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Cena Política | Análise

Bivar com o PT exige explicações. E o eleitor talvez nem queira ouvir

Grandes coalizões convivem com incoerências. O desafio não é explicá-las, mas descobrir se alguém ainda muda de voto depois de ouvi-las.

Por Igor Maciel Publicado em 21/07/2026 às 11:35
Luciano Bivar (MDB) será suplente da candidatura ao Senado do petista Humberto Costa
Luciano Bivar (MDB) será suplente da candidatura ao Senado do petista Humberto Costa - Mariana de Sousa/JC

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Sobre Bivar como suplente de Humberto Costa (PT), é importante dizer que a política não serve para eliminar contradições. Ela decide quais delas vale a pena explicar. A composição da chapa apoiada por João Campos (PSB) para o Senado é um bom exemplo disso. Marília Arraes (PDT) disputará a segunda vaga. Não é apenas a presença de Bivar que exige explicações. Marília foi justamente a candidata derrotada por João no segundo turno da eleição para a Prefeitura do Recife, em 2020, numa campanha em que PT e PSB estiveram em lados opostos.

A pergunta já não é como esses personagens chegaram ao mesmo palanque. A pergunta é por que todos concluíram que vale a pena estar nele. E isso é o que deve nortear a análise sobre o assunto para a eleição de outubro que já se aproxima.

Prioridades

Coalizões não são construídas por afinidade. São construídas por prioridades. Cada partido, cada liderança e cada candidatura entram na conta carregando ativos e passivos. Se o benefício esperado supera o custo político da explicação, o acordo acontece.

João amplia a frente que sustenta sua candidatura ao Governo de Pernambuco. O PT fortalece sua presença numa chapa competitiva. Marília preserva protagonismo na disputa majoritária. Bivar, depois de perder o comando nacional do União Brasil, volta a ocupar uma posição relevante na política. Cada um resolve um problema diferente. Todos passam a dividir o mesmo ônus narrativo.

Tem muita explicação para dar, é verdade. E isso se nota nas entrevistas e discursos dos integrantes da chapa. O tempo todo eles parecem estar dando explicações, mesmo quando ninguém perguntou. O que chega a ser engraçado, muitas vezes. Um leitor da coluna brincou com a situação esta semana: "você dá bom dia e eles explicam Lula antes de responder a saudação"

Mas a verdade é que explicar não adianta muito nesses casos. O eleitor se divide entre quem não aceita e quem não liga. Explicações são energia desperdiçada, nos dois casos. E quem perde tempo se explicando esquece de fazer campanha.

Incentivos

A adesão de Bivar tende a ser apresentada como uma conversão política. A história de que estava com Bolsonaro (PL) mas rompeu por causa dos "arroubos golpistas do ex-aliado" é difícil. Bivar rompeu com Bolsonaro em 2019, quando o então presidente tentou dominar o partido, o então chamado PSL, que Bivar presidia. Os "arroubos golpistas" vieram quase três anos depois.

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O PSL virou União Brasil numa fusão com o DEM. Depois de perder a presidência do União Brasil e deixar o partido que ajudou a fundar, é que Bivar precisou encontrar um novo espaço de atuação. O MDB ofereceu esse caminho. A suplência ao Senado completa esse movimento. Simples assim.

Nesse sentido, não é Bivar que explica a coalizão. É a lógica da coalizão que explica Bivar. O acordo não nasce de uma convergência ideológica repentina, mas da convergência de interesses eleitorais. Isso nem demanda tanta explicação, se você pensar bem.

Espelho

O caso pernambucano também ajuda a entender o momento vivido pela política nacional.

O dirigente partidário que abrigou Jair Bolsonaro na eleição de 2018 agora participa de uma chapa alinhada ao PT. Ao mesmo tempo, União Brasil e Progressistas procuram outro posicionamento no tabuleiro nacional, de maior neutralidade. A reorganização do centro político produziu um cenário em que antigos aliados passaram a ocupar campos opostos sem que isso representasse, necessariamente, uma ruptura definitiva de relações.

No Brasil, partidos mudam de posição com mais facilidade do que mudam seus incentivos. O modelo ideológico não explica o funcionamento do sistema partidário do país. Então ninguém deveria perder tempo explicando ideologia por aqui. Mas se perde.

Narrativa

A principal característica das grandes coalizões eleitorais brasileiras é que elas não eliminam contradições. Elas administram contradições.

A presença de Bivar exigiria explicações. A convivência entre João Campos e Marília Arraes também. Assim como a aproximação entre personagens que, poucos anos atrás, trocaram críticas públicas e disputaram o mesmo eleitorado. Nenhuma dessas contradições impediu o acordo. Pelo contrário. Todas foram consideradas um custo aceitável diante da perspectiva de ampliar a base política da chapa.

Questão

Talvez a política tenha chegado a um ponto em que o eleitor cobre menos coerência biográfica do que capacidade de construir maiorias. Ou talvez essas explicações, hoje tratadas como detalhe pelos articuladores, voltem a pesar quando a campanha sair dos bastidores e pedir votos nas ruas. A eleição também será um teste sobre isso. Não apenas para essa chapa, mas para a forma como a política brasileira passou a organizar suas alianças.

Como foi dito acima. Há dois tipos de eleitor: o que não quer ouvir explicações porque não vai aceitar e o que não se importa com a contradição. O problema do candidato é se o o primeiro tipo estiver em maioria dentro do eleitorado que se pretende buscar. Todo mundo sabe que a militância do PT não é fácil. E o PSB já teve algumas demonstrações disso no passado.

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