Tarifaço inverte a lógica das crises e faz oposição pagar a conta

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Choques econômicos costumavam punir o governo. Mas, em 2026, a autoria atribuída aos Bolsonaro transformou a crise em plataforma para Lula.

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O tarifaço rompeu com uma das relações mais estáveis das eleições brasileiras. Choques econômicos costumavam punir apenas quem governa. Agora, dependendo da construção narrativa, punem a oposição.

Em 2015, a recessão ajudou a fabricar as condições políticas do impeachment de Dilma Rousseff (PT). Em 2018, o desemprego alimentou a vitória de Bolsonaro. Mas em 2026 a ameaça de prejuízo chegou ao eleitor com remetente identificado fora do Palácio do Planalto, e a conta foi apresentada ao desafiante, Flávio Bolsonaro (PL).

Donald Trump impôs as tarifas, mas a maioria dos brasileiros atribuiu à família Bolsonaro participação na construção da crise. Lula (PT) transformou uma ameaça econômica ao seu governo em plataforma de campanha porque Flávio passou a ser percebido como parte do problema. E a culpa é dele próprio.

Autoria

Trump relacionou as medidas contra o Brasil a interesses políticos, enquanto os Bolsonaro já acumulavam declarações, viagens e articulações em Washington. Lula encontrou a conexão para sustentar que o prejuízo havia sido estimulado por "adversários interessados em desgastar seu governo e proteger Jair Bolsonaro". Deu certo.

A Quaest divulgada na quinta-feira (16) mostra que essa leitura avançou. A pesquisa, realizada de 10 a 13 de julho, antes do anúncio oficial mais recente, registrou duas curvas em direções opostas. Para 42% dos entrevistados, o episódio aumentou a vontade de votar em Lula, ante 39% em junho. No caso de Flávio, o percentual caiu de 30% para 27%.

Os números medem influência sobre o voto, não intenção de voto. Revelam, porém, quem está convertendo o episódio em argumento eleitoral. E é Lula.

Sangria

O maior problema aparece nos segmentos ideológicos. Entre os bolsonaristas, a vontade de votar em Flávio caiu de 88% para 81%. A base permanece com ele, mas perdeu sete pontos de mobilização.

Na direita não bolsonarista, o recuo foi de 70% para 60%. Dez pontos no grupo em que Flávio precisa crescer para vencer. Sua base pode assegurar presença no segundo turno, mas não entrega a maioria necessária para chegar ao Planalto.

O eleitor conservador pode concordar com críticas ao governo e ao Supremo. A disposição muda quando a pressão estrangeira ameaça empresas, empregos e renda. A defesa de Trump começa a cobrar um preço que a afinidade ideológica já não compensa.

Versões

Lula também lidera a disputa pela explicação do episódio. A maioria concorda com a acusação de que Flávio pressionou os Estados Unidos por sanções destinadas a prejudicar o governo. A versão do senador, segundo a qual o presidente provocou o tarifaço pela condução política e diplomática, encontra menos adesão.

A reação depende de quem o eleitor considera responsável. Como a culpa foi deslocada para os Bolsonaro, Lula passou a ocupar o lugar de "defensor do país" contra uma interferência externa.

Redes

As redes anteciparam o movimento captado pela Quaest. Órgãos de monitoramento de redes sociais chegaram a registrar mais de 21 milhões de menções desde o anúncio, com Flávio concentrando o maior desgaste. A expressão “Tariflávio” ganhou circulação fora da esquerda e resumiu a responsabilidade atribuída ao adversário.

Rodadas anteriores já haviam encontrado 78% de sentimento negativo contra Trump e os Bolsonaro. “O Pix é nosso” apareceu com força, combinando nacionalismo, vida cotidiana e receio econômico. A soberania, bandeira historicamente explorada pela direita, mudou de dono também no algoritmo.

Resposta

A contraofensiva planejada pela campanha de Flávio expõe a dificuldade que o grupo tem para pensar estrategicamente. A ideia é usar declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, contra Lula. Ou seja, para rebater a acusação de alinhamento a Washington, o filho de Bolsonaro vai usar sua proximidade com Washington como testemunha. Não faz sentido.

A resposta acaba reforçando a associação que deveria desfazer. Cada autoridade americana mobilizada pelos bolsonaro oferece material para Lula sustentar que enfrenta uma ação externa apoiada pelos bolsonaro.

Saída

A vantagem de Lula persistirá enquanto soberania organizar a discussão eleitoral. Flávio precisa devolver a campanha à economia doméstica, à avaliação do governo, à inflação e às dificuldades da população. Se o tarifaço continuar ocupando o debate, a eleição seguirá sendo disputada no terreno escolhido pelo presidente.

Para isso, também, a campanha do filho de Jair Bolsonaro precisa sair das cordas. Mas é difícil, porque todo dia aparece alguma novidade que o obriga a ficar se explicando.