O prefeito fez João candidato mas não basta para fazê-lo governador

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João é conhecido no interior, mas precisa provar que compreende seus problemas e que não está apenas fazendo turismo eleitoral pelo Estado

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João Campos (PSB) não pode deixar de ser o "prefeito do Recife". Foi essa identidade que lhe deu aprovação, projeção nacional e musculatura para disputar o Governo de Pernambuco. Mas João também precisa deixar de ser o "prefeito do Recife".

Se chegar ao interior apenas como o administrador bem-sucedido da capital, continuará sendo um visitante conhecido, não necessariamente um candidato compreendido e integrado às dificuldades de um estado ainda pobre e dependente de políticas públicas.

Pesquisas qualitativas mostram esse paradoxo há pelo menos três anos. Eleitores costumavam dizer que gostavam muito do então prefeito, mas quando eram perguntados sobre ele ser candidato ao governo diziam que ele "não tinha cara de governador". Era o jeito simples dos entrevistados dizerem que não enxergavam ele além do papel que tinha na época, dançando nas redes sociais e pintando o cabelo no carnaval.

Credencial

O Recife é o principal patrimônio político de João. É onde ele pode apresentar resultados administrativos próprios e evitar que sua candidatura seja explicada somente pelo sobrenome, pela presidência nacional do PSB ou pela proximidade com o PT. A reeleição expressiva de 2024, a presença nas redes sociais e a imagem de uma gestão ativa formaram a base sobre a qual seu projeto estadual foi construído.

João não pode abandonar essa experiência porque ela responde à pergunta mais elementar feita a qualquer candidato ao governo: "O que ele já administrou?"

Sua passagem pela Prefeitura oferece uma resposta concreta. Sem ela, restaria um candidato jovem, midiaticamente habilidoso e herdeiro, mas ainda dependente de expectativas sobre o que pode fazer. O Recife oferece a prova.

O problema começa quando a prova é apresentada como modelo pronto para todo o Estado.

Distância

Pernambuco não é uma soma de Recifes. As prioridades mudam entre a Região Metropolitana, o Agreste, a Zona da Mata e os diferentes sertões. Abastecimento, estradas, hospitais, agricultura, transporte intermunicipal, segurança e oportunidades para os jovens são percebidos de maneira distinta em cada território.

Por isso, João não pode limitar sua campanha a prometer que fará em Pernambuco o que realizou na capital. Uma eleição estadual exige respostas que só podem ser formuladas depois de compreender isso.

Uma campanha estadual não pode parecer um plano de expansão da Prefeitura do Recife.

Presença

João já é conhecido no interior. Seu problema não é fazer o eleitor reconhecer o rosto, o nome ou a família política famosa. O desafio é produzir identificação territorial, porque voto também é território.

Existe uma diferença entre o sertanejo conhecer João Campos pelas redes sociais e acreditar que João Campos conhece o Sertão. A primeira condição foi construída pela exposição pública. A segunda depende de propostas, alianças, linguagem e demonstrações de que o candidato compreendeu problemas diferentes dos encontrados na capital.

Visitar cidades é necessário, mas não suficiente. Se cada passagem pelo interior for resumida a palanques cheios, fotografias com lideranças e declarações genéricas sobre um futuro melhor, Raquel Lyra (PSD) poderá facilmente apontá-lo como um candidato metropolitano fazendo turismo eleitoral pelo Estado.

Não vai adiantar sentar à mesa e comer bode guisado com cuscuz. Essas demonstrações fabricadas de popularidade já não são tão bem vistas quanto eram antes. O eleitor está cada vez menos bobo para quem finge ser o que não é.

A pergunta que acompanhará essas viagens será simples. João está indo ao interior apenas para ser visto ou conseguirá mostrar que passou a enxergá-lo?

Vantagem

Raquel possui uma vantagem nessa disputa simbólica. Sua trajetória em Caruaru e a experiência no Governo do Estado ajudam a sustentar uma identidade interiorana e estadual. A rede de prefeitos reforça sua presença nos municípios e oferece uma estrutura que João ainda tenta enfrentar com vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e grupos dissidentes.

Isso não significa que os prefeitos sejam proprietários dos votos. A história de Pernambuco já demonstrou várias vezes que máquinas municipais organizam campanhas, mas não controlam integralmente o comportamento do eleitor. O espaço de João está justamente entre os pernambucanos que distinguem o apoio da liderança local de sua própria avaliação sobre os candidatos.

Para ocupá-lo, porém, João precisa oferecer algo além da força de sua coligação. Treze partidos ajudam a montar chapas, ampliar o tempo de propaganda e organizar agendas. Não substituem uma identidade estadual.

Transição

João continuará falando do Recife porque é ali que está a demonstração mais concreta de sua capacidade. O que precisa mudar é o lugar ocupado por essa experiência. Em vez de ser a própria candidatura, ela terá de se tornar apenas o ponto de partida.

O candidato precisa carregar consigo as credenciais do prefeito, mas abandonar o olhar limitado pela capital. Deve ampliar sua identidade sem renunciar àquilo que o tornou competitivo.

Raquel enfrenta uma operação semelhante em outro terreno. Como será analisado na coluna do domingo, aqui no JC. Ela precisa ampliar sua aceitação entre lulistas e bolsonaristas sem ser aprisionada por nenhum dos dois campos. João tenta atravessar uma fronteira territorial. Raquel terá de atravessar uma fronteira ideológica. Os dois têm grandes desafios.