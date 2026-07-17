fechar
Cena Política | Análise

Transnordestina e tarifaço revelam a bancada que Pernambuco não tem

Diante de duas ameaças à economia de Pernambuco, deputados e senadores agiram isoladamente e não transformaram 28 mandatos em pressão política.

Por Igor Maciel Publicado em 17/07/2026 às 20:00
Na prática, o embargo físico permanece firme para o trecho Salgueiro-Suape e para o intervalo entre Custódia e Arcoverde, no Sertão pernambucano.
Na prática, o embargo físico permanece firme para o trecho Salgueiro-Suape e para o intervalo entre Custódia e Arcoverde, no Sertão pernambucano. - Ricardo Stuckert / PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A bancada federal de Pernambuco poderia ter enfrentado nesta semana dois dos principais testes do ano para a economia do estado. Na quarta-feira (15), o Tribunal de Contas da União manteve suspensas as obras físicas da Transnordestina em território pernambucano. Na quinta (16), a Federação das Indústrias de Pernambuco dimensionou os efeitos do novo tarifaço americano sobre as exportações estaduais.

Nos dois casos, houve manifestações e movimentos individuais. A bancada não apareceu como força coletiva. Não se reuniu, não apresentou uma estratégia comum e não transformou 28 mandatos numa agenda de pressão em Brasília. Isso foi muito comum ao longo dos últimos três anos e sete meses. O TCU, a Sudene e a Fiepe ocuparam o espaço. Os parlamentares pernambucanos assistiram.

Trilhos

A Transnordestina está parada em Pernambuco há mais de dez anos. Dos 544 quilômetros previstos entre Salgueiro e o Porto de Suape, 179 foram concluídos. Desde maio, uma decisão cautelar do TCU impede a execução das obras físicas. Na quarta-feira, o tribunal manteve a suspensão e liberou apenas a continuidade das licitações. Todo mundo sabe que existe pressão do Ceará para que Pernambuco não consiga seu trecho da ferrovia, porque Pecém não tem como concorrer com Suape.

A defesa da viabilidade do ramal pernambucano foi feita pela Sudene. Um estudo apresentado pelo órgão estima em R$ 4,7 bilhões o valor social do projeto. Coube a uma instituição técnica fazer a defesa que também deveria mobilizar politicamente Pernambuco. Deputados e senadores precisavam estar lá, juntos, mas poucos acompanham esses processos.

A ordem de serviço foi prometida para antes de 4 de julho, mas o prazo passou. Houve cobranças e projeções individuais de calendário, sem uma mobilização pública dos 28 representantes do estado.

Tarifas

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, alertou que o tarifaço pode reduzir em até 60% as exportações pernambucanas para os Estados Unidos.

A lista americana atinge açúcar, uva, inhame, peixes e sucos produzidos no estado. A manga foi a única exceção relevante para o Vale do São Francisco. O restante da fruticultura permaneceu exposto.

Na Zona da Mata, a inclusão do açúcar alcança uma cadeia que sustenta usinas, fornecedores de cana e milhares de empregos. Os efeitos podem chegar ao conjunto do setor sucroenergético e às economias municipais que dependem de sua atividade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Café, carne e suco de laranja foram poupados depois de uma mobilização de setores empresariais, governos estaduais e interlocutores em Brasília e Washington. O açúcar nordestino continuou submetido à tarifa.

E a bancada pernambucana inerte, sem uma articulação proporcional ao prejuízo projetado pela indústria.

Ceará

O contraste apareceu na própria Transnordestina. No início de julho, Lula anunciou mais R$ 600 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste para acelerar as obras no Ceará. A previsão é colocar o primeiro segmento em operação em 2027.

A ferrovia é a mesma e o dinheiro também sai do FDNE. A diferença passa pela capacidade do Ceará de transformar o interesse da concessionária numa prioridade de todo o seu setor político.

A empresa concentrou investimentos no caminho até Pecém, onde possui interesses comerciais. A política cearense trabalhou para garantir financiamento, licenças e continuidade. Enquanto esse ramal recebe recursos e previsão de operação, o pernambucano depende de estudos, licitações e respostas ao TCU.

Dispersão

Pernambuco tem 25 deputados e três senadores distribuídos por governo, oposição e centro. A diversidade deveria ampliar os canais de negociação em Brasília. Na prática, cada mandato administra suas relações, emendas e bases eleitorais.

A pergunta a ser feita aos parlamentares pernambucanos é: em que momento o estado se tornou secundário?

A proximidade das convenções aprofundou a dispersão. A energia política está concentrada na montagem das chapas. Os partidos fazem contas sobre agosto e outubro enquanto a Transnordestina e o tarifaço exigiam respostas em julho.

A bancada não precisa concordar sobre a eleição presidencial, o governo estadual ou a composição das chapas para defender a ferrovia e os setores exportadores. O problema é que não parece haver interesse em se organizar. A bancada pernambucana não é um "time do estado". É apenas um aglomerado de interesses difusos. E esses mesmos deputados vão pedir voto para continuar no cargo em outubro.

Leia também

Shows do encerramento da Copa do Mundo 2026
SOCIEDADE

Shows do encerramento da Copa do Mundo 2026
Recife tem o segundo m² mais caro do país
SOCIEDADE

Recife tem o segundo m² mais caro do país

Compartilhe

Tags