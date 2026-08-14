Chapas estão completas mas cada eleição seguirá seu próprio jogo em PE

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Chapas estão formalmente organizadas, mas candidatos ao Senado têm força própria e permitem ao eleitor fazer diferentes combinações.

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Encerrado o prazo para o registro das chapas na noite deste sábado (15), a eleição de Pernambuco estará finalmente organizada, depois de muita confusão. É o que parece. Os candidatos estão apresentados, as alianças formalizadas e cada nome ocupa seu lugar na documentação entregue à Justiça Eleitoral. Na política real, porém, o processo que nos trouxe até aqui mostra que não haverá uma única eleição no estado. Haverá várias, em trilhas diferentes, conversando vez por outra nos reabastecimentos pela estrada.

As disputas pela Presidência, pelo governo, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e pela Assembleia Legislativa vão se cruzar, mas não caminharão necessariamente juntas, ao que tudo indica.

Função

Tradicionalmente, os candidatos ao Senado funcionam como reforço dos palanques estaduais que, por sua vez, são reforçados pelas candidaturas dos deputados federais e estaduais. O candidato a governador oferece estrutura, prefeitos, candidatos proporcionais, presença no interior e espaço no horário eleitoral. Os postulantes ao Senado, em troca, agregam partidos, segmentos políticos e votos ao projeto de poder liderado pela cabeça da chapa. O eleitor recebe um conjunto organizado e é estimulado a escolher governador e senadores do mesmo lado. Era assim, mas esqueça. Em 2026, isso pode ficar só na teoria.

João Campos (PSB) tem Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) como candidatos ao Senado. Humberto acrescenta o PT, a relação histórica com Lula e uma militância partidária espalhada pelo estado. Marília leva o capital eleitoral de quem chegou ao segundo turno para o governo em 2022.

Raquel Lyra (PSD), por sua vez, terá Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). Dudu oferece a estrutura do PP, com prefeitos, parlamentares e candidatos proporcionais. Túlio permite à governadora dialogar com um eleitorado mais progressista e lulista que não se identifica automaticamente com o campo político reunido em torno dela.

A montagem formal sugere dois conjuntos bem fundamentados. O comportamento dos candidatos e dos eleitores, entretanto, aponta para combinações muito mais livres. É como o técnico de futebol que orienta a posição de cada jogador mas todo mundo sabe que, no decorrer da partida, terá zagueiro jogando de ponta-esquerda e goleiro cobrando escanteio.

Autonomia

Humberto é o exemplo mais evidente dentro das chapas. Embora esteja no palanque de João, sua candidatura é completamente independente do ex-prefeito do PSB. O senador tem mandato, partido, estrutura, identidade eleitoral e uma relação direta com Lula. Não precisa de João para chegar ao presidente nem para se apresentar como o candidato mais ligado ao projeto nacional do PT.

A agenda desta semana traduziu essa autonomia. Antes do compromisso coletivo, Humberto esteve sozinho com Lula e gravou um vídeo específico para sua campanha ao Senado. Somente na sexta-feira (14) voltou a se encontrar com o presidente, dessa vez ao lado de João e Marília, para fazer fotografias e produzir material da chapa completa. A ordem dos acontecimentos ajuda a compreender a relação. Primeiro, Lula gravou para Humberto. Depois, recebeu o conjunto do palanque estadual.

Humberto está no palanque de João, mas não depende da transferência eleitoral dele. Sua principal âncora será Lula. Isso ganha importância porque a presença do presidente em Pernambuco durante o primeiro turno continua sendo pouco provável. Lula pode apoiar a chapa por vídeos, fotografias e declarações gravadas sem necessariamente desembarcar no estado. Humberto tratou de garantir seu próprio material.

Os demais candidatos apresentam diferentes graus de autonomia. Marília conserva eleitores de 2022 que podem escolhê-la para o Senado sem acompanhar João para o governo. Eduardo da Fonte possui uma rede municipal e partidária capaz de sustentar uma campanha própria. Túlio tentará manter a ligação com Lula mesmo concorrendo na chapa de Raquel.

Mendonça Filho (PL) representa a separação de maneira ainda mais clara. Candidato sem integrar os dois principais palanques estaduais, buscará organizar o voto bolsonarista para o Senado. Isso não obriga seus eleitores a escolherem um único nome para o governo. Além deles, Paulo Rubem Santiago (PSOL), Carlos Sant’Anna (Novo), Samuel Timóteo (UP) e Gorett Bitu (UP) também disputarão espaços específicos do eleitorado.

Combinações

Como cada pernambucano poderá votar em dois senadores, aumenta a possibilidade de cruzamentos. Um eleitor pode escolher Humberto e Raquel. Outro pode votar em Lula, João e Túlio. Um bolsonarista pode apoiar Flávio Bolsonaro para presidente, Mendonça para o Senado e Raquel para o governo. As declarações públicas de apoio continuarão sendo feitas, mas não assegurarão que o eleitor reproduza integralmente a chapa na urna.

O horário eleitoral será a principal oportunidade para João e Raquel tentarem reorganizar essas escolhas. Os dois precisarão apresentar seus candidatos ao Senado como integrantes de um mesmo projeto, pedir votos explicitamente para eles e convencer o eleitor de que as disputas estão ligadas. Mas isso apenas se a unidade os beneficiar. Há quem diga, por exemplo, que Raquel Lyra não ficaria descontente com uma vitória de Humberto Costa. Da mesma forma, há quem diga que João Campos não se preocuparia nem um pouco com uma vitória de Eduardo da Fonte.

Agora é esperar a bola rolando em campo e observar.