Ivan se torna o porém na tentativa de Campos personificar a esquerda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A candidatura do PSOL não ameaça a estrutura de João Campos, mas dificulta a tentativa de associar o socialista a toda a esquerda, como pretendia.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A sabatina de Ivan Moraes (PSOL), dentro da série que o Sistema Jornal do Commercio está realizando, mostrou que sua candidatura não pretende disputar com João Campos (PSB) apenas eleitores. Ivan disputa com o socialista o direito de representar a esquerda pernambucana.

Essa talvez seja a principal razão para sua presença na eleição e também a explicação para a tentativa de retirá-lo da corrida pelo Governo do Estado. Sem Ivan, João poderia apresentar o apoio a Lula como credencial suficiente para reunir todo o campo progressista. Com Ivan, terá que provar que a aliança com o presidente também corresponde a uma identidade política estadual.

A existência de Ivan como candidato obriga Campos a convencer o eleitor de esquerda de que ele é o representante da esquerda. Ivan, com muito menos estrutura, não ameaça seu grupo, mas acaba se tornando um empecilho que pode dar trabalho em um eventual debate.

Representação

Durante a sabatina, Ivan colocou João e Raquel Lyra (PSD) no mesmo campo de centro e reservou para si o espaço efetivamente de esquerda. Para sustentar essa divisão, não recorreu apenas ao programa de governo. Comparou as próprias origens com as do candidato socialista. Disse conhecer Pernambuco “de baixo para cima”, por meio dos movimentos sociais e da defesa dos direitos humanos, enquanto João teria "conhecido o Estado desde criança como filho de governador, deputado e ministro".

A comparação do candidato do PSOL pretende estabelecer duas formas de representação. João carrega a força de uma tradição familiar, partidária e institucional. Ivan reivindica a experiência de segmentos progressistas que atuam fora das estruturas tradicionais de poder e não se reconhecem necessariamente no PSB. Tarifa zero, educação sobre gênero nas escolas, plano estadual da cannabis, revisão dos incentivos fiscais, defesa do Metrô público e tentativa de reversão da concessão da Compesa aparecem como "provas programáticas" dessa diferença.

A questão apresentada por Ivan é se o filho de Eduardo Campos representa essas posições. A resposta ajudaria a explicar por que a retirada da candidatura do PSOL não significaria uma transferência automática de votos para o candidato do PSB. Quem escolhe Ivan porque não reconhece João como representante pode preferir votar em branco ou anular. Em uma hipótese mais extrema, poderia até enxergar Raquel como instrumento para impedir o PSB no governo.

Separação

Ivan também separou as escolhas que João gostaria de manter unidas. Defendeu que é possível ser de esquerda, apoiar Lula e não votar no candidato do PSB ao Governo de Pernambuco. O próprio Ivan oferece essa combinação ao eleitor.

Ivan procura ocupar um lugar no qual o eleitor pode votar em Lula para presidente e rejeitar João para governador. Se conseguir dar consistência eleitoral a essa possibilidade, ajudará a estadualizar uma disputa que o PSB tenta nacionalizar. E isso pode ter muito efeito durante um debate.

Imagine um debate no qual a candidatura de Ivan Moraes não existisse, como foi tentado. Estariam no palco apenas dois candidatos, polarizados. João trabalharia para que sua candidatura fosse vista como a representação de Lula e que a de Raquel fosse a de Bolsonaro. Seria mais fácil nacionalizar o discurso num ambiente assim, com dois candidatos. Dualidades favorecem maniqueísmos. A "luta" entre o "bem e o mal" fica enfraquecida se você inclui várias outras nuances e poréns. Ivan é um porém para João.

Régua

Ao mesmo tempo, Ivan cobrou de Raquel uma declaração pública de voto em Lula. Acusou a governadora de permanecer no muro para não perder o eleitorado bolsonarista. Com isso, construiu uma régua própria para medir o lugar de cada candidatura.

Raquel seria criticada porque evita declarar o voto no presidente. João seria contestado porque o apoio a Lula, sozinho, não o transforma em representante de toda a esquerda. Ivan se apresenta como aquele que apoia o presidente, preserva autonomia para discordar do governo federal e oferece um programa mais identificado com as bandeiras históricas do campo progressista.

Pressão

A tentativa de retirada da candidatura reforçou a narrativa que Ivan levou à sabatina. Ele confirmou a movimentação e explorou a resposta dada por João no dia anterior. O socialista afirmou respeitar a autonomia dos partidos e a legitimidade das candidaturas, mas não negou diretamente ter atuado para que o PSOL abandonasse a disputa.

O movimento que pretendia reduzir o espaço de Ivan acabou oferecendo a ele seu principal conflito político. Deu visibilidade à candidatura, transformou João em adversário direto e permitiu ao PSOL sustentar que o PSB trata os demais partidos de esquerda como forças auxiliares de seu projeto de poder.

Ivan ainda terá que transformar identidade política em intenção de voto, ampliar sua presença fora do Recife e demonstrar como executaria propostas de grande impacto financeiro e administrativo. Mas, se conseguir convencer uma parcela da esquerda de que apoiar Lula não exige apoiar João, sua candidatura terá um efeito maior do que os percentuais inicialmente sugerem. Nesse cenário, a tentativa de retirá-lo não aproximará esses eleitores do PSB. Apenas reforçará a razão pela qual procuravam outra opção.