Retirar Ivan pode dar a João um problema maior do que alguns votos

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Pressão elimina candidatura pequena sem garantir votos e ainda amplia o desgaste político sobre o socialista, com eleitores que já não votavam nele.

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A pressão para retirar Ivan Moraes da disputa pelo Governo de Pernambuco pode até funcionar. Com um recuo da Federação PSOL-Rede, João Campos elimina da urna uma candidatura que lhe tira votos pela esquerda, é verdade. O problema é imaginar que, com Ivan fora, esses votos automaticamente seguirão para o candidato do PSB. Podem não seguir. A lógica, aliás, é não seguir.

Quem escolhe Ivan diante das candidaturas plenamente estabelecidas de João e Raquel Lyra (PSD) já está fazendo uma opção consciente. Faria sentido se o nome de Campos tivesse sido lançado semana passada, mas ele trabalha como candidato ao governo há dois anos. O eleitor do PSOL de Ivan Moraes não vai "descobrir" o socialista agora.

É um eleitor de esquerda que, por alguma razão, não reconhece João como seu representante político. Se reconhecesse, provavelmente já estaria com ele. Retirar Ivan não elimina a razão que levou esse eleitor a rejeitar o caminho mais óbvio dentro do campo à esquerda.

Eleitor

Parte desses votos pode migrar para João. Mas outra parte pode ir para branco, nulo ou para outra candidatura. E não se pode descartar que uma parcela termine até com Raquel Lyra, como protesto.

Isso não exigiria que esse eleitor deixasse de ser de esquerda. Rejeições pessoais, partidárias e políticas também pesam. Não escolher como protesto também é uma escolha válida. Se o eleitor de Ivan enxergar João como responsável por impedir que seu candidato chegue à urna, a pressão pode produzir ressentimento em vez de transferência.

Turno

Talvez fosse mais simples deixar Ivan disputar.

Ele faria seus 1%, 2% ou o que conseguisse reunir. Seus eleitores manteriam uma opção própria no primeiro turno. Se João e Raquel chegassem ao segundo, começaria outra eleição.

Aí João poderia procurar Ivan, o PSOL e, principalmente, seus eleitores. Poderia argumentar que, entre as duas opções restantes, sua candidatura estaria mais próxima daquele campo político. Em vez de antecipar uma transferência pela retirada do candidato, teria a oportunidade de conquistar o voto pela política.

A não ser que o PSB já tenha contabilizado que pode perder no primeiro turno. Aí a conta é outra.

Ganho

Ainda assim, é preciso medir o tamanho do benefício diante do tamanho da operação.

Ivan representa uma parcela pequena do eleitorado. Mesmo a candidatura sendo retirada, não há motivo para supor que todos os seus votos irão para João. Uma articulação de grande porte pode produzir apenas alguns décimos ou poucos pontos de ganho.

Pode ser importante. Mas pode custar caro se não for uma desistência pacificada. E está claro que não é.

Pressão

A imagem é feia. Um candidato muito maior, com estrutura partidária nacional, trabalhando para que um candidato muito menor não chegue à urna.

As regras partidárias permitem negociações e acordos. A questão política é outra. Para o eleitor, pode soar como tentativa de reduzir a pluralidade da disputa para facilitar a vida de quem já é um dos favoritos. Com a democracia sendo um tema tão utilizado pela esquerda ultimamente, a atitude é democrática?

Ivan não precisa ter 10%, 20% ou chance real de vitória para ter legitimidade. Democracia também é feita de candidaturas pequenas, que representam segmentos, apresentam ideias e oferecem alternativas.

Esse custo de imagem pode ser maior do que o ganho de votos.

Vítima

Há ainda outro efeito possível. A pressão pode dar a Ivan uma dimensão política que sua votação jamais lhe daria.

Um candidato de 1% ou 2% passa a poder dizer que incomodou tanto que foi necessária uma articulação nacional para tirá-lo da disputa. De candidato pequeno, pode assumir a posição de vítima de uma operação dos grandes.

Para uma parcela do eleitorado de esquerda, isso pode aumentar a resistência a João.

O PSB pode conseguir retirar Ivan Moraes da urna. O que não consegue retirar da eleição são as razões pelas quais seus eleitores já não escolhiam João Campos antes. E este tipo de situação, numa campanha de 45 dias, vai à urna.