Quem vencer a eleição ainda precisará ser homologado pelo Centrão

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Partidos de centro evitam os riscos da campanha e trabalham para impor ao próximo presidente os limites políticos do governo a partir de 2027

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O centrão é muito bom eleitoralmente quando você consegue fingir que não precisa dele. O problema aparece quando a necessidade se torna pública antes da eleição. Flávio Bolsonaro (PL) queria o apoio dos partidos de centro. Precisava de propaganda, estrutura nos estados e candidatos competitivos pedindo votos para ele. Não conseguiu.

PP, União Brasil, Republicanos e MDB preferiram a neutralidade. A decisão não tornou essas siglas aliadas de Lula (PT), mas impediu o adversário de reunir uma coalizão equivalente à que sustentou Jair Bolsonaro em 2022. Ajudou o atual presidente, sem precisar dizer que estava fazendo isso.

Distância

Lula também não conseguiu o apoio formal do centrão. A diferença é que não precisava dele da mesma maneira. Já dispõe da máquina federal, de uma coligação organizada e de aliados nos estados. Para o presidente, bastava que esses partidos não entregassem a Flávio aquilo que poderiam oferecer. A neutralidade tem valor eleitoral mesmo sem produzir uma aliança.

O PT deseja ser beneficiado pelo centrão sem parecer que fez um acordo com ele. Fernando Haddad (PT) afirmou ontem que "o centrão e o bolsonarismo representam um risco para o país". A declaração preserva a identidade do partido e conversa com uma militância que nunca assimilou esse tipo de aproximação. Ao mesmo tempo, a resistência dos partidos de centro a Flávio melhorou as condições da campanha de Lula.

Memória

O desconforto não começou agora. Lula aprendeu há muito tempo a aceitar alianças que o PT tinha dificuldade para explicar. José Sarney (MDB), representante de uma estrutura política combatida pelo partido durante décadas, tornou-se aliado dos governos petistas. Em 2010, a direção nacional contrariou o PT do Maranhão, que apoiaria Flávio Dino, e conduziu a sigla para a coligação de Roseana Sarney (MDB). O interesse nacional prevaleceu sobre a posição dos companheiros no estado.

Paulo Maluf produziu uma imagem ainda mais incômoda. Em 2012, Lula foi à casa dele e posou para a fotografia que selou o apoio do PP à candidatura do mesmo Haddad, hoje crítico, à Prefeitura de São Paulo. O acordo ampliava o tempo de propaganda do petista, mas levou Luiza Erundina, aliada histórica, a desistir de ser candidata a vice. Haddad conhece pessoalmente o benefício e o custo de uma aliança desse tipo. Ele venceu aquela disputa.

Lula nunca demonstrou grande dificuldade para negociar quando considerou necessário. A dificuldade sempre esteve em administrar a reação interna. Uma parcela da esquerda aceita o pragmatismo como condição para vencer e governar. Outra entende que cada concessão aproxima o partido das práticas que nasceu prometendo combater.

Negócio

O centrão também aprendeu com o tempo. Sua neutralidade não é desinteresse. É uma estratégia para preservar palanques, eleger bancadas e manter aberta a porta do próximo governo. Apoiar Flávio significaria assumir o risco da derrota. Apoiar Lula cobraria explicações a bases antipetistas. Não apoiar ninguém permite negociar com qualquer vencedor.

O prejuízo imediato é maior para Flávio. O senador herdou a força eleitoral do sobrenome Bolsonaro, mas não conseguiu convertê-la numa coalizão partidária. Pode chegar competitivo ao segundo turno e ainda assim ter menos governadores, prefeitos e candidatos ao Congresso pedindo votos para ele. E, para piorar, mesmo que seja eleito, será obrigado a aceitar o centrão como aliado, ou não governará.

Já Lula não ganhou o centrão. Ganhou a vantagem de não vê-lo inteiro no palanque adversário. Porque depois, sendo reeleito, terá que trabalhar com ele da mesma maneira.

Homologação

Os partidos de centro pretendem chegar a 2027 com bancadas numerosas e liberdade para apresentar a conta a qualquer vencedor. É nesse ponto que o presidencialismo de coalizão deverá avançar ainda mais para um presidencialismo de homologação. Antes de enviar cada proposta, o governo retira dela tudo o que a maioria parlamentar não aceita e homologa os limites definidos pelo centrão.

Lula, se vencer, poderá entregar espaço e reformular projetos para atender aos partidos que seus aliados apresentam como risco ao país. Flávio, se eleito, terá de buscar depois da eleição a coalizão que não organizou antes dela. Resta saber quem definirá o que o próximo presidente poderá efetivamente fazer. O centrão é neutro, mas é quem manda. Democratas diriam que isso pode ser perigoso.

Mas, como saber quem realmente defende a democracia hoje em dia?