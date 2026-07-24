A semana em que Pernambuco realmente faz política

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Antes das convenções do PSB e do PSD, partidos negociam palanques, alianças e chapas. Depois, o calendário muda os incentivos e a campanha começa.

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A eleição pernambucana entra, neste sábado (25), na semana mais importante desde o início do calendário eleitoral. Não porque haverá grandes atos públicos, comícios ou debates. Mas porque este é o último intervalo em que praticamente tudo ainda pode ser negociado. Até as convenções do PSB, no sábado (1º), e do PSD, no domingo (2), os principais atores políticos continuam tendo incentivos para conversar, ceder, ameaçar, recuar e tentar melhorar suas posições. Depois disso, a lógica muda. A campanha começa e o custo de mudar de lugar passa a ser muito maior.

É curioso como a política produz essa sensação de tempo parado durante meses e, de repente, acelera tudo em poucos dias. Durante quase um ano, Pernambuco discutiu pesquisas, viagens, agendas administrativas e pré-candidaturas. Agora, em menos de uma semana, serão definidos palanques presidenciais, chapas majoritárias, candidaturas ao Senado, alianças proporcionais e boa parte da estratégia que cada grupo levará às ruas até outubro. E não se pode esquecer que outubro é "logo alí".

Incentivos

É o calendário produzindo comportamento político. Enquanto a convenção não acontece, praticamente tudo ainda é hipótese, mesmo o que já está apresentado como certo e sacramentado como a chapa do PSB. Um partido pode negociar um vice, trocar um candidato ao Senado, acomodar um aliado insatisfeito, ampliar uma coligação ou até abrir espaço para uma composição que parecia impossível alguns dias antes. As promessas custam pouco porque ainda não foram oficializadas.

Depois da convenção, a política passa a funcionar sob outra lógica. A negociação deixa de ser predominantemente política e passa a conviver com restrições jurídicas, prazos eleitorais, registros de candidatura e custos de imagem. Tudo cria problemas legais.

É justamente essa mudança de incentivo que explica um fenômeno recorrente das eleições brasileiras. Durante meses, dirigentes partidários repetem que "não há pressa" e que "tudo será resolvido no momento certo".

O momento certo quase sempre é a última semana. Sejam bem vindos.

Bastidores

Em Pernambuco, ainda existem peças importantes sobre a mesa. A Federação União Progressista precisa encerrar a disputa interna que se arrasta pela vaga ao Senado. Partidos menores ainda avaliam onde conseguirão maior competitividade para suas chapas proporcionais. Há lideranças observando se surgirá espaço para candidaturas avulsas caso algum grupo saia derrotado das negociações. O PL ainda precisa consolidar seu posicionamento na eleição estadual. Prefeitos que passaram meses cultivando relações simultâneas com diferentes grupos também se aproximam do instante em que terão de transformar conversas reservadas em fotografias públicas.

É justamente por isso que o noticiário desta semana provavelmente parecerá contraditório. O mesmo político poderá negar uma negociação pela manhã e participar dela à tarde. Um dirigente poderá reafirmar uma posição em público enquanto discute outra nos bastidores. Não necessariamente porque esteja mentindo, mas porque as negociações continuam abertas até o último momento permitido.

Virada

As convenções costumam ser tratadas como cerimônias protocolares, quase burocráticas. Em muitos casos, elas realmente são. Mas só parecem tranquilas porque chegam depois de uma semana intensa de articulações invisíveis.

Quando os partidos subirem ao palco para homologar seus candidatos, a maior parte das decisões relevantes já terá sido tomada longe dos microfones. O que o eleitor verá será apenas o resultado final de uma negociação iniciada muito antes e acelerada justamente nestes últimos dias.

A partir da próxima semana, o debate mudará completamente. As perguntas deixarão de ser quem estará na chapa, qual partido apoiará qual candidato ou quem ocupará determinada vaga. A disputa passará a girar em torno de quem consegue convencer o eleitor. Mas, antes que isso aconteça, Pernambuco atravessa aqueles raros dias em que quase ninguém faz campanha e praticamente todos fazem política.