antes do início das eleições, definiu uma diferença central entre as campanhas. Segundo ele, João Campos venderia esperança, enquanto Raquel venderia entregas. A sabatina mostrou que a governadora assumiu esse papel. Praticamente todas as respostas foram organizadas a partir de um sistema narrativo bem organizado: o que encontrou, o que fez e o que ainda pretende concluir.

Até os atrasos entraram nessa narrativa. Das mais de 200 creches prometidas em 2022, apenas 12 haviam sido entregues até a entrevista. Raquel, porém, destacou as 190 em construção, prometeu chegar a 100 até o fim do ano e concluir praticamente todas até março ou abril de 2027. O que ainda é canteiro de obras passa a integrar o discurso da realização na eleição.

O mesmo raciocínio aparece na saúde, nas estradas, na segurança, no abastecimento de água e no transporte público. Raquel reúne o que concluiu, retomou, licitou, iniciou e pretende inaugurar. O primeiro mandato é apresentado por ela como o tempo de “cortar o mato alto” e reconstruir a capacidade do Estado. O segundo mandato é para entregar o estado estruturado outra vez.

Essa construção narrativa resolve duas necessidades da campanha. Explica por que problemas importantes continuam sem solução depois de quase quatro anos e transforma obras inconclusas em argumento para mais quatro. Se ainda não terminou, seria porque o abandono era maior do que parecia. Se já começou, interromper agora significaria colocar em risco a entrega.

Parcerias

Lula ajuda a dar peso a esse balanço. As parcerias federais aparecem como provas da capacidade de articulação de Raquel, enquanto as obras permitem que ela justifique a aproximação como uma relação de governo. A candidata poderá manter a indefinição formal enquanto conseguir receber os benefícios eleitorais da proximidade sem assumir os custos de uma adesão partidária.

João tentará convencer o eleitor a esperar, com ele, um governo diferente e mais dinâmico. Raquel tentará demonstrar que a mudança já começou e precisa de mais tempo para ser concluída. A disputa será entre a esperança oferecida por ele e as entregas apresentadas por ela, como previu Adriano Oliveira, inclusive aquelas que ainda não estão prontas.