A candidatura de Flávio Bolsonaro entrou em regime de tutela
Nova carta do pai, resistência de aliados e comparação com Haddad mostram o custo eleitoral de depender continuamente da autoridade de um padrinho.
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Um senador de 45 anos interrompe uma transmissão ao vivo para ler uma carta escrita pelo próprio pai dizendo que ele é "a melhor opção" para governar o Brasil e que será seu "porta-voz". A cena aconteceu no sábado (11) e, isoladamente, poderia ser interpretada apenas como mais um gesto de apoio de Jair Bolsonaro (PL) ao filho Flávio Bolsonaro (PL). O problema é que não foi um episódio isolado. Foi a segunda carta do ex-presidente em poucas semanas reafirmando a candidatura do filho justamente no momento em que ela voltava a enfrentar turbulências internas.
Toda candidatura presidencial precisa de apoios. A questão é descobrir quando o apoio deixa de fortalecer o candidato e passa a substituí-lo como se fosse uma espécie de tutela. É nessa fronteira que a pré-candidatura de Flávio começa a enfrentar seu maior desafio. E já há quem diga que pode não se sustentar até a convenção.
Carta
A carta cumpriu uma função política evidente. Serviu para conter o desgaste provocado pelo rompimento público entre Michelle Bolsonaro e Flávio após os acordos do PL com o PSDB no Ceará e reafirmar, para a militância, quem fala em nome do bolsonarismo. Sob esse aspecto, o movimento faz sentido. Lideranças recorrem frequentemente à própria autoridade para preservar a unidade de seus grupos.
O problema aparece quando esse expediente deixa de ser excepcional e passa a se repetir. A segunda carta é mais importante do que a primeira. Ela sugere que a legitimidade da candidatura ainda precisa ser renovada sempre que uma nova crise aparece. Em vez de consolidar autonomia, o ritual acaba reforçando a percepção de dependência.
Alianças
As horas seguintes mostraram que a carta resolvia apenas parte do problema.
No domingo (12), o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, divulgou nota pública afirmando que não conversa com Flávio há mais de um mês, classificou as tratativas como inconclusivas e revelou que pesquisas internas apontaram um sentimento de frustração com a pré-candidatura, além de preferência pela neutralidade na disputa presidencial. O apoio a Lula (PT) foi descartado, mas o apoio a Flávio também permaneceu distante. E isso aconteceu logo depois de um integrante do PL nacional garantir que o acordo estava praticamente fechado. O recuo aconteceu nas últimas 72 horas.
Na mesma sequência vieram as declarações da senadora Damares Alves (Republicanos), afirmando que não foi procurada por Flávio durante a escalada da crise que atingiu sua família, e as manifestações já conhecidas de dirigentes do União Brasil e do Progressistas descartando embarque na candidatura. Ao fundo, ainda pesava o bloqueio de até R$ 119 milhões determinado pelo ministro Flávio Dino contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por suposto direcionamento de emendas parlamentares.
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Nesse contexto, chamou atenção também a declaração do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que, ao comentar a situação, comparou Flávio Bolsonaro a um peru que está sendo engordado para ser abatido na hora certa. No caso, no segundo turno. A metáfora, embora carregada de ironia, reforçou a percepção de que há uma estratégia de espera e cálculo político em curso, em vez de movimentos imediatos de confronto.
Cada episódio tem sua própria explicação. O conjunto deles, porém, desenha um quadro político mais amplo. Os aliados e até adversários no mesmo campo ideológico começam a agir como quem já considera plausível um cenário em que a candidatura do filho de Jari Bolsonaro não consiga se consolidar.
Haddad
Há um paralelo curioso na história recente.
Em 2018, Fernando Haddad (PT) buscava semanalmente a legitimidade de Lula durante a campanha presidencial. As visitas a Curitiba e o slogan "Haddad é Lula" procuravam convencer o eleitor de que os dois eram politicamente indissociáveis. A estratégia preservou boa parte do eleitorado petista, mas encontrou dificuldades para ampliar a candidatura entre os eleitores menos identificados com aquele campo político.
Oito anos depois, a direita parece recorrer ao mesmo mecanismo. Mudaram os personagens, mudaram as circunstâncias jurídicas e mudou o ambiente político. A lógica da transferência permanente de autoridade, entretanto, permanece bastante parecida. Pode ser à direita ou à esquerda.
Fantoche
É aqui que aparece a diferença entre um sucessor e um fantoche.
O sucessor recebe capital político do padrinho e passa a construir autoridade própria. O fantoche depende de novas demonstrações públicas de legitimidade sempre que a própria liderança é colocada em dúvida.
Tarcísio de Freitas talvez seja o melhor contraexemplo dentro do próprio campo bolsonarista. Bolsonaro foi decisivo para sua eleição em São Paulo, mas não precisou reapresentá-lo ao eleitor a cada dificuldade enfrentada ao longo do mandato. A transferência inicial de prestígio deu lugar à construção de uma identidade política própria.
Com Flávio, a dinâmica parece caminhar na direção oposta. Cada nova intervenção do pai ajuda a resolver a crise do momento, mas também reforça a impressão de que a candidatura continua funcionando "sob tutela".
Independente
Essa percepção dificilmente produzirá grandes efeitos sobre o eleitor bolsonarista mais fiel. O impacto potencial está em outro segmento. É justamente o eleitor menos identificado ideologicamente que costuma procurar sinais de autonomia, capacidade de liderança e independência para decidir seu voto. Quando a principal credencial do candidato precisa ser reafirmada sucessivamente pelo próprio líder que pretende suceder, a dúvida sobre quem efetivamente conduziria um eventual governo tende a crescer.
Ninguém acreditava que Haddad seria presidente se tivesse vencido em 2018. A ideia é que Lula governaria da prisão. A percepção que Flávio está fortalecendo com a carta é de que o mesmo acontecerá com ele. A cada crise (e isso não falta no Brasil), precisará aparecer com uma carta do pai que está preso?