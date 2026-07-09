Aliança entre PL e Republicanos ameaça o roteiro de João Campos em PE
Bastidores em Brasília indicam acordo nacional do Republicanos com o PL de Flávio Bolsonaro e criam impasse discursivo para a chapa de João Campos
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Bastidores ouvidos pela coluna Cena Política em Brasília indicam que o Republicanos está prestes a selar uma aliança nacional com o PL em apoio à pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL). As conversas entre as cúpulas das duas legendas avançaram nas últimas semanas e já orientam negociações estaduais em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Acre. Em Pernambuco a informação é que Silvio Costa Filho estaria liberado para manter o apoio a João Campos (PSB).
Mesmo assim, se confirmado, o acordo produzirá aqui uma situação política incomum. O partido que dará sustentação nacional ao palanque de Flávio será o mesmo que ocupa a vice na chapa do candidato de Lula (PT) ao Governo do Estado. A principal consequência é que isso altera uma das mais esperadas estratégias desenhadas para a disputa pernambucana pelo socialista.
Arranjo
A presença de Carlos Costa (Republicanos) como candidato a vice de João Campos (PSB) foi definida quando o então ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), abriu mão da disputa pelo Senado para buscar a reeleição como deputado federal. O acordo assegurou ao Republicanos espaço na chapa majoritária e preservou sua participação na estrutura política da Frente Popular.
O desenho fazia todo sentido enquanto o partido mantinha distância institucional do bolsonarismo. A aproximação nacional com o PL muda esse contexto. O vice escolhido para simbolizar amplitude passa a integrar um partido que deverá apoiar formalmente o principal adversário de Lula na eleição presidencial.
Mesmo que peça voto todo dia para Lula em Pernambuco, sempre será preciso "explicar" o partido que, nacionalmente, está com os bolsonaristas.
Enquadramento
Uma das principais estratégias de João Campos era nacionalizar parte da disputa estadual. A intenção é reforçar sua identificação com Lula e apresentar Raquel Lyra (PSD) como a representante do campo da direita em Pernambuco.
Essa narrativa já havia perdido parte da nitidez quando a governadora escolheu o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), um nome historicamente associado à esquerda, para compor sua chapa. A possível aliança nacional entre Republicanos e PL leva essa dificuldade a outro patamar.
Confirmado o acordo, Raquel ganha a resposta pronta de que o vice do adversário pertence justamente ao partido que apoia Flávio Bolsonaro para a Presidência.
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Simetria
O resultado é que nenhum dos dois lados poderá reivindicar sozinho a condição de representante exclusivo da esquerda ou da direita. As duas chapas passam a reunir forças políticas que dialogam com campos ideológicos distintos, reduzindo a eficácia de uma campanha baseada apenas na polarização nacional. Isso tende a deslocar o centro da disputa para temas como gestão, capacidade administrativa, uso da máquina pública e presença territorial. Nesse terreno, Raquel governa o estado há mais de três anos, enquanto João depende em grande medida da força política acumulada pelo seu grupo no Recife.
Também pesa um eleitorado que representa aproximadamente um terço dos votantes pernambucanos e manifesta forte resistência ao presidente da República. Para esse segmento, a composição da chapa adversária oferece um argumento adicional para relativizar a tentativa de apresentar a eleição como um confronto entre dois campos ideológicos claramente definidos.
Cálculo
Daqui em diante, dois movimentos merecem atenção. O primeiro é confirmar se Marcos Pereira (Republicanos) abrirá uma exceção para Pernambuco, prática relativamente comum no sistema partidário brasileiro, em que acordos nacionais convivem com arranjos estaduais negociados caso a caso.
O segundo é medir quanto dessa solução jurídica e estatutária chegará à percepção do eleitor. Confirmada a aliança, João Campos preserva o vice e mantém a chapa, mas perde parte da vantagem discursiva que pretendia explorar ao associar sua candidatura exclusivamente ao campo de Lula.
O tamanho desse impacto dependerá de quanto a disputa presidencial efetivamente contaminará a eleição pernambucana e da capacidade de cada campanha reorganizar sua narrativa diante desse novo cenário. Nacionalizar mais ou menos o discurso, como pretendia o PSB, agora dependerá de uma equação mais robusta.