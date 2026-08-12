Entre Lula e Flávio o eleitor vai escolher qual passado quer prolongar
Um candidato promete aprofundar o lulismo e o outro recuperar o projeto do pai, enquanto problemas novos permanecem sem respostas.
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Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam uma eleição sobre o futuro oferecendo projetos montados com peças do passado. O petista promete ampliar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, PAC e investimentos da Petrobras. O candidato do PL anuncia privatizações, redução do Estado, reforma administrativa e endurecimento penal. As agendas são muito diferentes. O que nenhuma apresentou foi uma interpretação realmente nova do Brasil.
Lula repete o mesmo plano, atualizando palavras e expressões, há duas décadas. Flávio aponta para questões propostas pelo pai em 2018 e 2022, mas que ele fingiu realizar. Quando Jair Bolsonaro precisou ser ousado como presidente, demonstrou que não passava de um “Lula à direita”.
Continuidade
Lula entregou um programa de 84 páginas e 13 eixos. O documento assume o próximo mandato como continuidade da reconstrução iniciada em 2023. Os verbos são conhecidos. Manter, ampliar, fortalecer, consolidar e continuar. O presidente não promete uma nova fase para o lulismo. Promete mais lulismo.
Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Novo PAC, valorização do salário mínimo, bancos públicos e política industrial voltam a formar a estrutura de um projeto apresentado desde o começo do século. O programa acrescenta transição energética, inteligência artificial e soberania digital, mas preserva o desenvolvimento conduzido pelo Estado. Até a redução da jornada para 40 horas e o fim da escala 6x1 recuperam uma bandeira antiga da esquerda.
Isso não torna essas políticas inúteis. Apenas impede que continuidade seja confundida com inovação. Depois de quase três governos, Lula ainda chama de futuro aquilo que tenta construir desde 2003.
Herança
Flávio ainda não publicou seu programa geral, mas as propostas antecipadas permitem reconhecer o projeto. Na economia, aparecem privatizações, reforma administrativa, redução de ministérios, corte de despesas, revisão de benefícios tributários e diminuição de impostos. Antigos integrantes da equipe de Paulo Guedes participam das discussões.
A campanha estuda substituir o arcabouço fiscal por uma regra vinculada à dívida. Acima de 80% do PIB, as despesas federais poderiam ser congeladas em termos reais. Também são discutidos um ajuste de 1,5% do PIB e a suspensão da reforma tributária por um ano. O mecanismo muda, mas a lógica permanece. Limitar despesas, reduzir o Estado e recuperar a confiança do mercado.
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Jair Bolsonaro prometeu tudo isso. Quando as medidas podiam ameaçar sua popularidade, brecou e jogou para a plateia. A “novidade liberal” de Flávio é concluir as reformas prometidas em 2018. Ele troca o teto por uma trava vinculada à dívida, mas mantém a casa econômica de Paulo Guedes que o próprio pai anulou quando quis implementar reformas mais profundas.
Punição
Na segurança, Flávio apresentou o “Brasil Sem Medo”. O pacote inclui redução da maioridade penal, castração química de estupradores, cinco novos presídios federais, penas mais duras, reconhecimento facial e classificação das principais facções como organizações terroristas.
A referência a El Salvador é recente. A confiança no encarceramento e no aumento das penas é antiga. São bandeiras defendidas há décadas pela direita e repetidas por Jair Bolsonaro.
Lula segue pelo caminho oposto, mas igualmente conhecido. Seu programa prevê Ministério da Segurança Pública, fortalecimento das forças integradas, isolamento de líderes criminosos, controle de armas e R$ 10 bilhões para estados e municípios. Um aposta em integração, inteligência e asfixia financeira. O outro, no recrudescimento penal. Há diferenças importantes. Novidade, nenhuma.
Embalagem
As novidades mais vistosas aparecem na tecnologia. Lula propõe inteligência artificial em português, supercomputadores nacionais, hospitais inteligentes e algoritmos nas filas do SUS. Flávio lançou a inteligência artificial “Maria” e uma Central da Mulher para reunir denúncias, exames, creches, capacitação e microcrédito.
São instrumentos capazes de melhorar serviços, mas não políticas novas. Lula propõe digitalizar o Estado quando outros países fizeram isso há uma década. Flávio digitaliza uma combinação de assistência, proteção e empreendedorismo. Colocar inteligência artificial na porta de entrada não transforma automaticamente uma ideia antiga em solução inédita. Na prática, as propostas são parecidas e mudam somente o foco.
Ausências
A falta de novidade aparece nas perguntas sem resposta. Como financiar saúde e Previdência numa sociedade que envelhece? O que acontecerá com os empregos transformados pela inteligência artificial? Como elevar a produtividade, reduzir a dependência tecnológica e enfrentar as pressões de China e Estados Unidos? Como recuperar atividades econômicas e territórios capturados pelas facções?
É uma eleição de muitas perguntas e de candidatos que não sabem ou não querem respondê-las. Lula pretende aprofundar o próprio legado. Flávio quer restaurar e concluir o legado do pai. Existe uma escolha real entre projetos com efeitos diferentes. O que ainda não apareceu é uma escolha entre passado e futuro. Até agora, o brasileiro pode decidir apenas qual passado prefere prolongar.