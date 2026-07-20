Briga pelo Senado mantém Raquel no centro da eleição estadual
A disputa entre Miguel Coelho e Eduardo da Fonte expõe uma divisão da base governista, mas também mostra "valor atribuído" à chapa de Raquel Lyra.
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Nas últimas semanas, o noticiário político de Pernambuco passou a girar em torno de uma vaga ao Senado. Reuniões da Federação União Progressista, ultimatos do Palácio, vídeos de reafirmação de pré-candidatura, abstenções contestadas juridicamente e até uma procissão convertida em fotografia política. Miguel Coelho (União) e Eduardo da Fonte (PP) ocuparam o espaço que, às vésperas das convenções, deveria pertencer à disputa pelo Governo do Estado.
A sucessão não parou. João Campos (PSB) continuou percorrendo o interior e Raquel Lyra (PSD) manteve sua agenda. Nenhum desses movimentos, porém, produziu um assunto capaz de competir com o cabo de guerra entre União Brasil e PP. Durante as últimas semanas, a pergunta dominante deixou de ser quem governará Pernambuco a partir de 2027. Passou a ser quem ocupará a segunda vaga ao Senado no palanque da governadora. E isso acaba sendo bom para ela.
Centro
A primeira leitura desse deslocamento poderia favorecer João. Enquanto o campo governista se divide, o candidato do PSB atravessa o estado sem responder por conflitos internos. Pode apresentar apoios e conversar com prefeitos e ex-prefeitos enquanto os adversários tentam resolver uma disputa que deveria ter sido encerrada meses atrás. Mas essa leitura, na prática, não garantiu uma vantagem clara para o socialista.
A disputa interna do campo governista não se traduziu automaticamente em ganho para o candidato do PSB, nem alterou de forma decisiva o equilíbrio da corrida até aqui. O cenário permanece competitivo, com efeitos ainda limitados dessa tensão sobre o desempenho eleitoral dos dois. Raquel é que acabou ficando dentro de um ambiente no qual "estar com ela" parece ser um "ativo extremamente valorizado". Tanto que há dois líderes brigando por isso.
Arbitragem
União Brasil e PP chegaram à beira do rompimento regional porque consideram valioso o espaço oferecido na chapa governista. Ninguém mobilizaria direções nacionais, ameaçaria recorrer à Justiça e colocaria uma federação em risco por uma vaga que fosse eleitoralmente irrelevante. O recado que a briga dá é: Raquel é importante.
Perspectiva de poder é um ativo valioso. E a demonstração do noticiários nas últimas semanas foi que a governadora não apenas "tem o poder" como também os aliados enxergam para ela a perspectiva de "seguir com esse poder". Tanto que brigam pela vaga.
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Miguel divulga vídeos para dizer que não desistiu. Dudu mobiliza prefeitos, vereadores e dirigentes. Ciro Nogueira e Antônio de Rueda procuram uma solução nacional. Túlio Gadêlha manifesta preferência. Em cada movimento, a discussão retorna à mesma pergunta: o que Raquel fará?
João ficou fora desse circuito nas últimas semanas. A política pernambucana passou a orbitar uma definição que ocorre no campo adversário ao socialista. Até quando a governadora silencia, seu silêncio orienta o movimento dos demais.
O curioso é que a indefinição deveria ser negativa para a governadora. A crise, na verdade, expôs a dificuldade de Raquel para organizar uma aliança formada por partidos com interesses concorrentes e deveria deixar a ideia de "descontrole" e "indecisão", mas manteve o noticiário voltado para sua chapa e, considerando a última pesquisa em que ela ultrapassava o adversário em intenções de voto, acabou ganhando conotação positiva para ela.
Fatura
Enquanto a escolha permanece aberta, os dois candidatos disputam a preferência da governadora. Depois do anúncio, Raquel terá um nome incorporado à chapa e outro nome obrigado a decidir como reagirá.
O preterido poderá aceitar uma compensação, apoiar formalmente sem participar da campanha, estimular uma candidatura avulsa ou levar o conflito às instâncias partidárias e judiciais. A divisão também poderá alcançar as eleições proporcionais, nas quais União Brasil e PP precisam atuar juntos.
Raquel não precisa apenas escolher entre Miguel e Dudu. Precisa construir uma saída que preserve a federação e evite que o derrotado encontre mais vantagens fora do acordo. Quanto mais a decisão demora, maior é a exposição de quem perder. Será o momento em que a importância e o poder da governadora serão colocados em prova, na solução.
Convenção
No primeiro fim de semana de agosto, as chapas serão apresentadas e a disputa pelo Senado deixará de organizar sozinha o noticiário. Raquel terá de mostrar se conseguiu converter a procura por seu palanque em uma aliança capaz de atravessar a campanha.
João também voltará ao centro da cobertura. Sua ausência durante a crise permitiu que percorresse o estado sem carregar o custo do conflito adversário, mas entregou à governadora semanas de protagonismo. Quando a sucessão estadual voltar à superfície e tivermos novas pesquisas de intenção de voto, será possível medir quem aproveitou melhor esse intervalo e qual será o custo da escolha de Raquel.