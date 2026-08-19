Quem vencer a eleição ainda precisará ser homologado pelo Centrão
Partidos de centro evitam os riscos da campanha e trabalham para impor ao próximo presidente os limites políticos do governo a partir de 2027
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O centrão é muito bom eleitoralmente quando você consegue fingir que não precisa dele. O problema aparece quando a necessidade se torna pública antes da eleição. Flávio Bolsonaro (PL) queria o apoio dos partidos de centro. Precisava de propaganda, estrutura nos estados e candidatos competitivos pedindo votos para ele. Não conseguiu.
PP, União Brasil, Republicanos e MDB preferiram a neutralidade. A decisão não tornou essas siglas aliadas de Lula (PT), mas impediu o adversário de reunir uma coalizão equivalente à que sustentou Jair Bolsonaro em 2022. Ajudou o atual presidente, sem precisar dizer que estava fazendo isso.
Distância
Lula também não conseguiu o apoio formal do centrão. A diferença é que não precisava dele da mesma maneira. Já dispõe da máquina federal, de uma coligação organizada e de aliados nos estados. Para o presidente, bastava que esses partidos não entregassem a Flávio aquilo que poderiam oferecer. A neutralidade tem valor eleitoral mesmo sem produzir uma aliança.
O PT deseja ser beneficiado pelo centrão sem parecer que fez um acordo com ele. Fernando Haddad (PT) afirmou ontem que "o centrão e o bolsonarismo representam um risco para o país". A declaração preserva a identidade do partido e conversa com uma militância que nunca assimilou esse tipo de aproximação. Ao mesmo tempo, a resistência dos partidos de centro a Flávio melhorou as condições da campanha de Lula.
Memória
O desconforto não começou agora. Lula aprendeu há muito tempo a aceitar alianças que o PT tinha dificuldade para explicar. José Sarney (MDB), representante de uma estrutura política combatida pelo partido durante décadas, tornou-se aliado dos governos petistas. Em 2010, a direção nacional contrariou o PT do Maranhão, que apoiaria Flávio Dino, e conduziu a sigla para a coligação de Roseana Sarney (MDB). O interesse nacional prevaleceu sobre a posição dos companheiros no estado.
Paulo Maluf produziu uma imagem ainda mais incômoda. Em 2012, Lula foi à casa dele e posou para a fotografia que selou o apoio do PP à candidatura do mesmo Haddad, hoje crítico, à Prefeitura de São Paulo. O acordo ampliava o tempo de propaganda do petista, mas levou Luiza Erundina, aliada histórica, a desistir de ser candidata a vice. Haddad conhece pessoalmente o benefício e o custo de uma aliança desse tipo. Ele venceu aquela disputa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lula nunca demonstrou grande dificuldade para negociar quando considerou necessário. A dificuldade sempre esteve em administrar a reação interna. Uma parcela da esquerda aceita o pragmatismo como condição para vencer e governar. Outra entende que cada concessão aproxima o partido das práticas que nasceu prometendo combater.
Negócio
O centrão também aprendeu com o tempo. Sua neutralidade não é desinteresse. É uma estratégia para preservar palanques, eleger bancadas e manter aberta a porta do próximo governo. Apoiar Flávio significaria assumir o risco da derrota. Apoiar Lula cobraria explicações a bases antipetistas. Não apoiar ninguém permite negociar com qualquer vencedor.
O prejuízo imediato é maior para Flávio. O senador herdou a força eleitoral do sobrenome Bolsonaro, mas não conseguiu convertê-la numa coalizão partidária. Pode chegar competitivo ao segundo turno e ainda assim ter menos governadores, prefeitos e candidatos ao Congresso pedindo votos para ele. E, para piorar, mesmo que seja eleito, será obrigado a aceitar o centrão como aliado, ou não governará.
Já Lula não ganhou o centrão. Ganhou a vantagem de não vê-lo inteiro no palanque adversário. Porque depois, sendo reeleito, terá que trabalhar com ele da mesma maneira.
Homologação
Os partidos de centro pretendem chegar a 2027 com bancadas numerosas e liberdade para apresentar a conta a qualquer vencedor. É nesse ponto que o presidencialismo de coalizão deverá avançar ainda mais para um presidencialismo de homologação. Antes de enviar cada proposta, o governo retira dela tudo o que a maioria parlamentar não aceita e homologa os limites definidos pelo centrão.
Lula, se vencer, poderá entregar espaço e reformular projetos para atender aos partidos que seus aliados apresentam como risco ao país. Flávio, se eleito, terá de buscar depois da eleição a coalizão que não organizou antes dela. Resta saber quem definirá o que o próximo presidente poderá efetivamente fazer. O centrão é neutro, mas é quem manda. Democratas diriam que isso pode ser perigoso.
Mas, como saber quem realmente defende a democracia hoje em dia?