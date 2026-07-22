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Cena Política | Análise

A União Progressista inventou uma pré-eleição em Pernambuco

União e PP fazem convenções no dia 1º, mas a decisão da federação fica para o último dia do calendário e expõe os limites do próprio estatuto.

Por Igor Maciel Publicado em 22/07/2026 às 12:17
Deputado federal Eduardo da Fonte e o presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho.
Deputado federal Eduardo da Fonte e o presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho. - Reprodução Blog Dellas

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A Federação União Progressista conseguiu criar uma eleição antes da eleição. União Brasil e Progressistas marcaram suas convenções para 1º de agosto. O PSD da governadora Raquel Lyra fará a sua no dia seguinte. Mas a convenção da federação, que é quem realmente decidirá a vaga ao Senado, ficou para 5 de agosto, o último dia do calendário eleitoral.

O detalhe parece burocrático. Não é. Ele mostra que, antes de disputar votos, a União Progressista precisa decidir quem tem o direito de disputar. A federação criou uma etapa que não existia antes. E Pernambuco virou o primeiro grande teste desse modelo.

Estatuto

O estatuto determina que União Brasil e Progressistas atuem como se fossem um único partido. Mas preserva a existência, as direções e a autonomia das duas legendas. Enquanto há acordo, a fórmula funciona. Quando o consenso desaparece, aparecem dois partidos tentando produzir uma única decisão.

É exatamente o que acontece em Pernambuco. No dia 1º, União Brasil e PP podem sair de suas convenções reafirmando, cada um, um candidato diferente ao Senado. O PSD reunirá sua convenção no dia 2 sem saber qual deles integrará a chapa da governadora. A definição ficará para o dia 5, quando a federação terá de transformar duas decisões políticas em apenas uma.

O calendário revela que a discussão deixou de ser apenas entre Miguel Coelho e Eduardo da Fonte. A disputa agora envolve a própria capacidade da federação de funcionar quando seus integrantes discordam. O estatuto, acredite, "esqueceu" de prever isso.

O texto tem "becos sem saída" quando se trata de conflito resistente. Admira e surpreende que políticos experientes tenham criado algo que não prevê solução para discordância absoluta. Quem pensou o estatuto estava com a cabeça em Nárnia, não no Brasil.

Impasse

O estatuto distribui competências entre as instâncias estaduais e nacionais. A ideia é permitir que a federação funcione como uma organização única, sem eliminar a identidade de cada partido. Até aí, tudo bem. O problema é que nenhuma regra produz consenso por decreto.

Quando União e PP concordam, a estrutura quase não aparece. Quando deixam de concordar, ela passa a ocupar o centro da disputa.

Por isso o conflito saiu das reuniões políticas e passou a envolver interpretações sobre quem pode decidir, em que momento pode decidir e até onde vai a autoridade de cada instância da federação.

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Tempo

Talvez o aspecto mais curioso esta semana no caso de Pernambuco seja o calendário. As convenções costumam encerrar negociações. Na União Progressista, elas passaram a prolongá-las. União Brasil decide no dia 1º. O PP também no dia 1º. O PSD monta sua chapa no dia 2 de agosto. Mas a federação espera até o último dia permitido pela Justiça Eleitoral (5). Não é coincidência, mas consequência.

Quanto mais difícil fica produzir um acordo político, mais importante se torna a convenção da federação. Ela deixou de ser um ato de homologação para se transformar no verdadeiro palco da disputa. E até o que ela decidir no fim ainda resultará em confusão.

Questão

O caso de Pernambuco talvez seja apenas o primeiro teste de estresse da União Progressista. A federação nasceu para reunir dois partidos sob uma mesma estratégia eleitoral. O estatuto organizou essa convivência, mas partiu de uma aposta silenciosa: a de que os grandes conflitos continuariam sendo resolvidos pela política.

Quando o acordo desaparece, o estatuto continua organizando o caminho até a decisão, mas não consegue produzi-la sozinho. E talvez essa seja a principal lição que Pernambuco deixará para o futuro da maior federação partidária do país. Não é a primeira confusão, não é a única e não será a última dos próximos quatro anos em que serão obrigados a ficar juntos. Esperto foi quem pulou fora antes do "casamento" acontecer.

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