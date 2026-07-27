Durigan sai da sombra de Haddad e entra no centro do governo Lula

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A entrevista do ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, revelou um integrante do governo Lula que conhece os números, domina os elementos técnicos do cargo, mas se move essencialmente pela política. Durigan não é economista. É advogado. Mesmo assim, explica juros, dívida, inflação e contas públicas com segurança. A diferença é que não trata esses dados como habitantes de uma planilha. Usa cada um deles para defender o governo, atacar adversários e participar da disputa eleitoral.

A característica ficou evidente na manhã desta segunda-feira (27). Ao responder às críticas feitas por Javier Milei à economia brasileira, Durigan chamou o presidente argentino de “palhaço” e comparou os indicadores dos dois países para sustentar o ataque. A declaração dada à Rádio Jornal rapidamente repercutiu na imprensa nacional. O ministro não havia apenas rebatido uma avaliação econômica e entrou numa briga política usando os números como munição.

Formação

Dario Carnevalli Durigan nasceu em Bebedouro, no interior de São Paulo, e se formou em Direito pela Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. Depois, concluiu mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Sua formação ajuda a explicar o personagem que apareceu no Passando a Limpo.

Durigan construiu a carreira entre a administração pública, a advocacia e a articulação institucional. Passou pela Procuradoria-Geral da USP, pela Advocacia-Geral da União e pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. Trabalhou também na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad e criou o Núcleo de Arbitragem da AGU em São Paulo.

Antes de retornar ao governo federal, teve uma experiência relevante no setor privado. Entre 2020 e 2023, foi diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil. A passagem por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo acrescentou ao currículo conhecimento sobre regulação digital, relações governamentais e negociação com instituições públicas.

Durigan chegou ao Ministério da Fazenda em 2023 como secretário-executivo de Haddad. Também presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil. Quando o então ministro deixou o cargo para participar das eleições, o substituto natural já estava ao lado dele havia quase três anos.

Precedente

Não é a primeira vez que a Fazenda fica sob o comando de alguém sem diploma de economia. Fernando Henrique Cardoso era sociólogo e se tornou o principal responsável pelo Plano Real, a transformação econômica que controlou a inflação e reorganizou o país. A história não se preocupou em conferir qual era o curso superior do ministro antes de associar seu nome à moeda. Aliás, muita gente ainda acha, até hoje, que FHC é economista.

O paralelo ajuda a compreender o cargo. Um ministro da Fazenda não precisa fazer sozinho todas as contas. Precisa entender o que elas significam, escolher caminhos e conseguir apoio para decisões que distribuem custos e benefícios pela sociedade. Economia, quando chega ao gabinete ministerial, já é política.

FHC era político de carreira quando assumiu a Fazenda. Já tinha sido senador, ajudado a fundar o PSDB e ocupado o Ministério das Relações Exteriores. Ainda assim, Durigan demonstra hoje uma disposição para o enfrentamento público até mais incisiva do que aquela apresentada pelo sociólogo durante a passagem pela pasta. O advogado não fala como alguém que recebeu a missão de apenas cuidar do caixa. Ele partiu pra batalha sem ignorar a agenda eleitoral.

Narrativa

Na entrevista à Rádio Jornal, o ministro não tentou construir a imagem de técnico isolado das disputas do governo. Ao contrário. Assumiu claramente um lado e enquadrou a economia dentro da narrativa que Lula pretende levar para a campanha.

Durigan falou de desemprego baixo, inflação controlada, safra elevada e saldo comercial para rejeitar previsões de "desastre" que classifica como "terrorismo". Quando confrontado com as declarações de Milei, a quem chamou de "palhaço", comparou risco-país, inflação e dívida pública. Começou nos indicadores e terminou no palanque. Ou talvez tenha começado no palanque e apenas levado os indicadores junto.

Esse movimento parece mais natural em Durigan do que era em Fernando Haddad. O antecessor frequentemente buscava traduzir decisões políticas para a linguagem econômica, numa tentativa de conversar com o mercado, o Congresso e o próprio governo. Durigan faz o caminho inverso. Pega a linguagem econômica e a converte em argumento político com rapidez, habilidade e poucas cerimônias. É de chamar a atenção.

O resultado é um ministro inteiramente encaixado na estratégia de Lula. Ele não se limita a explicar as decisões da Fazenda nem procura se apresentar como uma entidade independente instalada em Brasília para vigiar os gastos do presidente. Defende o governo como parte dele. Isso pode incomodar quem ainda acredita na existência de "ministros da Fazenda sem posição política", espécie tão inexistente quanto "orçamento público sem pressão eleitoral".

Futuro

Durigan chegou ao comando da Fazenda sob a sombra de Haddad e com um grau de desconhecimento incomum para quem assumia um dos cargos mais importantes da República. Para muita gente, era apenas o secretário-executivo promovido para garantir continuidade ao trabalho do antigo chefe. A entrevista concedida ao Passando a Limpo, porém, mostrou que ele pode construir uma identidade própria com rapidez.

O advogado que domina economia e fala como operador político talvez não esteja apenas ocupando o espaço deixado por Haddad. Pode estar se credenciando para permanecer no centro do governo e da política nacional.

Se Lula for reeleito, Durigan continuará na Fazenda? Será deslocado para outra função estratégica? Ou passará a ser uma das vozes centrais do novo governo? O ministro que muita gente mal conhecia antes de se tornar secretário de Haddad começa a sugerir que ainda pode surpreender bastante gente. Inclusive dentro do próprio governo.