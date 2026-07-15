O eleitor que virou a eleição não é petista nem bolsonarista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quaest mostra que maior mudança ocorreu entre os eleitores independentes, responsáveis por uma inversão de 22 pontos no 2º turno entre março e julho.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A série histórica da Quaest de março a julho, com o último resultado publicado esta semana, mostra onde a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro começou a mudar. A alteração mais importante da eleição aconteceu justamente entre quem não se identifica com nenhum dos dois.

Em apenas quatro meses, o eleitor independente produziu uma inversão de 22 pontos no segundo turno entre eles. Em março, o senador liderava esse segmento por 36% a 27%. Em julho, Lula passou a vencer por 40% a 27%. A Quaest divulgou a fotografia. O filme revela onde a eleição começou a mudar e para onde ela tende a ir.

Centro

O dado ganha ainda mais relevância porque nenhum outro grupo do eleitorado apresentou deslocamento semelhante. As bases ideológicas continuam relativamente estáveis. Os lulistas permanecem com Lula. Os bolsonaristas continuam com Flávio. A inflexão ocorreu na fronteira entre esses dois mundos, exatamente onde costumam ser decididas as eleições.

A conclusão ajuda a explicar por que o ambiente político das redes sociais frequentemente produz diagnósticos equivocados. O debate mais ruidoso continua concentrado entre militâncias altamente engajadas, enquanto o eleitor que efetivamente decide a disputa costuma se mover de forma muito mais silenciosa. A eleição, até aqui, só mudou significativamente fora das bolhas de esquerda e direita.

Assimetria

Os movimentos de Lula e Flávio, porém, não são idênticos. Eles obedecem a lógicas diferentes.

O crescimento de Lula é gradual. Entre abril e julho, o petista avança continuamente entre os independentes, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O comportamento acompanha uma melhora mais ampla do ambiente político. A aprovação do governo voltou a superar numericamente a desaprovação pela primeira vez desde dezembro, chegando a 48% contra 47%, enquanto indicadores da própria Quaest mostram recuperação da percepção sobre a economia e das expectativas para os próximos meses.

Flávio percorre o caminho inverso. Sua perda entre os independentes tem ritmo muito mais acelerado. No primeiro turno, caiu de 11% para 5% nesse segmento entre abril e julho. No segundo turno, saiu de uma vantagem de seis pontos em abril para uma desvantagem de treze pontos em julho. A velocidade da mudança sugere um choque político, não apenas uma erosão natural de preferência.

A coincidência temporal merece atenção. A mesma pesquisa que registra essa perda de apoio também mede a repercussão do conflito público entre Michelle Bolsonaro e Flávio. A percepção favorável ao senador caiu, e parte importante da direita não bolsonarista considerou correta a divulgação dos vídeos pela ex-primeira-dama. A pesquisa não permite afirmar que um fenômeno causou o outro. Permite, porém, observar que a deterioração de imagem aparece exatamente no eleitorado que Flávio precisava conquistar para ampliar sua competitividade nacional.

Filme

A sucessão das pesquisas também ajuda a compreender a diferença entre uma fotografia e uma tendência.

Uma pesquisa isolada mostra quem está na frente naquele momento. A sequência revela como cada candidato chegou até ali. Lula não produziu um salto repentino. Recuperou terreno mês após mês. Ao mesmo tempo, Flávio não sofreu uma perda lenta e contínua. Experimentou uma inflexão brusca. São dinâmicas distintas que acabam produzindo o mesmo resultado estatístico.

Essa diferença importa porque aponta para estratégias igualmente distintas. Um candidato tenta consolidar um ambiente mais favorável ao governo. O outro precisa interromper rapidamente uma perda de confiança justamente entre os eleitores menos ideológicos.

Porém

Há um dado da própria Quaest que recomenda cautela antes de alguém achar que está tudo definido. Entre os independentes, 77% ainda se declaram indecisos na pergunta espontânea. No conjunto do eleitorado, 35% afirmam que ainda podem mudar de voto até a eleição. Como este ano a campanha tem produzido choques políticos a cada poucos dias, capazes de alterar o ambiente eleitoral, é cedo para tratar qualquer fotografia como definitiva.

A movimentação observada entre março e julho é suficientemente consistente para indicar uma mudança de direção. Ainda não é suficiente para definir o destino da disputa. A principal batalha da eleição continua acontecendo justamente entre os brasileiros que não se consideram nem lulistas nem bolsonaristas. É nesse espaço que os próximos meses dirão se a virada registrada pela Quaest representa apenas uma oscilação relevante ou o início de um novo equilíbrio político.