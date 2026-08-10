A Quaest revela onde começa o problema de Lula

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Vantagem do petista sobre Flávio desaba entre dois e cinco salários mínimos e expõe dificuldade do governo com o trabalhador intermediário

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Lula tem um problema eleitoral com o meio da pirâmide. A pesquisa Genial/Quaest de agosto mostrou que o presidente mantém enorme vantagem entre os brasileiros de menor renda, mas perde essa dianteira justamente quando chega ao trabalhador que subiu alguns degraus na escala de riqueza sem alcançar segurança econômica básica. É gente que continua dependendo do salário, da comissão, da diária ou do serviço seguinte. Um eleitor que não ficou rico, mas que também já não está no centro das políticas sociais mais identificadas com o governo. Ele não vive com conforto, mas precisa pagar imposto para sustentar políticas públicas das quais não usufrui. E culpa o governo.

No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula vence por 54% a 30% entre os eleitores de domicílios com renda de até dois salários mínimos. Na faixa imediatamente seguinte, de dois a cinco salários, a situação muda completamente: Flávio aparece com 43% e Lula com 41%. Acima de cinco salários, o bolsonarista chega a 44% contra 36%. A ruptura acontece mais cedo do que acontecia antes.

Meio

É tentador chamar esse eleitor simplesmente de classe média. Mas a definição diz pouco sobre quem ele é. Dados do IBGE ajudam a dar rosto ao grupo. Nos estratos intermediários de renda estudados pelo instituto, predominam empregados do setor privado e trabalhadores por conta própria. São comerciários, técnicos, vendedores, motoristas, profissionais de serviços, autônomos e MEIs.

É o trabalhador do meio. Não como categoria estatística, mas como personagem político. Saiu da base da pirâmide, porém não chegou ao andar de cima. Pode até ter melhorado de vida, mas continua a poucos contratempos de voltar para trás. Um desacerto e ele estará pobre de novo.

A própria Quaest oferece outra pista. Entre beneficiários do Bolsa Família, Lula alcança 62%, contra 26% de Flávio. Fora do programa, o cenário se inverte: Flávio tem 42% e Lula 39%. A escolaridade repete o movimento. Lula domina entre quem tem ensino fundamental, por 53% a 31%. No ensino médio, Flávio passa à frente por 44% a 39%.

O problema de Lula, portanto, não começa apenas entre os ricos e mais escolarizados. É no meio.

Estado

A pesquisa não permite afirmar por que isso acontece. Nem autoriza dizer que os eleitores de dois a cinco salários mínimos são majoritariamente autônomos. A renda medida pela Quaest é domiciliar e não há ali cruzamento por ocupação. Mas os números permitem formular uma pergunta que a campanha terá de responder.

O lulismo possui políticas facilmente reconhecidas por quem está na base da pirâmide de renda brasileira. Bolsa Família, valorização do salário mínimo, Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular têm beneficiários capazes de identificar diretamente a presença do governo em suas vidas. Qual é a política que o trabalhador imediatamente acima reconhece dizendo: "isso foi feito para mim"?

Ele pode não receber Bolsa Família, mas paga supermercado. Pode não estar no Minha Casa Minha Vida, mas enfrenta juros para financiar um imóvel. O MEI não tem patrão, mas também não tem necessariamente capital. O trabalhador com carteira pode ganhar acima dos mais pobres e ainda terminar o mês fazendo contas.

Talvez esse eleitor não espere transferência de renda. Espere que trabalhar seja suficiente para continuar avançando. Mas não tem segurança disso.

Disputa

Esse é um problema eleitoral relevante para Lula porque sua vitória não depende de conquistar os brasileiros mais ricos. Depende, porém, de impedir que a resistência ao seu governo desça demais pela pirâmide.

Se Flávio conquistar o trabalhador que está imediatamente acima dos mais pobres, terá avançado sobre um eleitor que poderia perfeitamente fazer parte da coalizão social de centro-esquerda. Não precisa transformá-lo em bolsonarista. Precisa convencê-lo de que Lula fala melhor com quem está abaixo dele do que com alguém na situação dele.

Para o governo, há uma vantagem. Esse eleitor pode responder justamente às variáveis sobre as quais um presidente tem capacidade de agir: renda, emprego, inflação, crédito, impostos, financiamento e perspectiva de ascensão.

A eleição de 2026 pode ter uma disputa importante nesse andar intermediário. Lula sabe falar com quem precisa diretamente do Estado. A direita fala com quem diz querer distância dele. No meio está um trabalhador que não quer necessariamente depender do Estado para viver, mas precisa que ele funcione para conseguir crescer.

A Quaest sugere que, por enquanto, Lula ainda não encontrou a melhor conversa com