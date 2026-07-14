O precedente que pode mudar futuras campanhas presidenciais

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Restrição imposta a Jair alcança, na prática, a campanha de Flávio e levanta dúvidas sobre até onde decisões judiciais podem influenciar eleições.

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Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro. Menos de 24 horas depois, Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas do senador ao pai, encaminhou o episódio ao Ministério Público Eleitoral para análise de eventual propaganda antecipada e concedeu 48 horas para a defesa se manifestar. O prazo da nova restrição termina apenas depois do primeiro turno da eleição presidencial.

O calendário chama mais atenção do que a própria cautelar. Pela primeira vez desde a redemocratização, uma decisão tomada em um processo criminal contra um candidato acaba produzindo efeitos diretos sobre a campanha presidencial de outro, que sequer figura como réu naquela ação. A discussão deixa de ser apenas penal e passa a alcançar o ambiente eleitoral.

Precedente

A comparação inevitável remete a 2018. Preso em Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva escreveu cartas que foram lidas em atos políticos e serviram de instrumento para manter sua influência sobre a candidatura de Fernando Haddad. A própria apresentação da chapa petista ocorreu com uma mensagem enviada da prisão.

Na época, não houve punição por esse motivo. A explicação jurídica era relativamente simples. A Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de correspondência. As cartas eram consequência de um direito previsto em lei para qualquer condenado submetido ao mesmo regime.

Isso não encerrou o debate político, mas delimitava com clareza a origem da autorização. O parâmetro era geral, abstrato e aplicável a todos.

Diferença

O caso de Jair Bolsonaro percorre um caminho diferente. As restrições decorrem de medidas cautelares impostas no âmbito do Código de Processo Penal, cujo artigo 319 apresenta um rol de medidas possíveis. Parte da comunidade jurídica sustenta que esse elenco é taxativo. Outra parte admite, em situações excepcionais, o uso de um poder geral de cautela para impor providências destinadas a impedir a frustração das decisões judiciais.

É justamente nesse ponto que nasce a controvérsia.

Moraes sustenta que pai e filho vêm utilizando terceiros e redes sociais para contornar limitações anteriormente impostas ao ex-presidente. A resposta do ministro procura impedir a repetição dessa conduta. A discussão jurídica, porém, permanece aberta sobre até onde esse poder pode avançar sem previsão legal expressa.

A diferença entre 2018 e 2026, portanto, não está apenas nos personagens. Está no regime jurídico aplicado. Lula exercia um direito previsto em lei. Bolsonaro está submetido a cautelares construídas especificamente para a situação examinada pelo Supremo.

Tutela

O aspecto institucional mais relevante aparece quando os efeitos da decisão ultrapassam a figura do investigado.

Flávio Bolsonaro é senador da República, pré-candidato à Presidência e não responde ao processo que originou as cautelares impostas ao pai. Ainda assim, uma decisão dirigida contra Jair Bolsonaro passa a interferir nas formas pelas quais o principal cabo eleitoral de sua campanha pode participar do debate público.

Não se trata de ignorar os fundamentos apresentados pelo Supremo nem de equiparar processos de natureza completamente distinta. Tampouco de discutir se Jair Bolsonaro deve ou não sofrer restrições. A questão é outra. Quando uma cautelar penal começa a produzir efeitos concretos sobre a campanha presidencial de um terceiro, a discussão deixa de ser exclusivamente processual.

O Judiciário continua decidindo sobre um investigado. Mas suas decisões passam a influenciar, também, as condições em que um dos principais concorrentes da eleição poderá conduzir a própria campanha.

Esse talvez seja o precedente mais importante produzido pelo episódio.

Questão

Durante anos, parte do bolsonarismo alimentou bizarras elucubrações segundo as quais as eleições brasileiras seriam manipuladas por meio das urnas eletrônicas. Nunca apresentou provas para sustentar essa narrativa. A ironia é que, enquanto procurava a interferência onde ela jamais foi demonstrada, talvez tenha deixado de perceber uma discussão institucional muito mais relevante. Se decisões judiciais passam a produzir efeitos concretos sobre o que um pré-candidato pode dizer, publicar, utilizar como peça de campanha ou até sobre a forma de se relacionar com seu principal cabo eleitoral, o debate deixa de ser tecnológico e passa a ser jurídico.

A questão que permanece não é se este ou aquele candidato deve ser beneficiado. É saber até que ponto medidas cautelares individualizadas podem influenciar as condições em que diferentes candidaturas disputam uma eleição e se esse precedente preserva a isonomia entre os concorrentes. Afinal, a ferramenta criada hoje para um determinado candidato poderá, amanhã, ser utilizada contra qualquer outro campo político.